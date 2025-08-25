Youtube nabízí stahování pro všechny, i bez placení

Zdroj: Unsplash
Youtube už dlouhou dobu nabízí placenou verzi Youtube Premium, která obsahuje Youtube Music a také funkce navíc, včetně tedy odstranění všech reklam. Dokonce uživatelé mohou vyzkoušet chystané funkce a změny v předstihu. Součástí je i možnost stahování videí do zařízení pro sledování bez připojení k internetu. To funguje i ve webovém prohlížeči na počítači. Dochází ale k nečekané změně.
Stahování videí na Youtube
Do této chvíle platilo, že abyste si legálně mohli stáhnout video, tak jste si museli předplácet Youtube Premium. Ačkoliv máte třeba účet zdarma, tak se vám u videí nabízí položka pro stažení, ale jedná se o lákadlo pro placenou verzi. I tak se ve společnosti rozhodli, že možnost stažení videa nyní nabídnou všem.
Jak asi tušíte, nebude to jen tak. Na prvním snímku můžete vidět, že se sice nabízí možnost stažení videa u účtu bez předplatného, ale funkce je omezena na kvalitě. Konkrétně jde stáhnout video v rozlišení 360p nebo 144p, což je skutečně nízká hodnota. Vyšší rozlišení je k dispozici jen pro Youtube Premium.
Navíc možnost stahování není k dispozici u hudebních videí. Takové rozlišení samozřejmě nestačí na většinu obsahu, ale na druhou stranu není potřeba kvalitní video třeba u podcastů, nebo obsahu kde více záleží na mluveném slově než na samotném vizuálním ztvárnění. I tak se jedná o celkem pozitivní novinku. Youtube asi chce touto cestou bojovat proti stahování videí z platformy skrze nástroje třetích stran.
Co se týče dostupnosti funkce, zřejmě se šíří postupně. Společnost se k ní zatím nevyjádřila, takže se může současně jednat i o testování.
