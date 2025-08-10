Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, s AMOLED, i levnější

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, dětské, i robustní
- Chytré hodinky nově v obchodech – Galaxy Watch, Amazfit a jeden levný model
- Chytré hodinky nově v obchodech – titan, GPS, AMOLED
- Chytré hodinky nově v obchodech – dětské, elegantní, s GPS, i s LTE
CMF by NOTHING Watch 3 Pro
Hodinky CMF Watch 3 Pro byly představeny teprve nedávno a už nyní jsou dostupné v českých obchodech. Lákají na větší displej, delší výdrž na jedno nabití a nižší cenu.HEUREKACMF by NOTHING Watch 3...Cena od 2 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Sector R3251545002
Ve stejné cenové hladině se nabízí Sector R3251545002, ale zde je výbava spíše slabší. Bohužel obchody neuvádí mnoho specifikací a softwarová výbava je spíše základní.HEUREKASector R3251545002Cena od 2 375 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Ice Watch ICE smart 2.0
I další model je ve stejné cenové hladině. Ice Watch ICE smart 2.0 mají větší AMOLED displej a nechybí měření tepu, okysličení i krevního tlaku.HEUREKAIce Watch ICE smart 2.0Cena od 2 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
ARMODD Prime 3 GPS
I další model je za cenu kolem 2500 Kč. Hodinky mají GPS a jsou vybaveny 1,78palcovým displejem. Na jedno nabití zvládnou 7 dní provozu při běžném používání.HEUREKAARMODD Prime 3 GPSCena od 2 590 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Joyroom JR-FC2 Pro
Do levnější kategorie míří Joyroom JR-FC2 Pro, které nabízí jednodušší design. Zde se ale nabízí TFT displej. I tak mají vydržet 12 dnů na jedno nabití.HEUREKAJoyroom JR-FC2 ProCena od 1 034 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Honor Play 10C překvapí nejen cenovkou
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře