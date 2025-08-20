Google uvedl i sluchátka Pixel Buds 2a

Zdroj: Google
U sluchátek sice dochází k pokroku a postupnému vývoji, ale některé společnosti upustily od představování nových modelů každý rok. Sice jsme se od Googlu dočkali Pixel Buds Pro 2 (recenze), ale letos zde máme nový model Google Pixel Buds 2a, tedy levnější série.
Google Pixel Buds 2a
Po čtyřech letech zde tedy máme nový model A série. Google Pixel Buds 2a přejímají design loňských sluchátek, což jde vidět na samotném designu. Je zde takové menší křidýlko, které má sloužit pro lepší upevnění v uchu. Sluchátka podporují Bluetooth 5.4 a jsou vybavena 11mm dynamickým měničem. Jsou vybaveny i ANC, tedy aktivním potlačením hluku, ale podporují například i transparentní mód.
Mají dva mikrofony a také IR senzor pro detekci nasazení do ucha. Samotná krabička nepodporuje bezdrátové nabíjení, což je pochopitelné u levnějšího modelu. Na jedno nabití mají poskytnou 10 hodin přehrávání hudby s vypnutou funkcí ANC, případně 27 hodin ve spojení s krabičkou. S ANC se doba zkracuje na 7 hodin, respektive 20 hodin.
Samotná sluchátka splňují certifikaci IP54, krabička pak IPX4. Google integroval i AI pro vyčištění zvuků při hovorech a nechybí podpora pro Gemini. Základem je zde čip Tensor A1, který se právě stará o všechny tyto činnosti a také o zpracování zvuku. Google se chlubí, že tuto činnost zvládá 90x rychleji, než je rychlost zvuku.
Dostupnost je od 9. října, ale již nyní jsou spuštěny předobjednávky. Cena je nastavena na 3 690 Kč.
