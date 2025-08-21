Google Fotky mají nový editor, v kterém stačí napsat, co chcete změnit na fotce

Google Fotky mají nový editor, v kterém stačí napsat, co chcete změnit na fotce
2025-08-21T20:00:19+02:00
• 21. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Včera jsme se dočkali celé plejády nových zařízení od Googlu, ale nešlo jen o mobily, hodinky a sluchátka. Současně byl představen i nový nástroj na úpravu fotek ve službě Google Fotky.

Editování pomocí textu nebo hlasu

Editováno fotografií může být někdy výzvou, zejména u komplexnějších nástrojů, jakým je například i Snapseed. Nabízí se mnoho funkcí a každá z nich má mnohdy široké možnosti. Google Fotky naopak již nějakou dobu nabízí spíše jednodušší nástroje a některé z nich využívají AI pro lepší výsledky. Google toto vše povyšuje na novou úroveň.

 

videoframe 1518 1920x1920x

Zdroj: Google

Nově stačí jen zadat textem, co chcete konkrétně změnit, a to se ani nemusíte vyjadřovat nějak odborně. Můžete klidně popsat nějaký prvek na fotce a že ho chcete nechat odstranit. AI se pokusí nejen pochopit, co chcete, ale navíc také udělá identifikaci. Vše je založeno na přirozené konverzaci.

videoframe 6082 1920x1920x videoframe 9462 1920x1920x

Zdroj: Google

Klidně si ale můžete vymyslet, co se má do fotky přidat. Zde ale dochází, aspoň podle dostupných informací, k odeslání příkazu společně s fotkou na Google servery, kde se provedou změny, a následně se vám vrátí výsledek. U jednodušších úprav se asi provedou modifikace na zařízení. Novinka je dostupná prvně u Pixelů 10, ale následně dojde k rozšíření pro všechny. Google neuvádí, jestli bude tato funkce patřit mezi ty placené, nebo bude zcela zdarma, případně s nějakým omezením.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat