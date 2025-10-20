Samsung i Apple asi šlápli vedle, tenké mobily zřejmě netáhnou

Zdroj: MP1
Když Samsung představil Galaxy S25 Edge, byla dostupnost omezena. Až po nějakém čase dostalo na ostatní země, včetně tedy Česka. Pak jsme se dočkali iPhone Air (recenze) a mohli jsme si myslet, že se takto nastartuje nová konkurenční soutěž zaměřenou na tenkost. Sice zde máme pár mobilů, kde je hlavní předností právě tenkost, ale jak se ukazuje, tyto mobily moc netáhnout.
Pěkné, ale nikdo to nežádal
Tenké mobily mají své kouzlo a pokud jste si je již osahali někde v obchodě, asi uznáte, že mohou zanechat dobrý první dojem. K jejich vytvoření ale musely firmy přistoupit ke kompromisům nebo osekávání. Již nyní zde ale máme náznaky, že právě Air od Applu se nesetkal s očekáváním. Zprávy mluví o změnách v produkci.
Dle dostupných dat Apple snížil výrobu iPhone Air o jeden milion měsíčně, ale současně navýšil výrobní kapacity iPhone 17 o dva miliony. Zde jde vidět tedy zacílení firmy na běžnější mobily. To ještě nemusí znamenat konec této linie, ale asi můžeme očekávat nějaké změny u další generace.
Současně zde máme informace, že Samsung asi neudělá další generaci modelu Edge, kde šlo právě o tenkost. Přímo jeden zdroj z vedení uvedl, že není jisté, jestli vůbec bude další model Edge. Tomu nahrávají i samotné prodeje, jelikož S25 Edge se dostal na trh v počtu 1,31 milionu, zatímco S25 byl dodán v počtu 8,28 milionu, S25+ pak 5,05 milionu a S25 Ultra dosahuje na 12,18 milionu.
Máme zde tedy náznaky, že právě tyto tenké mobily netáhnou, ale je nutné zde upozornit na to, že ani jeden z výše uvedených modelů nemá nějak velké kapacity baterií. Právě zde by muselo dojít k nějaké změně, třeba použití modernějších baterií z nové generace, které mají větší kapacity. Vše ostatní se zkousnout nebo přehlédnout.
Zdroje: gsmarena.com, macrumors.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Anketa: Jak často nabíjíte svůj telefon?
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře
Petr Král20. 10. 2025, 9:53
Tenké telefony jsou cool, ale poslední takový byl tuším iPhone 6s, pak to šlo díky budce s foťáky tak nějak do háje (a to se snažím být slušný). Pokud si můžu koupit jen telefon s téměř 7″ displejem namísto praktického 4″ jen proto, že tam musí být i nějaká kapacita baterie, tak bych jako uživatel uvítal o 3-4mm více místa na beterku a poloviční telefon. Z tohoto pohledu působí Air model jako výsměch uživatelům a ti to Apple dávají sežrat pomocí hlasování nohama.