Recenze Samsung Galaxy Z Fold7 – revolučně tenký?!

Galaxy Z Fold7
Poslední roky byl Samsung u jeho ohebného top modelu s inovacemi skromnější a především v oblasti kontrukce už mírně zaostával ve srovnání s dravou čínskou konkurencí. Letos to ale chce zvrátit a v pořadí už sedmá generace Galaxy Z Fold přináší v první řadě zásadně přepracovanou a tenčí konstrukci. Mimo to i foťák už konečně není výprodejový, a nejen to. Pojďme si v dnešní recenzi rozebrat, jak se nový Fold7 povedl.
Konstrukce
Ihned po uchopení do ruky jsem byl příjemně nadšený. Skoro jsem si až říkal, tohle ani snad není Fold od Samsungu, ten byl vždycky taková cihlička. Korejský výrobce se letos opravdu vynasnažil a Galaxy Z Fold 7 patří mezi ty nejtenčí ohebné telefony na trhu.
V zavřeném stavu se tak v podstatě jedná o běžný telefon. Svoji tloušťkou se vyrovná top modelům jako Galaxy S25 Ultra. Vnější displej už je také mírně širší, jakkoliv je možná stále maličko vyšší, než bývá zvyklé. Připomíná to ale třeba Xperie a třeba takové psaní na klávesnici je na vnějším displeji už zcela bezproblémové.
Jakkoliv je nový Fold tenoučký s tloušťkou 8,9 milimetrů v zavřeném stavu, jedna věc mě trošičku znepokojuje. Tím je modul fotoaparátu, který z těla vystupuje opravdu razantně, řekl bych, že má více než 5 milimetrů. Pokud tak nový Fold položíte na stůl v zavřeném stavu bude se opravdu hodně viklat. Škoda, že výrobce nezvolil horizontální provedení objektivů podobně, jako to mají třeba Pixely. Na druhou stranu při srovnání s konkurenčním Honorem Magic V5 je modul menší a neviklá se v otevřeném stavu. Během testování jsem se naučil stejně pokládat telefon displejem na stůl, což ale samozřejmě přináší jemné škrábance.
Galaxy Z Fold7 vs. Galaxy S23 Ultra
Samotná odolnost a pevnost konstrukce je skvělá. Pant působí bytelně a je pevný. Pro otevření je třeba vykonat jemnou sílu a je především dobré se naučit Fold otvírat. Je totiž tak tenký, že mi první dny při této činnosti pomalu vypadával z ruky. Ocenil bych zde možná takové malé zarážky, jako mají třeba tenké peněženky.
K odolnosti ještě dodám, že tu máme i certifikaci IP48. Novinka tak plně odolá vodě do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut a částicím do velikosti 1 mm. Na testování nám telefon dorazil v modré barvě, která mu za mě moc sluší. Jen mě překvapilo, že na dvou místech se úplně maličko sloupla a je vidět stříbrný podklad. To bych u telefonu za 50 tisíc opravdu nečekal. Přitom přede mnou telefon používal jen jeden redaktor.
Čtečka otisků prstů je tenoučká. Její nastavení je nejspíš kvůli tomu řešeno mírně jinak, prstem po ní popojedete. Spolehlivost je ale skvělá a nikdy jsem s ní neměl problém.
Potřebujete vůbec Fold?
Jakkoliv konstrukce typu Fold není nová, teprve letos dává plnohodnotný smysl. A přestože už je velký jako obyčejný mobil, stejně jsem při testování narazil na spoustu lidí a názorů. Mnozí jednoduše nevidí moc smysl vnitřního velkého displeje, ani neví, jak by ho případně využili. Dostanete totiž malý tablet, a pokud dnes máte větší tablet, pravděpodobně svou práci splní třeba i se stylusem o něco lépe. A to se dostávám i k jedné za mě negativní novince Galaxy Z Fold 7. Přišli jsme totiž o podporu externího stylusu S Pen. Za mě je to velká škoda.
Zpátky ale k využití vnitřního displeje. Jeho poměr stran je skoro čtverec. Na sledování videí se tak vůbec nehodí. Širokoúhlé video je ve finále stejně velké jako na běžném 6,8palcovém telefonu. Skvělý je pak naopak na tabulky, dokumenty, prohlížení fotek nebo prohlížení webu. Ne všechny aplikace ho ale dokáží dobře využít.
Mnohé, včetně některých od Googlu, totiž tabletové rozhraní zobrazí jen v režimu na šířku a nebo až po přepnutí menší zvětšení obrazovky. To mimochodem doporučuji nastavit.
Myslím si, že před koupí Foldu chce opravdu dobře promyslet, zda vůbec jeho vnitřní displej (a tedy celý telefon této konstrukce) potřebujete a na co ho budete využívat. Není totiž vůbec levný a místo něj si můžete koupit v podstatě top mobil a tablet.
Displej
Předěl v místě ohybu (nebo jak ho kolega nazývá “příkop”) mě nijak nerušil. Stále tam je, ale při přímém pohledu (nikoliv pod úhlem) jsem ho nevnímal. Při přejetím prstem ho lze cítit, ale taktéž mi to nijak nevadilo.
Oba panely, jak ten vnitřní, tak ten vnější jsou výborné a není jim moc co vytknout. Samozřejmostí je adaptivní frekvence s technologií LTPO.
Hardware
Výkonu je jako každý rok více než dostatek, uvnitř tepe nejnovější Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Jakkoliv letos Flip dostal Exynos, Fold si ponechal čip od Qualcommu. V oblasti fotoaparátu se dokáže docela rychle zahřát, ale telefon vydržel dokonce i 3DMark stress test.
Specifikace Galaxy Z Fold7
- displeje:
- 8 palců, 2184 x 1968 pixelů (QXGA+), Dynamic AMOLED 2X, 1~120 Hz
- 6,5 palců, 2520 x 1080 pixelů (Full HD+), Dynamic AMOLED 2X, 21:9, 1~120 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Android 16 + One UI 8
- eSIM
- Foťáky:
- zadní – 200 MPx, OIS, f1,7
- 12 MPx, ultra širokoúhlý
- 10 MPx, 3x zoom, OIS
- přední – 2x 10 MPx

- IP48
- čtečka otisků prstů na straně
- 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
- rozměry:
- složený: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm
- rozložený: 143,2 x 158,4 x 4,2 mm
- 215 gramů
- baterie: 4400 mAh + 25W USB C, bezdrátové nabíjení
Chod systému a optimalizace je skvělá, vše šlape jako hodinky.
Výdrž baterie
Stejně jako minulé generace zůstal Samsung v oblasti baterie konzervativní. Na jednu stranu zní 4400 mAh jako málo, na druhou je tělo výrazně tenčí a baterie má stejnou kapacitu. Konkurence ale dokazuje, že s novou technologií křemíkovo-uhlíkových baterií by se do těla dalo narvat i více.
Při našem srovnání s konkurencí s mnohem větší baterií však překvapivě rozdíl nebyl skoro znát. Samsung opravdu dobře optimalizoval a baterie v mém běžném použití vždy dala jeden den a přežil jsem i dva nenáročné. Zkrátka, za mě výdrž baterie není takový strašák, jak to může ze specifikací vypadat.
Nabíjení je ale už trochu zklamání, maximální výkon 25 W v roce 2025 opravdu nezaujme. Bezdrátové nabíjení tu máme, a to 15W, což také není žádná hitparáda.
Fotoaparát
Letošní Fold není jenom o nových funkcích a krocích vpřed. Jedním krokem zpět je totiž také návrat ke klasickému nepřekrytému fotoaparátu ve vnitřním displeji. Díky tomu fotí lépe, ale je mnohem více vidět. Za mě je to škoda a místo vylepšení této technologie foťáku pod displejem jsme se dočkali jejího odstranění.
Hlavní snímač nicméně konečně pochází z letošního top modelu. Starší 50MPx snímač tak nahradil 200MPx ISOCELL HP2.
Výsledné snímky jsou super, jen je nutno připomenout, že Samsung už poslední roky fotí jinak. Dávno jsou pryč živé kontrastní barvy. Fotky mají přirozené a až možná občas tlumené barvy. To mi vůbec nevadí. Co mi ale občas už trochu vadilo, jsou příliš tmavé stíny. Jako příklad se podívejte na fotku níže – ta světlejší vlevo je z iPhone 16 Pro Max, ta tmavší z dnes testovaného Samsungu.
Ultra širokoúhlý snímač by pak mohl mít lepší HDR, ale to už je detail. Noční snímky jsou typické pro Samsung.
Software
Operačním systémem je poměrně překvapivě už Android 16. Ten vyšel relativně nedávno a Samsung míval celkem poslední dobou zase problém s nasazením nové verze, update na Android 15 dorazil na starší top modely celkem pozdě. Aktualizace by měl Z Fold 7 dostávat 7 let, což je krásná hodnota. Jak jsem ale už říkal vloni, jsem zvědavý, jak ten sedmý rok bude vypadat displej v místě ohybu.
Jak Přemek v našem podcastu Pod Zlatou Lampou v díle věnovanému právě dnes testovanému mobilu říkal, je trochu škoda, že výrobce více nevyužívá polootevřený stav podobně,, jako to umí Motorola.
Zhodnocení
Fold konečně dospěl, tak bych skoro jednou větou charakterizoval letošní generaci. Minimálně tedy co se konstrukce týče. Tam už se skoro ani není kam posouvat, tenčí už kvůli USB-C konektoru snad ani být nemůže. Osobně bych ale ocenil více širokoúhlý vnitřní panel, a zklame odebrání podpory stylusu S Pen. Velikost baterie a rychlost nabíjení nijak nenadchnou, ale za mě to není takový problém. Zklame také meziroční zdražení. Vloni stál Fold 6 jen 49 tisíc, předloni dokonce 45 tisíc. Letos je základní cenovka 52 tisíc. Čekal bych spíše opačný trend, a když začínal první fold s cenou kolem 50-60 tisíc, opravdu jsem nečekal že o 7 let později na tom budeme pořád v podstatě stejně.
Naopak pochvalu výrobce kromě výrazně vylepšené konstrukce zaslouží za skvělý hlavní fotoaparát, větší kvalitní displeje nebo dlouhou softwarovou podporou. Potěšila mě také přítomnost Androidu již ve verzi 16 s OneUI 8.
Pokud máte třeba nějaký starší Galaxy Z Fold, za mě je letos motivace upgradovat skvělá. Nový Fold však díky svým rozměrům může oslovit i nové zájemce, kteří však musí zhodnotit, zda pro ně za více než padesát tisíc bude mít dostatečnou hodnotu.
- 1 TB + 16 GB RAM: 63 499 Kč
- 512 GB + 12 GB RAM: 55 999 Kč
- 256 GB + 12 GB RAM: 52 999 Kč
