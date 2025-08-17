Google rozšiřuje dostupnost dvou funkcí u aplikace Zprávy, jedna rozmazává fotky

Google rozšiřuje dostupnost dvou funkcí u aplikace Zprávy, jedna rozmazává fotky
2025-08-17T16:00:03+02:00
• 17. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google u některých svých funkcí provádí dlouhodobější testování a následně je postupně rozšiřuje mezi větší okruh uživatelů. V podstatě se jedná o takový větší veřejný test, v rámci kterého ladí funkčnost. Nyní jsme se dočkali dvou takových.

Smazání a citlivý obsah

V tomto případě se jedná o rozšiřování dvou funkcí, o kterých jsme vás informovali v minulosti. První je trochu kontroverzní, aspoň na první pohled. Jde totiž o hlídání citlivého obsahu. Aplikace Zprávy totiž nyní může rozmazávat fotky s nahotou, případně upozorňuje na odeslání takového obsahu. Mnozí se obávají, že je obsah pro kontrolu odesílán na servery Googlu, ale není tomu tak. Detekce je prováděna přímo na zařízení za využití AI.

Screenshot 20250422 054622 960x2142x Screenshot 20250422 054649 960x2142x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jakmile se takový obsah označí za citlivý, dojde k rozmazání, ale i tak je stále dostupný, jen jsou vyžadovány kroky navíc k zobrazení. Druhá funkce, která nyní míří k uživatelům, se týká mazání zpráv pro obě strany. Samozřejmě toto funguje jen v případě využívání RCS technologie, nikoliv zastaralých způsobů SMS a MMS.

Google Messages delete for everyone 1344x1344x

Zdroj: 9to5google

Dle hlášení od zahraničních kolegů se obě novinky šíří ve vlnách a míří ke všem uživatelům. Než se na vaše zařízení dostanou, může to trvat i pár týdnů, ale je možné, že je již máte na svém mobilu.

Zdroje: nerdschalk.com, gsmarena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

