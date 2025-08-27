Nová levná sluchátka OnePlus Nord Buds 3r

Zdroj: OnePlus
Společnost OnePlus vydala pod sérií Nord naposledy nová sluchátka v minulém roce, konkrétně se jednalo o OnePlus Nord Buds 3 a OnePlus Nord Buds 3 Pro. Nyní zde máme OnePlus Nord Buds 3r, což jsou levnější sluchátka.
OnePlus Nord Buds 3r
Můžeme rovnou začít s cenou, která je nastavena v přepočtu přibližně na 480 Kč. Za takovou nebo podobnou sumu se mohou dostat i na evropský trh. Je tedy celkem jasné, že zde nelze očekávat ANC, tedy aktivní potlačení hluku. Nabízí se jen pasivní.
Základem jsou zde 12,4mm měniče a každí sluchátko má dva mikrofony. Jeden z nich napomáhá zredukovat hluk při telefonních hovorech. O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a jsou podporované AAC a SBC kodeky. Sluchátka i krabička mají certifikaci IP55, takže například v dešti vydrží potřísnění vodou.
Zdroj: OnePlus
Na jedno nabití zvládají přehrávat hudbu po dobu 12 hodin, ve spojení s krabičkou pak 54 hodin, ale jak společnost uvádí, hodnoty se vztahují při nastavení 50% hlasitosti a použití kodeku AAC.
Zdroj: fonearena.com
