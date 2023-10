Snapdragon 8 Gen 3 oficiálně, může být spárován s 24 GB RAM

Zdroj: Qualcomm

Již na začátku listopadu bude představen nový procesor od Mediateku, tedy hlavního rivala pro Snapdragon 8 Gen 3, který byl právě představen na konferenci společnosti Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 3

Jak se spekulovalo, tak se i stalo. Novinka přichází s konfigurací 1+5+2, tedy je zde nejvýkonnější jádro Cortex X4 s frekvencí 3,3 GHz, pak je zde pět jader A720 běžících na 3,2 GHz a pak zbývají dvě jádra s 2,3 GHz, která jsou založena na A520. Qualcomm uvádí, že došlo k navýšení výkonu o 30 % a efektivita v oblasti spotřeby energie byla vylepšena o 20 %.

U grafiky se podařilo navýšit rychlost o 25 %. To samé číslo najdeme i u efektivity. Také se zapracovalo na technologii Ray Tracing a nezapomnělo se na podporu pro Unreal Engine 5.2. Grafika má zvládnout i displeje s 8K rozlišením a také 240 snímků za sekundu. Qualcomm integroval i technologii na podporu displejů s variabilní frekvencí, respektive lépe podporuje i 1Hz obnovovací frekvenci.

Nedílnou součástí je i vylepšení v oblasti AI. Zde například firma uvádí značné rozšíření výkonu a podporovaných technologií. Došlo na 3,5násobné zvýšení výkonu, přičemž Qualcomm Hexagon NPU má mít o 98 % více výkonu, ale současně došlo na razantní snížení spotřeby.

U ISP jde vidět také pokrok, zejména v oblasti AI. Například je zde podpora pro 12 vrstev na snímku pro lepší separaci, díky čemuž půjde dělat lepší dodatečné efekty. Je zde podpor a pro lepší HDR, i s v rámci Dolby HDR. IPS si poradí i s efektem bokeh u videí. Zde ale bude spíše záležet, s jakým senzorem bude celý procesor spárován a jaký software bude vše využívat.

Pro konektivitu zde byl použit Snapdragon X75 5G Modem RF System a také Qualcomm FastConnect 7800 Mobile Connectivity System. Mobily tak mohou podporovat i WiFi 7 s maximální rychlostí stahování 5,8 Gbps.

Co se týče dalších technologií, tak se můžeme těšit na USB 3.1 Gen 2, UFS 4.0, až 24 GB RAM a také Qualcomm Quick Charge 5. Právě nový standard pro nabíjení podporuje i hodnoty do 100 W. Samozřejmě má nový procesor další technologie a podporuje nejrůznější standardy, ale zde bude hodně záležet na výrobcích mobilu, co všechno využijí. Snapdragon 8 Gen 3 je vyráběn 4nm technologií, takže si asi budeme muset rok počkat na nějaký posun.

Samozřejmě se mnoho výrobců pochlubilo, že brzy nabídnou mobil s touto novinkou, ale jen Xiaomi vystoupilo přímo na tiskové konferenci a potvrdilo procesor u Xiaomi 14. Dokonce se mobil objevil na pódiu, ale k oficiálnímu představení pro Čínu dojde až zítra.

