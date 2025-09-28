WELOCK: novinka v portfoliu za zaváděcí cenu

Zdroj: WELOCK
Společnost WELOCK se dlouhodobě profiluje jako výrobce a dodavatel chytrých zámků. Ty odvedou skvělou práci doma i v kanceláři, ve vnitřních dveřích i v těch vchodových. Pojďme se tedy podívat, co přináší nového.
Pohodlný a bezpečný domov, práce i pronájem
Novinka nese název WELOCK Smart Lock U81, a je výborným řešením s vysokou univerzalitou. Chcete sebe a svou domácnost osvobodit od nutnosti nosit u sebe klíče? Výborně, vyřešeno.
Provozujete pronájem, ať už dlouhodobý, či krátkodobý Airbnb? Skvěle, máte možnost vytvářet jednorázové, časově omezené i trvalé kódy, které vaši hosté zadají prostřednictvím klávesnice.
Chcete mít svou kancelář pod zámkem, ale zároveň nemuset myslet na to, zda si nezapomenete vzít klíč? Výborně, i vaše pracovní dokumenty a data budou v bezpečí, ale zároveň přístupné, kdykoliv budete potřebovat.
5 + 1 možností pro vás
Nový zámek WELOCK Smart Lock U81 přináší bohaté možnosti odemykání. Je jich nyní už celkem 6. V tomto ohledu nemá mezi svými sourozenci konkurenci, vybere si tedy opravdu každý.
První možností je stará známá klasika: odemykání pomocí otisku prstu. Do systému jich můžete uložit celkem 100, což fakticky znamená spoustu prstů od spousty uživatelů.
Druhá možnost je zadání PIN kódu na numerické klávesnici. Systém umožní uložení až 200 PIN kódů. Velmi užitečná je možnost nejprve zadat libovolné množství náhodných číslic, systém spolehlivě rozpozná, až začnete zadávat ty správné. To se hodí v situacích, kdy máte pocit, že se někdo pokouší „odkoukat“ správný kód.
Třetí v řadě je možnost odemykání pomocí RFID karty. Tu naleznete v balení, a celkem je možno přiřadit až 199 RFID karet.
Čtvrtou variantou je odemykání přes rozhraní Bluetooth prostřednictvím bezplatné aplikace WeLock. Stačí ji mít nainstalovanou ve vašem mobilním telefonu.
Pátá možnost je využít záložní mechanický klíč. Ten přijde vhod například v situaci, kdy dojde k vybití akumulátoru zámku – na blížící se vybití budete ovšem dlouho dopředu upozorňováni, a baterie vydrží typicky 10 až 12 měsíců provozu.
Šestá, bonusová varianta, je odemykání pomocí hlasového ovládání přes asistentku Amazon Alexa. K tomu je třeba mít zámek spárován s domácím hubem WIFIBOX3, který vyrábí také WELOCK.
Instalace? Hračka!
Co je důležité: chytrý zámek WELOCK U81 zvládne snadno nainstalovat opravdu každý. Není třeba žádné vrtání ani připojování kabelů. Hodí se do dveří s běžnou EURO cylindrickou vložkou. Díky flexibilnímu provedení se zámek hodí do dveří o tloušťce 60 až 115 milimetrů. Skvěle poslouží jak v interiéru, tak ve vstupních dveřích. Skvěle totiž odolává i nepříznivému počasí: ať je venku mínus 25 nebo plus 60, zámek funguje. A díky certifikaci IP65 máte jistotu, že mu nevadí ani déšť a plískanice.
Praktické příslušenství a doplňky
Samotný chytrý zámek WELOCK Smart Lock U81 je skvělým pomocníkem. Ovšem díky propojení s WiFi hubem WIFIBOX3 získá ještě další možnosti. Máte možnost zámek ovládat hlasem, a také mít kontrolu nad vaší domácností, ať už jste kdekoliv. Vždy máte možnost se k vašemu chytrému zámku vzdáleně připojit pomocí šikovné mobilní aplikace.
Další výhodou spojení s WIFIBOX3 je snadná integrace dalšího příslušenství. Chytré okenní a dveřní senzory WELOCK Smart Lock Door Sensor vás jednou provždy zbaví pochybností, zda jste správně zavřeli okna či dveře. Aplikace WeLock vám to prozradí okamžitě.
Cena příjemně překvapí
Možnosti zámku samotného i volitelného příslušenství jsou tedy skutečně bohaté. A navíc jej nyní můžete získat za zaváděcí cenu.
Na stránkách výrobce stačí po vložení do košíku zadat slevový kód „VD50“ pro získání slevy 1.238 korun. Za nový chytrý zámek WELOCK Smart Lock U81 tedy zaplatíte jen 4.929 Kč, a to včetně dopravy, ale také automaticky prodloužené záruky: ta je tedy platná po dobu 5 let. Objednávat můžete ZDE.
Výše uvedený slevový kód můžete ovšem využít i pro nákup zvýhodněného balíčku, který kromě chytrého zámku U81 obsahuje i praktický hub WIFIBOX3. Tento balíček je skvělou volbou i v případě, že rozšíříte bezpečnost vaší domácnosti díky chytrým senzorům WELOCK na okna i dveře. Také ty můžete pohodlně objednat přímo na stránkách výrobce ZDE.
