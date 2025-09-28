Tesla staví první 500kW Supercharger

Tesla Supercharger, zdroj: Dotekománie
Tesla znovu vylepší nabíjení svých vozů. V kalifornském Campbellu začala stavět svoji vůbec první nabíjecí stanici s výkonem až 500 kW. Které vozy budou podporovány a co to vlastně znamená?
Tesla konečně umazává ztrátu
Vůbec první 500kW Supercharger, jehož stavbu na platformě X oznámil insider vystupující pod přezdívkou MarcoRP, má využívat již používané skříně V4 a podporovat vozy s 400 až 1000 voltovou architekturou. Většina majitelů vozů Tesla však stejně nemá důvod slavit. Jediný model v nabídce automobilky, který bude schopen nabíjecí výkon 500 kW využít, je pickup Cybertruck.
Ostatní modely, tedy S, 3, X a Y, zůstanou na maximu 250 kW. Systém je však alespoň navržen s ohledem na budoucnost. Nové skříně V4 pak navíc umožňují napájení až osmi nabíjecích stojanů, což je dvojnásobek oproti předchozí generaci.
I když může znít nabíjecí výkon až 500 kW velmi působivě, Tesla v oblasti nabíjení zaspala. Například čínská značka BYD (Build Your Dreams) již testuje 1000kW nabíjení. Drtivá většina nových elektromobilů je pak postavena na 800V architektuře, zatímco Tesly (s výjimkou Cybertrucku) stále disponují 400V architekturou.
Pro udržení své pozice na trhu tak musí kalifornská automobilka technologii brzy implementovat. Klíčovou otázkou tedy je, kdy se dočkáme dalšího elektromobilu Tesly na 800V platformě.
