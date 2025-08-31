Suunto představuje hodinky Race 2 a sluchátka Wing 2

2025-08-31T16:00:18+02:00
31. 8. 2025

Suunto Wing 2 | Zdroj: Gizmochina

Pro sportovně založené uživatele má společnost Suunto nachystané dvě novinky. Na prodejní pulty právě vypouští chytré hodinky Race 2 a bezdrátová sluchátka Wing 2. Zatímco hodinky nahrazují zástupce starého 13 měsíců, tak sluchátka vystřídají první generaci uvedenou v říjnu 2023. V každém případě se oba dnešní přírůstky dočkaly adekvátních vylepšení.

O rok dospělejší

Hodinky Race 2 nabízí 1,5palcový LTPO displej s rozlišením 466 × 466 pixelů a funkcí Always-On Display, který mimochodem chrání safírové sklíčko. U samotné konstrukce dávají dokonce na výběr z nerezu nebo titanu. Podle způsobu používání baterie vydrží v rozmezí 55 hodin až 22 dnů.

Sportovce bude jistě zajímat přes 115 režimů, mapové podklady dostupné offline a sbírání všech zdravotních metrik. Zmínit také můžeme více než 300 dostupných aplikací. Zařízení se dočkalo několika barevných variant. Za titanovou verzi dáte 600 euro (tj. cca 14 672 Kč) a nerezové provedení pořídíte za 500 euro (tj. cca 12 227 Kč).

Race 2 4 8256x5504x

Race 2 2 700x700x Race 2 3 700x700x Race 2 1 700x700x

Suunto Race 2 | Zdroj: Gizmochina

Druhá novinka s názvem Wing 2 vyniká především poslechem přes kostní vedení. Dvojice mikrofonů a umělá inteligence dokážou eliminovat nejen hluk pro maximálně kvalitní hovory. Celková výdrž činí 36 hodin, přičemž na jedno nabití zvládnou 12 hodin. Rychlé nabíjení za 10 minut prodlouží poslech o 3 hodiny.

Zajímavostí je bezpečnostní LED osvětlení užitečné například při běhání ve večerních hodinách či pohybové senzory. Přes něj lze ovládat přehrávač, upravovat hlasitost a vyřizovat hovory. Nakonec vše podtrhuje funkce Bluetooth 5.3, dvě barevné možnosti a prodejní cena 180 euro (tj. cca 3 767 Kč).

Wing 2 1 2560x1707x

Wing 2 5 2560x2560x Wing 2 4 700x700x Wing 2 3 2560x2560x

Suunto Wing 2 | Zdroj: Gizmochina

Zdroj: gizmochina.com

Je ChatGPT-5 zklamání?

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

