Recenze Motorola Razr 60 Ultra – trochu jiný gang

Motorola si prošla malou reinkarnací, ale v současné době hraje důležitou roli na trhu se smartphony, a to včetně toho, kde se nabízí zařízení s ohebnými displeji. Motorola dostala šanci znovu oživit značku Razr, přičemž jsme zde měli už několik generací. Do redakce se nám dostala novinka Motorola Razr 60 Ultra ve variantě Mountain Trail. Jde o nejvyšší verzi, přičemž se nabízí na našem trhu jen ve verzi s 16 GB RAM a 512GB úložištěm. Tomu ostatně odpovídá i cena, 32 490 Kč. Vyplatí se ale tento kousek za takovou sumu?

Něco vydrží

Razr 60 Ultra spadá do kategorie zařízení s véčkovou konstrukcí a ohebným displejem. Těm se budu věnovat spíše později. V našem případě jsme měli možnost testovat variantu, který má část zadního krytu ze dřeva, což je vskutku zajímavý materiál. Nepůsobí levně, spíše naopak. Navíc není leštěný, takže lze cítit struktura dřeva. Nepůsobí chladně a ani jsem se nebál jej položit na jakýkoliv povrch. Možná jsme si řekl, že kdyby došlo k poškození, asi vezmu smirkový papír a zahladím poškození. Samozřejmě to myslím s lehkou nadsázkou, ale i tak mě to napadlo. Možná bych i uvítal, kdyby více mobilů nabídlo dřevo nebo bambus. Materiál působí odolně, pevně a prémiově.

Bez obalu?

Ani jsem nepotřeboval nějaký obal, případně jsem o něm nepřemýšlel. A nějaká ta nedokonalost je vlastně součástí této dřevěné části. Je pravdou, že právě Razr 60 Ultra má v balení obal navíc. Vypadá prémiově, jen se mi osobně nelíbí. Řekl bych, že jej ocení asi spíše ženy, hlavně kvůli zlatému velkému poutku. Navíc na takovém mobilu bude obal hůře držet, takže má v sobě části, přes které se přilepí k některým částem mobilu.

Motorola se hodně chlubí novým pantem, kde byl použit titan. Za dobu testování jsem nepocítil nějaký neduh, špatné otvírání, případně vniknutí nečistot. Ani se neviklá do stran, případně že by měl vůli. Je otázkou, jak bude odolávat v čase, třeba za takový rok. Na to nyní neumí nikdo odpovědět.

Rám mobilu je samozřejmě z kovu, jak byste očekávali od prémiového zařízení. Jen tedy vnitřní rám kolem ohebného displeje je z plastu, což je pochopitelné. Při zavření by se akorát kov škrábal mezi sebou. Plast vydrží více. Ještě mohu dodat, že zavření má pěkný tlumený zvuk, takový uspokojující. Vždy při zavírání jsem si poslechl, pokud jsem měl chvilku a byl v klidnějším prostředí.

Čtečka otisků si zatím nenašla cestu do displeje a nachází ve vypínacím tlačítku. Funguje naprosto přesně, což se divím, hlavně při tak malém prostoru pro snímání otisků. Nachází se na pravé straně na vhodném místě, takže se rychle naučíte polohu nazpaměť. Pro ovládání hlasitosti jsou zde dvě tlačítka, což je trochu nezvyklé, většinou se používá kolébka, ale ničemu to nevadí. Provedení velmi dobré a samotné stisknutí je přesné a jednoznačné.

AI tlačítko jako nutnost?

Dříve se mnoho společností snažilo nabídnout nějaké speciální tlačítko navíc, například pro focení. Dnes je jiný trend, a jakoby každý mobil by měl mít AI tlačítko. Tedy takové, skrze které si můžete aktivovat asistenta, případně nějakou AI funkci. Bohužel takové mobily mají zpravidla uzamknutou funkcionalitu AI tlačítko nelze si na něj navázat jakoukoliv událost, případně spuštění aplikace.

To je případ i Razr 60 Ultra. Zde si ale mohu stěžovat, jelikož jedno stisknutí nic nedělá. Na tuto činnost není navázaná událost. Musíte buď stisknout a podržet nebo dvakrát zmáčknout. Při první činnosti se vyvolá Moto AI, při druhé pak souhrn zmeškaných notifikací nebo naslouchání. Všechny tyto akce jde vypnout, čímž bude tlačítko na mobilu zcela zbytečné. I tak jsem vše vypnul, jelikož čeština není podporovaná a celková funkčnost značně omezená. Navíc Gemini se mi jeví jako použitelnější asistent, jen tedy nelze vyvolat skrze toto tlačítko navíc.

Motorola si ho buď mohla odpustit nebo nabídnout lepší přizpůsobení, aby si každý uživatel zvolil, k čemu ho bude používat. Je to promarněná příležitost.

Displeje kam se podíváš

Razr 60 Ultra má 4palcový vnější displej, který považuji za velmi užitečný, ale k tomu se dostanu níže, v kapitole o operačním systému. Dle specifikací má mít o něco slabší maximální jas. V praxi se mi na něm četl obsah lépe, zejména na přímém denním světle. Neměl jsem problém s přečtením jakéhokoliv textu. Je trochu zvláštní, jelikož je i kolem foťáků. Vypadá to unikátně, jen to není moc praktické. Obsah je není dostupný a navíc vystouplé foťáky jsou místem pro prach a nečistoty. Navíc se hůře čistí.

Vnější displej by měl mít větší maximální jas, což se potvrzuje jen u HDR obsahu, kde to displej umí rozpálit. Při normálním obsahu není tak vysoký a na přímém denním světle by zasloužil více nitů. Asi chápu toto omezení vzhledem k ohebnosti. Pokud vám bude přímo pražit slunce do displeje, budete se muset trochu více soustředit. Asi zde hraje roli i fakt, že je zde plastová ochranná fólie, která je doslova magnetem pro otisky prstů.

Fólie jako taková není úplně do stran a je zde malý prostor, opět další místo pro nečistoty. Čištění je trochu náročnější, jelikož se musíte snažit, abyste nepoškodili displej.

Asi se mnoho z vás zeptá, jestli jde vidět a nahmatat ohyb displeje. V obou případech mohu říci, že ano. Nejde o nic hrozného a hlavně se dá na to zvyknout. Po dvou dnech jsem si ani této vlastnosti nevšímal, jen při přejetím prstu přes střed jsem si uvědomil, že je zde něco takového.

Zlomit, či nezlomit?

K mobilu s ohebnou konstrukcí budu mít vždy respekt a nebudu s ním zacházet jako s jiným mobilem. Nehodím s ním jednoduše na gauč nebo na postel. Mám vždy tak trochu strach, aby se neodrazil, nevletěl někam a nepoškodil se. Razr 60 Ultra působí pevně, nikde nic nevrže, pant je pevný a zavírací mechanismus je přesný, aspoň po dobu testování.

Nejde ale o běžný mobil a postupně se naučíte jej používat trochu jinak než běžný smartphone. Záleží, jestli jej potřebujete vždy otvírat. Možná bych řekl, že tato konstrukce je více určena pro ženy. Na druhou stranu velmi dobře poslouží těm, co nechtějí velké pádlo a chtějí něco subtilnějšího.

Nad systémem se přemýšlelo

Razr 60 Ultra má v základu Android 15 a dle oficiálního vyjádření společnosti dostane ještě aktualizace na Android 16, Android 17 a Android 18. Co se týče bezpečnostních aktualizací, jsou zajištěny po dobu čtyř let. Na dnešní dobu se jedná o relativně krátkou dobu. Mezi top modely se už často bavíme o 5, 6 nebo 7 letech aktualizací. Zde by se mohla Motorola trochu více snažit, hlavně u mobilu s takovou cenou.

Samotný systém zde nemá nějakou těžkou nadstavbu a celkově se mi používal velmi dobře. Nic se neseká, vše je plynulé a Motorola si nevymýšlela nějaké alternativní aplikace k těm, co nabízí Google. Se systémem ale souvisí konstrukce a displeje.

Velkou roli zde hraje menší vnější displej. Nejenže slouží pro zobrazování informací, počasí, událostí a případně sportovních výkonů, jde ale také používat pro volání a další činnosti. Jsou podporované i běžné aplikace, jen je tedy musíte povolit, což stačí udělat jen při prvním spuštění. Každá aplikace má navíc dva režimy. Buď se využije celý displej, což se hodí pro čtení informací, případně jde použít jen tu část nad foťáky. To se nejvíce hodí, pakliže má aplikace složitější design a je nutné mít některé prvky viditelné.

U některých aplikací se mi při zavření rovnou nabídla možnost pokračovat v používání. Není to ale konzistentní, asi záleží na vývojářích aplikací. Co musím Motorole vyčíst, je dostupnost notifikací na vnější displeje. Jsou schované v dolním levém rohu, což je hůře dostupné. Notifikační lišta zůstala, jen tedy obsahuje jen rychlé volby.

Celkově hodnotím systém jako propracovaný a má celkem jednoduchý a nenásilný systém představování funkcí a možností. Postupně vás provede. Ne hned na začátku a najednou, ale průběžně.

O výkon se nemusíte starat

Jako správný top model má Razr 60 Ultra procesor Snapdragon 8 Elite. K tomu navíc 16 GB operační paměti a 512GB úložiště. Mobil je připraven i na budoucnost, jelikož nechybí eSIM a také technologie UWB. Mobil tak bude moci sloužit pro přesnější lokalizování příslušenství, jako digitální klíč a podobně. I v případě konektivity se nabízí moderní technologie. V praxi jsem tak neměl problém s bezdrátovými sluchátky nebo určováním polohy. Vše je rychlé, spolehlivé a také s dobrým dosahem.

Stereo reproduktory hodnotím jako ty lepší, jen jsou lehce nevyvážené, což je postřehnutelné, jen to tedy neotravuje. Odolnost IP48 uvádí, že Razr 60 Ultra má vydržet i ponoření do vody, jen jsem tedy neměl odvahu to zkoušet na testovacím vzorku. I tak bych se neobával. Větší strach bych ale měl z nečistot, pakliže se dostanou až k pantu. Za dobu testování se tak nestalo.

Specifikace Motorola Razr 60 Ultra

displeje: vnitřní – 7 palců, 1224p, až 4500 nitů, 165 Hz, 22:9, AMOLED vnější – 4 palce, pOLED, až 3000 nitů, 165 Hz

procesor: Snapdragon 8 Elite

RAM: 16 GB LPDDR5X

úložiště: 512 GB UFS 4.0

eSIM

Android 15

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 122°, makro přední – 50 MPx

IP48

stereo

čtečka otisků prstů na boku

5G, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou, NFC, WiFi, Bluetooth, UWB

rozměry: rozevřený: 171,48 x 73,99 x 7,19 mm složený: 88,12 x 73,99 x 15,69 mm 199 gramů

baterie: 4700 mAh + 68W USB C, 30W bezdrátově

Baterie potřebuje čas

Razr 60 Ultra disponuje celkovou kapacitou 4700 mAh s podporou rychlého nabíjení. Jen je tedy zvláštní, že je právě rychlé nabíjení deaktivováno. Pokud chcete využít maximální výkon, musíte přímo v nastavení povolit tuto možnost. Mobil se tak umí trochu více zahřát, takže je pochopitelné, že to Motorola lehce omezila. V případě bezdrátového nabíjení se pak zobrazuje varování, že dochází ke zvýšené spotřebě energie, tedy že se jedná asi o neefektivní způsob doplnění.

Z používání mohu konstatovat, že nesmíte dát na první den nebo dva dny používání. Spotřeba je trochu vyšší, což asi odráží i první momenty používání. Razr 60 Ultra se učí z vašeho používání a navíc i uživatel se učí. Jakmile jsem našel balanc mezi používáním vnějšího a vnitřního displeje, doba výdrže se prodlouží. Každý to bude mít trochu jinak, takže nelze asi konstatovat jednoznačně, jak dlouho vydrží na jedno nabití.

První dny Razr 60 Ultra vydržel sotva jeden den. Jak jsem si zvykl a našel jsem si vlastní způsob používání, tak i bez omezení jsem se dostal na plnohodnotných 24 hodin používání. V některých případech i na 1,5 dne. Pokud bych se omezil, respektive nepoužíval sociální sítě, asi bych se dostal na dva dny používání.

Bohužel nemohu vložit nějaký snímek obrazovky dokazující má tvrzení, jelikož informace o spotřebě energie jsou fádní a Razr 60 Ultra vám ani neukáže, kolik hodin byly displeje používány. Tyto informace zde jednoduše nejsou k dispozici. Ani nějaké jiné aplikace nepomohly.

Fotit umí

Sice je tento kousek top model, foťák plnohodnotným zoomem zde není. Osobně mi to moc nevadí, jelikož častěji používám ultra širokoúhlý a běžný. Současně Razr 60 Ultra má asi jeden z nejlepších foto systémů pro selfie. Stačí mobil zavřít a máte to nejlepší k dispozici. Při focení portrétů jde vnější displej použít i pro náhled, při pořizování selfie nabízí dobré prostředí.

Pokud Razr 60 Ultra přehnete jen do poloviny a máte otevřenou aplikaci na focení, tak překlopením polohy, jako kdybyste drželi kameru, spustí se natáčení videa. Část displeje pak funguje celkově jako možnost spuštění nahrávání nebo zastavení. Taková malá zajímavá vychytávka. Navíc ohebná konstrukce může posloužit jako mini stativ a někdy právě přehnutí umožní pořízení lepšího snímku. Razr 60 Ultra si umí poradit i s náročnějšími světelnými podmínkami. Mezi ty nejlepší foto mobily ale asi jen tak nezamíří. To současně neznamená, že bych nebyl spokojen. Fotit umí a dají se pořídit zajímavé snímky.

Ukázkové fotografie

Zhodnocení Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra se nedá hodnotit jako běžný smartphone. Zde hodně záleží, čemu dáváte přednost. Možná bych řekl, že právě tento typ nejlépe poslouží těm, co chtějí malý top model, který si případně můžete přetvořit do podoby plnohodnotného zařízení. Současně na mě ohebná véčka působí jako součást snahy omezit používání mobilů. V zavřeném stavu se nabízí jen to nejnutnější, což stačí pro běžnou kontrolu notifikací a informací. Je zde jednoduše vždy možnost konzumovat obsah na velkém displeji, ale časem jsem pochopil, že ho až tak moc nepotřebuji pro každou činnost.

Mobil působí prémiově, netradičně a unikátně. Umí fotit a nabízí zajímavé možnosti spojené se samotnou konstrukcí. Současně funguje jako malý komunikátor, jako ze sci-fi. Sice díky odolnosti vůči vodě a částečně vůči prachu se o něj nemusím bát, respekt je na místě. Displeje jsou praktické, zejména ten menší, na vnější bych si dával vždy trochu pozor. Mechanismus nepůsobí chatrně a působí, že něco vydrží.

Menším úskalím asi bude výdrž na jedno používání. Zde bude záležet, který displej používáte primárně a jak dlouho. U každého to bude asi trochu jiné. Řekl bych, že Razr 60 Ultra patří mezi jednodenní mobily a každou noc bych ho nechal nabíjet na bezdrátové nabíječce.

Celkově mi mobil přirostl k srdci, i přes některé nedostatky. Trochu na mě působil jako možnost detoxikace od některých aplikací a služeb, současně sloužil jako dobrý společník. Snad Motorola zapracuje na AI prvcích a hlavně umožní využívat AI tlačítko podle sebe. To by bylo asi jednoduché a rychlé řešení tohoto nedostatku.

Plusy

fotografické možnosti,

odolnost,

použitelný vnější displej.

Mínusy

AI tlačítko,

slabší jas vnitřního displeje,

baterie na jeden den většího používání.



