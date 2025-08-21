Google Fotky mají nový editor, v kterém stačí napsat, co chcete změnit na fotce

Zdroj: Google
Včera jsme se dočkali celé plejády nových zařízení od Googlu, ale nešlo jen o mobily, hodinky a sluchátka. Současně byl představen i nový nástroj na úpravu fotek ve službě Google Fotky.
- Pixel Watch 4 přichází se zásadní změnou
- Google uvedl i sluchátka Pixel Buds 2a
- Pixel 10 Pro Fold představen, má větší baterii a lepší odolnost
- Google představil novou řadu Pixel 10, vylepšovalo se, hlavně u základního modelu
Editování pomocí textu nebo hlasu
Editováno fotografií může být někdy výzvou, zejména u komplexnějších nástrojů, jakým je například i Snapseed. Nabízí se mnoho funkcí a každá z nich má mnohdy široké možnosti. Google Fotky naopak již nějakou dobu nabízí spíše jednodušší nástroje a některé z nich využívají AI pro lepší výsledky. Google toto vše povyšuje na novou úroveň.
Nově stačí jen zadat textem, co chcete konkrétně změnit, a to se ani nemusíte vyjadřovat nějak odborně. Můžete klidně popsat nějaký prvek na fotce a že ho chcete nechat odstranit. AI se pokusí nejen pochopit, co chcete, ale navíc také udělá identifikaci. Vše je založeno na přirozené konverzaci.
Klidně si ale můžete vymyslet, co se má do fotky přidat. Zde ale dochází, aspoň podle dostupných informací, k odeslání příkazu společně s fotkou na Google servery, kde se provedou změny, a následně se vám vrátí výsledek. U jednodušších úprav se asi provedou modifikace na zařízení. Novinka je dostupná prvně u Pixelů 10, ale následně dojde k rozšíření pro všechny. Google neuvádí, jestli bude tato funkce patřit mezi ty placené, nebo bude zcela zdarma, případně s nějakým omezením.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Podcast: Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře