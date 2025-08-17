Google rozšiřuje dostupnost dvou funkcí u aplikace Zprávy, jedna rozmazává fotky

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google u některých svých funkcí provádí dlouhodobější testování a následně je postupně rozšiřuje mezi větší okruh uživatelů. V podstatě se jedná o takový větší veřejný test, v rámci kterého ladí funkčnost. Nyní jsme se dočkali dvou takových.
Smazání a citlivý obsah
V tomto případě se jedná o rozšiřování dvou funkcí, o kterých jsme vás informovali v minulosti. První je trochu kontroverzní, aspoň na první pohled. Jde totiž o hlídání citlivého obsahu. Aplikace Zprávy totiž nyní může rozmazávat fotky s nahotou, případně upozorňuje na odeslání takového obsahu. Mnozí se obávají, že je obsah pro kontrolu odesílán na servery Googlu, ale není tomu tak. Detekce je prováděna přímo na zařízení za využití AI.
Jakmile se takový obsah označí za citlivý, dojde k rozmazání, ale i tak je stále dostupný, jen jsou vyžadovány kroky navíc k zobrazení. Druhá funkce, která nyní míří k uživatelům, se týká mazání zpráv pro obě strany. Samozřejmě toto funguje jen v případě využívání RCS technologie, nikoliv zastaralých způsobů SMS a MMS.
Dle hlášení od zahraničních kolegů se obě novinky šíří ve vlnách a míří ke všem uživatelům. Než se na vaše zařízení dostanou, může to trvat i pár týdnů, ale je možné, že je již máte na svém mobilu.
Zdroje: nerdschalk.com, gsmarena.com
