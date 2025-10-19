Honor přináší menší a levnější MagicPad 3 12.5

Honor MagicPad 3 12.5 | Zdroj: Honor
Čínská firma Honor vedle nového tabletu MagicPad 3 Pro postavila ještě kompaktnější variantu nesoucí název MagicPad 3 12.5, který se rozhodně na trhu neztratí v záplavě zařízení. I přes nižší prodejní cenu a menší displej si přírůstek vysloužil velmi kvalitní prvky, a to od výkonného procesoru až po velkokapacitní baterii.
Nic mu nechybí
Přední část zabírá 12,5palcový IPS LCD displej s 3K rozlišením a přizpůsobitelnou obnovovací frekvenci až do výše 165 Hz. Uvnitř si místo našel čipset Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu nebo 8/12GB operační paměť RAM. V obou případech je připraveno 256GB interní úložiště. Celkovou výdrž udává bateriový článek o velikosti 10 100 mAh, u kterého najdete technologii rychlého 66W nabíjení.
Hliníkové tělo zezadu zabírá 13MPx objektiv fotoaparátu, zatímco vpředu čeká základní 8MPx kamerka. Softwarovou stránku v základu obstarává operační systém Android 15 pod vlastním rozhraním MagicOS 9.0.1. Avšak tablet lze aktualizovat na nejnovější verzi MagicOS 10 (Android 16). Dále za pozornost stojí funkce Bluetooth 5.4, síťový standard Wi-Fi 7 či zvukové kodeky LDAC a aptX.
Prodejní pulty nabídnou celkem čtyři barevné možnosti (černou, fialovou, stříbrnou, zelenou) a z příslušenství můžete přikoupit ochranné pouzdro s integrovanou klávesnicí a stylusem. Závěrem základní verzi pořídíte za cenu v přepočtu 7 893 Kč, kdežto vyšší konfigurace 12 + 256 GB vyjde zhruba na 8 770 Kč.
Zdroje: honor.com, gizmochina.com
