Vodafone rozšiřuje ultrarychlý 2Gb/s internet na 1,3 milionu domácností. Ke špičkovému zážitku přispěje i router Zyxel s nejnovější Wi-Fi 7

Vodafone je aktuálně největším poskytovatelem vysokorychlostního internetu v České republice a v expanzi své GIGA sítě rozhodně nepolevuje. Rozšířená dostupnost 2Gb/s internetu od Vodafonu je výsledkem nejen výstavby nových přípojek, ale také modernizace stávající sítě v hodnotě přes 3 miliardy korun. Tento ultrarychlý internet bude nově dostupný již pro 1,3 milionu domácností a firem. Vodafone jako první z operátorů nabídne také moderní router Zyxel s podporou nejnovější technologie Wi-Fi 7.
Vodafone opět potvrzuje svou roli technologického lídra a výrazně rozšiřuje dostupnost internetového připojení s rychlostí 2 Gb/s. Pokrytí 2Gb/s internetem si tak nyní může užít 1,3 milionu domácností a firem, které mohou těžit ze špičkových rychlostí během stahování, ale také nahrávání dat. V optické části sítě se navíc zákazníci dočkají tzv. symetrického připojení, tj. nejen downloadu, ale také uploadu o rychlosti 2 Gb/s pro maximální komfort během práce on-line. Inovace, za kterou stojí mnohaleté know-how a miliardové investice, přinese uživatelům maximální komfort (nejen) při práci z domova: možnost okamžitého streamování videa ve 4K rozlišení či stahování a nahrávání obřích souborů v mžiku oka se stane realitou.
2Gb/s internet od Vodafonu mění návyky uživatelů
Rychlost, kvalita a dostupnost internetového připojení patří mezi hlavní priority společnosti Vodafone, která aktuálně nabízí nejširší síť gigabitových přípojek v České republice. V rámci miliardových investic do výstavby nové infrastruktury a modernizace té stávající Vodafone nově zpřístupní GIGA internet o rychlosti až 2 Gb/s 1,3 milionu českých domácností a firem. Toto rozšíření kapacity přinese zákazníkům ještě vyšší komfort, ať už se bude jednat o stahování velkých objemů dat nebo jejich nahrávání do cloudu. I ty nejnáročnější datové přenosy zrealizované během krátké chvíle se stanou novým standardem a dlouhé čekání kvůli pomalému downloadu či uploadu naopak minulostí. Ve většině případů si tak zákazníci ani nebudou moci během čekání odskočit pro kávu, neboť i stažení velmi velkých souborů proběhne prakticky okamžitě. Dostupnou rychlost internetu si lze okamžitě snadno otestovat na vodafone.cz a zapojit se tak do soutěže o internet na rok zdarma či telefon Samsung.
Zatímco ti nejnáročnější budou preferovat připojení počítače, herní konzole či chytrého televizoru přes ethernetový kabel, většina uživatelů si bohatě vystačí s Wi-Fi konektivitou. I pro ně má Vodafone skvělou zprávu, neboť bude jako první z operátorů v České republice nabízet router s podporou Wi-Fi 7. Zpočátku pouze u 2Gb/s připojení na optické síti, později v průběhu letošního u internetového připojení využívajícího standardu DOCSIS a pro zbývající domácnosti zkraje příštího roku. Nejnovější standard Wi-Fi je přitom přibližně třikrát rychlejší než Wi-Fi 6, zároveň však nabídne také trojnásobně nižší latenci. Vzhledem k průběžným upgradům elektroniky, typicky chytrých telefonů, si tak i ti nejnáročnější uživatelé užijí bezdrátové přenosy v té nejvyšší možné kvalitě, avšak z Wi-Fi 7 budou těžit také majitelé zařízení využívajících starší standardy Wi-Fi.
„Rozšíření 2gigabitového internetu na 1,3 milionu domácností v České republice je pro nás obrovským milníkem. Díky rychlosti 2 Gb/s a nejnovější technologii Wi-Fi 7 přinášíme zákazníkům špičkový uživatelský zážitek a zůstáváme o krok před konkurencí. Naší ambicí je být lídrem v konektivitě a rozšíření GIGA internetu o rychlosti 2 Gb/s je jasným důkazem, že se nám to daří,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment.
2Gb/s připojení bude kromě spotřebitelského segmentu dostupné také firemním zákazníkům, kteří mohou těžit ze stejných výhod ultrarychlé konektivity. Za zásadní výhodu lze považovat především symetrické 2Gb/s připojení na optické síti, tedy možnost downloadu i uploadu uvedenou rychlostí. Díky nejmodernějšímu routeru s podporou technologie Wi-Fi 7 si navíc i firemní zákazníci užijí bezkonkurenční rychlost, stabilitu a výkon, zkrátka nejlepší, co současné bezdrátové připojení nabízí.
