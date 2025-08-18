Nově v českých obchodech – Redmi novinky, Moto, i Xperia

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Motorola Moto G04s

V česku se nově v obchodech začal objevovat model Moto G04s z minulého roku. Jedná se o základní mobil, navíc cena je pouhé dva tisíce.

4c0899fd 7292 4939 aa0c ed6e097e4492 2000x2000x

Specifikace Moto G04s

  • displej: 6,56 palců, 1512 x 720 pixelů (HD+), 90Hz, LCD
  • procesor: Unisoc T606
  • RAM: 4GB
  • úložiště: 64 GB
  • Android 14 + My UX
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
    • přední – 5 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • 3.5mm audio jack, Dolby Atmos
  • 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, USB Type-C
  • rozměry: 163,49 x 74,53 x 7,99 mm, 178,8 gramů
  • baterie: 5000 mAh + 15W

Sony XPERIA 1 VII

Sony Xperia 1 VII je sice letošní top model tohoto výrobce, ale oficiálně není dostupný na českém trhu, i tak se objevuje u některých prodejců, sporadicky.

6b440e24 b93b 42a3 88e9 6856a6eb15db 2000x2000x

Specifikace Sony Xperia 1 VII

  • displej: 6,5 palců, 1080 x 2340 pixelů (Full HD+), OLED, 19.5:9, 1-120Hz, DCI-P3 100%, ITU-R BT.2020 (REC.2020), Illuminant D65 White point, X1 for mobile, Corning Gorilla Glass Victus 2
  • procesor: Snapdragon 8 Elite
  • 12GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256 GB (UFS 4.0) + microSD
  • Android 15
  • Dual SIM (nano + eSIM)
  • Foťáky:
    • zadní – 48 MPx, Exmor T sensor for mobile, 1/1.35″, f/1.9, Hybrid OIS/EIS
      • 48 MPx, f/2.0, 1/56″, 104°
      • 12 MPx, f/2.3, (85 mm 28° FoV) až f/3.5 (117 mm 15° FoV), 1/3.5″, 3,5 až 7,1x optický zoom, 21,3X hybridní
    • přední – 12 MPx
  • 3.5 mm audio jack
  • stereo
  • čtečka otisků prstů na straně
  • rozměry: 162 x 74 x 8,2 mm; 192 gramů
  • IPX5, IPX8, IP6X
  • 5G (sub-6GHz) / 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.4 LE, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.2 Type-C
  • baterie: 5000 mAh + 30W (USB PD), bezdrátové nabíjení

Redmi 15C

Postupně se na našem trhu rozšiřuje dostupnost modelu Redmi 15C, tedy nedávné novinky. V tomto případě se jedná sice o základní mobil, ale má větší kapacitu baterie a také zvýšenou odolnost.

6d7462f1 3773 4b9d 883c 2ad5e06d4712 2000x2000x

Specifikace Redmi 15C

  • displej: 6,9 palců, LCD, 1600 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, až 810 nitů
  • procesor: Helio G81 Ultra
  • RAM: 4/8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • IP64
  • čtečka otisků prstů na straně
  • 3.5mm jack
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS / Glonass / Galileo / Beidou
  • rozměry: 171,6 x 79,5 x 8 mm; 205 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 33 W

Redmi 15

Také se rozšiřuje dostupnost Redmi 15, lépe vybavené novinky s pořádnou dávkou energie. Je zde totiž baterie o kapacitě 7000 mAh.

b5782c3e 19e0 45fa bfda 4ae2cccdc74b 2000x2000x

Specifikace Redmi 15

  • displej: 6,9 palců, LCD, 2340×1080 pixelů, LCD, 144 Hz, až 850 nitů
  • procesor: Snapdragon 685 4G
  • RAM: 6/8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • IP64
  • čtečka otisků prstů na straně
  • 3.5mm jack
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS / Glonass / Galileo / Beidou
  • rozměry: 171,08 x 82,05 x 8,55 mm; 224 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 33 W

