Honor přináší menší a levnější MagicPad 3 12.5

Honor přináší menší a levnější MagicPad 3 12.5
2025-10-19T22:00:02+02:00
• 19. 10. 2025#Android #Ostatní

Honor MagicPad 3 12.5 | Zdroj: Honor

Čínská firma Honor vedle nového tabletu MagicPad 3 Pro postavila ještě kompaktnější variantu nesoucí název MagicPad 3 12.5, který se rozhodně na trhu neztratí v záplavě zařízení. I přes nižší prodejní cenu a menší displej si přírůstek vysloužil velmi kvalitní prvky, a to od výkonného procesoru až po velkokapacitní baterii.

Nic mu nechybí

Přední část zabírá 12,5palcový IPS LCD displej s 3K rozlišením a přizpůsobitelnou obnovovací frekvenci až do výše 165 Hz. Uvnitř si místo našel čipset Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu nebo 8/12GB operační paměť RAM. V obou případech je připraveno 256GB interní úložiště. Celkovou výdrž udává bateriový článek o velikosti 10 100 mAh, u kterého najdete technologii rychlého 66W nabíjení.

honor magicpad 3 125 2 1440x1571x

Honor MagicPad 3 12.5 | Zdroj: Honor

Hliníkové tělo zezadu zabírá 13MPx objektiv fotoaparátu, zatímco vpředu čeká základní 8MPx kamerka. Softwarovou stránku v základu obstarává operační systém Android 15 pod vlastním rozhraním MagicOS 9.0.1. Avšak tablet lze aktualizovat na nejnovější verzi MagicOS 10 (Android 16). Dále za pozornost stojí funkce Bluetooth 5.4, síťový standard Wi-Fi 7 či zvukové kodeky LDAC a aptX.

Prodejní pulty nabídnou celkem čtyři barevné možnosti (černou, fialovou, stříbrnou, zelenou) a z příslušenství můžete přikoupit ochranné pouzdro s integrovanou klávesnicí a stylusem. Závěrem základní verzi pořídíte za cenu v přepočtu 7 893 Kč, kdežto vyšší konfigurace 12 + 256 GB vyjde zhruba na 8 770 Kč.

honor magicpad 3 125 4 1920x1627x honor magicpad 3 125 3 1920x1145x

Honor MagicPad 3 12.5 | Zdroj: Honor

Zdroje: honor.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat