Google představil novou řadu Pixel 10, vylepšovalo se, hlavně u základního modelu

Po roce zde máme další generaci smartphonů Pixel od Googlu. Opět jde vidět posun ve specifikacích, ale letos jsme se dočkali významného vylepšení u základního modelu. Dostal totiž foťák navíc. Máme zde tedy Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL.
Nová řada Pixel 10
Právě základní model Pixel 10 se letos dočkal nového foťáku. Ostatně Googlu bylo vyčítáno, že právě ten nejlevnější z top modelů nemá snímač se zoomem. To se nyní mění a Pixel 10 dostal navíc 10,8MPx foťák s 5násobným zoomem a optickou stabilizací obrazu. Skoro by se dalo říci, že se jedná o plnohodnotnější top model.
Oproti sourozencům Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL mu ale schází některé vlastnosti, jak to už bývá zvykem. Například nemá podporu pro technologii UWB a dostal jen podporu pro WiFi 6E. Ostatní mají WiFi 7. Rozdílů je více, ale dá se konstatovat, že všechny mají displeje s větším maximálním jasem. U Pro verzí dosahuje tato hodnota až na 3300 nitů.
Pozitivní je i zvětšení kapacit baterií. Zatímco minulý rok měly modely Pixel 9 a Pixel 9 Pro stejnou velikost, tak to neplatí u letošních novinek. Pixel 10 má o 100 mAh více než Pro verze, ale platí, že jsou hodnoty vyšší než u série Pixel 9. To samé platí u Pro XL. Zde tentokrát najdete 5200 mAh. Jde o posun, ale nijak velký.
O výkon se stará procesor Tensor G5, u kterého Google uvádí, že došlo na vylepšení TPU jednotky pro AI opera. Je rychlejší o 60 % u některých AI modelů. Samotná výpočetní jádra jsou výkonnější o 34 %.
Všechny modely nově podporují Qi2 standard, přičemž jsou zde i magenty pro upevnění nabíječky. V základu je podporován výkon 15W, jen tedy u nejvyššího modelu se nabízí rovnou 25W, jelikož splňuje nejnovější standard Qi 2.2. Google se drží i softwarové podpory, takže všechny novinky dostanou aktualizace po dobu sedmi let.
Specifikace Pixel 10
- displej: 6,3 palců, 2424 x 1080 pixelů, AMOLED, 60-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3000 nitů
- procesor: Tensor G5 + Titan M2
- RAM: 12 GB
- úložiště: 128/256 GB
- SIM + eSIM
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 48 MPx, OIS
- 13 MPx, ultra širokoúhlý
- 10,8 MPx, 5x zoom, OIS
- přední – 10,5 MPx
- zadní – 48 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP68
- 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2
- rozměry: 152,8 x 72 x 8,6 mm; 204 gramů
- baterie: 4970 mAh + Qi2 (15W)
Specifikace Pixel 10 Pro
- displej: 6,3 palců, 2856 x 1280 pixelů, LTPO/AMOLED, 1-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3300 nitů
- procesor: Tensor G5 + Titan M2
- RAM: 16 GB
- úložiště: 128/256/512 GB nebo 1 TB
- SIM + eSIM
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 48 MPx, ultra širokoúhlý
- 48 MPx, 5x zoom, OIS
- přední – 42 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP68
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2, UWB
- rozměry: 152,8 x 72 x 8,6 mm; 207 gramů
- baterie: 4870 mAh + Qi2 (15W)
Specifikace Pixel 10 Pro XL
- displej: 6,8 palců, 2992 x 1344 pixelů, LTPO/AMOLED, 1-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3300 nitů
- procesor: Tensor G5 + Titan M2
- RAM: 16 GB
- úložiště: 128/256/512 GB nebo 1 TB
- SIM + eSIM
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 48 MPx, ultra širokoúhlý
- 48 MPx, 5x zoom, OIS
- přední – 42 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP68
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2, UWB
- rozměry: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm; 232 gramů
- baterie: 5200 mAh + Qi2 (25W)
Příslušenství
Google samozřejmě představil i nové příslušenství. Například se nabízí 67W nabíječka s dvěma USB C konektory, nechybí nové obaly, ale hlavně je zde Pixelsnap s magnetickým uchycením a s bezdrátovým nabíjením. S tím také souvisí i nový stojánek, kam lze vložit Pixelsnap nabíječku. Poslední novinkou je i magneticky uchytitelný kroužek pro lepší držení, případně může sloužit i jako stativ.
Ceny
Google opět dává ke každému Pixel navíc roční předplatné Google AI Pro zdarma. Ceny začínají na 22 990 Kč za základní model Pixel 10. Pixel 10 Pro je dostupný od 27 990 Kč, a nejvyšší model Pixel 10 Pro XL začíná na 32 990 Kč.
Pixel 10 a Pixel 10 Pro mají uvedené datum doručení na 28. 8., Pixel 10 Pro XL pak až na 22. 9. 2025.
Zajímavost: V USA bude k dispozici série bez fyzického slotu pro SIM. Na druhou stranu podporují dvě aktivní eSIM současně.
