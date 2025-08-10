Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, s AMOLED, i levnější

Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, s AMOLED, i levnější
2025-08-10T22:00:31+02:00
• 10. 8. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

CMF by NOTHING Watch 3 Pro

Hodinky CMF Watch 3 Pro byly představeny teprve nedávno a už nyní jsou dostupné v českých obchodech. Lákají na větší displej, delší výdrž na jedno nabití a nižší cenu.

HEUREKACMF by NOTHING Watch 3 Pro na Heureka.czCMF by NOTHING Watch 3...Cena od 2 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

14bc20ac c68e 4dd4 a06d 93d19d7b3d56 1600x1600x

Sector R3251545002

Ve stejné cenové hladině se nabízí Sector R3251545002, ale zde je výbava spíše slabší. Bohužel obchody neuvádí mnoho specifikací a softwarová výbava je spíše základní.

HEUREKASector R3251545002 na Heureka.czSector R3251545002Cena od 2 375 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

c904cf49 dab7 470d bd43 e9877c5dd7b5 1600x1600x

Ice Watch ICE smart 2.0

I další model je ve stejné cenové hladině. Ice Watch ICE smart 2.0 mají větší AMOLED displej a nechybí měření tepu, okysličení i krevního tlaku.

HEUREKAIce Watch ICE smart 2.0 na Heureka.czIce Watch ICE smart 2.0Cena od 2 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

36118d27 700f 4d4b a4a7 81198289ed5f 1600x1600x

ARMODD Prime 3 GPS

I další model je za cenu kolem 2500 Kč. Hodinky mají GPS a jsou vybaveny 1,78palcovým displejem. Na jedno nabití zvládnou 7 dní provozu při běžném používání.

HEUREKAARMODD Prime 3 GPS na Heureka.czARMODD Prime 3 GPSCena od 2 590 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

644ad265 2202 4f6b 95c9 b179126cc221 1600x1600x

Joyroom JR-FC2 Pro

Do levnější kategorie míří Joyroom JR-FC2 Pro, které nabízí jednodušší design. Zde se ale nabízí TFT displej. I tak mají vydržet 12 dnů na jedno nabití.

HEUREKAJoyroom JR-FC2 Pro na Heureka.czJoyroom JR-FC2 ProCena od 1 034 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

788c7bd3 132c 466c b84e 38284945a877 1600x1600x

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější?

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat