Anketa: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

2025-08-24T20:05:37+02:00
25. 8. 2025

Zdroj: DALL·E

S novým týdnem zde máme novou anketu a také vyhodnocení té minulé, kde jsme se ptali, jakým způsobem platíte za tarif nebo předplacenku. Jen přibližně třetina nechává placení na automatický systém přes banku a lehce přes 38 % používá manuální způsob, případně pomocí karty. O dobíjení předplacené karty se stará pětina hlasujících. Jen necelá desetina si nechává za tarif platit firmou.

  • Trvalým příkazem / inkasem: 32,2 %
  • Platím ručně přes banku nebo kartu: 38,42 %
  • Dobíjím kredit (předplacená karta): 20,06 %
  • Platí za mě firma / někdo jiný: 9,32 %

Nová anketa

V nové anketě nás zajímá váš finanční strop pro top model, tedy kolik jste ochotni maximálně utratit za nejvybavenější smartphone.

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

