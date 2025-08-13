Honor Magic V5 přichází do Česka, a rovnou se slevou [aktualizováno]

Zdroj: Honor
Aktualizováno 13. 8.
Červencová novinka Honor Magic V5 dnes oficiálně vstupuje na český trh s cenou 49 990 Kč, ale rovnou společnost přidává slevu v hodnotě 7 500 Kč, takže mobil vyjde na 42 490 Kč. K dispozici jsou zlatá a černá verze v konfiguraci s 16 GB RAM a 512GB úložištěm. Honor uvádí, že se prodává výhradně v obchodech Alza a Datart.
Původní článek 2. 7.
Honor dnes představil další pokračování svého ohebného mobilu, přičemž dostal označení Honor Magic V5. Nehledejte verzi čtyři, ta neexistuje. Důvodem je pověrčivost Číňanů. Honor Magic V5 se opět chlubí tenkostí, ale je to trochu komplikovanější.
Až moc verzí
Jen jedna verze se chlubí tenkostí 4,1 mm při rozložení. Jedná se o bílou variantu. Ostatní mají 4,2 mm. Při složeném stavu má bílá verze 8,8 mm, ostatní pak 9 mm. Je zde rozdíl i v hmotnosti. Menší verze má 217 gramů, ostatní pak 222 gramů. To se dá ještě pochopit, jelikož důvodem mohou být použití materiály, co ale už moc nechápeme, jsou rozdíly u baterie.
Honor uvádí na oficiálních stránkách, že všechny varianty mají 5820 mAh, jen verze s 16 GB RAM a 1TB úložištěm má kapacitu baterie 6100 mAh. Něco takového jsme zatím neviděli a z jednoho mobilu zde máme rovnou několik verzí. Co se týče ostatních specifikací, tak jsou stejné pro všechny modely.
V základu je zde Snapdragon 8 Elite. Dobrou zprávou je, že došlo na navýšení odolnosti. Konkrétně jsou zde dvě certifikace – IP58 a IP59. Honor Magic V5 by tak měl odolat nejen ponoření, ale i vodě o vyšší tlaku a teplotě. Chybí tedy poslední krůček, aby zde byla kompletní odolnost vůči prachu.
Fotografický výbava vypadá velmi nadějně. Honor nešetřil megapixely a navíc je zde i jeden periskopický foťák. Čtečka otisků prstů je jako obvykle na straně zařízení.
Honor Magic V5 má nastavenou cenu u základního modelu přibližně na 26 400 Kč bez daně a poplatků. Nejvyšší verze pak přijde na cca 32 200 Kč, také bez daně a poplatků. Kdy novinka zamíří na evropský trh, zatím nevíme.
Specifikace Honor Magic V5
- displeje
- vnější – 6,43 palců, 2376×1060 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- vnitřní – 7,95 palců, 2352×2172 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Android 15 + MagicOS 9.0.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 64 MPx, periskopický, 3x zoom, OIS
- přední – 2x 20 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- IP58 a IP59
- čtečka otisků prstů
- stereo
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.1 GEN1 (podpora DP1.2), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b čtyřpásmový), GPS (L1+L5 dvoupásmový), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b třípásmový), QZSS (L1+L5 dvoupásmový), NavIC (L1+L5 dvoupásmový), A-GNSS, NFC
- rozměry:
- rozevřený – 156,8 x 145,9 x 4,1 mm
- složený – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm
- 217 gramů
- baterie: 5820 mAh (6100 mAh) + 66W USB C, 50W bezdrátově
Zdroj: gsmarena.com
