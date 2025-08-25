💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Zdroj: DALL·E
S novým týdnem zde máme novou anketu a také vyhodnocení té minulé, kde jsme se ptali, jakým způsobem platíte za tarif nebo předplacenku. Jen přibližně třetina nechává placení na automatický systém přes banku a lehce přes 38 % používá manuální způsob, případně pomocí karty. O dobíjení předplacené karty se stará pětina hlasujících. Jen necelá desetina si nechává za tarif platit firmou.
- Trvalým příkazem / inkasem: 32,2 %
- Platím ručně přes banku nebo kartu: 38,42 %
- Dobíjím kredit (předplacená karta): 20,06 %
- Platí za mě firma / někdo jiný: 9,32 %
Nová anketa
V nové anketě nás zajímá váš finanční strop pro top model, tedy kolik jste ochotni maximálně utratit za nejvybavenější smartphone.
