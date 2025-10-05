WhatsApp zavádí uživatelská jména, jak si zarezervovat to vlastní?

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp připravuje jednu z nejvýraznějších změn ve své historii. Dosud byly účty uživatelů pevně svázány pouze s telefonním číslem. To se ale brzy změní. WhatsApp totiž zavádí podporu uživatelských jmen, která už dobře známe od konkurence, například z Telegramu.
WhatsApp dohání konkurenci: uživatelská jména jako standard moderní komunikace
Až doposud se WhatsApp spoléhal pouze na telefonní čísla, která sloužila jako jedinečný identifikátor každého účtu. To sice bylo jednoduché, ale zároveň to bránilo větší anonymitě, pohodlí i bezpečnosti. Oproti tomu konkurenční služby, jako je Telegram, nabízí uživatelská jména již řadu let. Uživatelé si tak mohou vytvářet unikátní identity, které mohou sdílet, aniž by museli zveřejnit své číslo. Nyní WhatsApp konečně připravuje změnu. Už brzy bude možné propojit účet nejen s telefonním číslem, ale také s vlastním uživatelským jménem – tzv. handlem.
Jak bude rezervace uživatelského jména fungovat?
Podle informací z webu WABetaInfo, který dlouhodobě sleduje novinky kolem WhatsAppu, se v červnové testovací verzi pro iOS objevily první zmínky o uživatelských jménech. Součástí nové funkce bude i rezervační systém. Ten umožní uživatelům zvolit si a předběžně zaregistrovat vlastní handle ještě před oficiálním spuštěním uživatelských jmen v aplikaci.
To je skvělá zpráva hlavně pro ty, kteří chtějí unikátní a snadno zapamatovatelné jméno. Rezervační systém vám umožní „zabrat“ si svůj handle včas – a vyhnout se situaci, kdy by ho obsadil někdo jiný nebo potenciální napodobitelé.
Pravidla pro tvorbu uživatelského jména na WhatsApp
WhatsApp bude mít jasně daná pravidla, jak má uživatelské jméno vypadat:
- Jméno nesmí začínat předponou „www.“, aby se předešlo záměně s webovou adresou
- Musí obsahovat alespoň jedno písmeno, nelze tedy použít čistě čísla nebo symboly
- Povolené znaky: malá písmena (a–z), číslice (0–9), tečky a podtržítka
Tato pravidla zajistí, že všechna uživatelská jména budou mít přehlednou a jednotnou strukturu, což pomůže chránit uživatele před záměnou a podvodem.
Kdy bude novinka dostupná?
Meta, mateřská společnost, zatím funkci oficiálně neoznámila a neposkytla přesné datum spuštění. To, že se v aplikaci už objevila možnost rezervace uživatelského jména, však naznačuje, že ostrý provoz by mohl být spuštěn už v nejbližších měsících. Pokud chcete být mezi prvními, kteří budou mít unikátní uživatelské jméno, sledujte aktualizace aplikace a využijte možnost rezervace přímo v nastavení WhatsAppu.
Zdroj: 9to5mac.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Recenze iPhone Air – designová revoluce
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře