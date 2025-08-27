Nová levná sluchátka OnePlus Nord Buds 3r

Nová levná sluchátka OnePlus Nord Buds 3r
2025-08-27T22:00:43+02:00
• 27. 8. 2025#Příslušenství

Zdroj: OnePlus

Společnost OnePlus vydala pod sérií Nord naposledy nová sluchátka v minulém roce, konkrétně se jednalo o OnePlus Nord Buds 3OnePlus Nord Buds 3 Pro. Nyní zde máme OnePlus Nord Buds 3r, což jsou levnější sluchátka.

OnePlus Nord Buds 3r

Můžeme rovnou začít s cenou, která je nastavena v přepočtu přibližně na 480 Kč. Za takovou nebo podobnou sumu se mohou dostat i na evropský trh. Je tedy celkem jasné, že zde nelze očekávat ANC, tedy aktivní potlačení hluku. Nabízí se jen pasivní.

1908a7369c8cde7c13bc6275009e4491 514x311x 83a3822a136ee99321f687573db83a26 515x307x

Zdroj: OnePlus

Základem jsou zde 12,4mm měniče a každí sluchátko má dva mikrofony. Jeden z nich napomáhá zredukovat hluk při telefonních hovorech. O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a jsou podporované AAC a SBC kodeky. Sluchátka i krabička mají certifikaci IP55, takže například v dešti vydrží potřísnění vodou.

31b433c117af1979cfaa3b905507866b 415x491x b1bc85c072ff8bf1412a2c5966a06bd3 413x491x

Zdroj: OnePlus

Na jedno nabití zvládají přehrávat hudbu po dobu 12 hodin, ve spojení s krabičkou pak 54 hodin, ale jak společnost uvádí, hodnoty se vztahují při nastavení 50% hlasitosti a použití kodeku AAC.

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat