Anketa: Kolik jste ochotni platit za AI modely (ChatGPT, Gemini, atd.)
2025-09-01T07:00:10+02:00
• 1. 9. 2025#AI

Zdroj: DALL·E

S novým týdnem zde máme novou anketu a také vyhodnocení té předešlé, v které jsme se ptali, kolik byste byli ochotni utratit za top model. Samozřejmě že většina hlasujících zvolila nejnižší možnost, ale necelá čtvrtina má strop do 25 000 Kč. Je zajímavé, že více hlasujících je ochotna utratit i více než 35 000 oproti těm, pro které je tato suma maximální.

  • Do 20 000 Kč: 51,5 %
  • 20 001 – 25 000 Kč: 23,25 %
  • 25 001 – 30 000 Kč: 10,50 %
  • 30 001 – 35 000 Kč: 7 %
  • Více než 35 000 Kč: 7,75 %

Nová anketa

V nejnovějším podcastu jsme rozebírali novinky kolem nejpoužívanější AI služby ChatGPT a z toho vyplynula anketní otázka, kolik byste byli ochotni platit za takové AI.

💡ANKETA: Kolik jste ochotni platit za AI modely (ChatGPT, Gemini, atd.)

Dřívější ankety

Je ChatGPT-5 zklamání?

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Pavel Oertl

1. 9. 2025, 7:12

kde je moznost 0 kc

