iTop Easy Desktop: jednoduše pořádek na ploše

Pracovní plochu na našich počítačích známe a používáme desítky let. A je jedno, jestli jde o systém Windows, MacOS nebo třeba Linux. Na internetu jsou občas k vidění obrázky porovnávající plochu u mužů (několik málo zorganizovaných ikon či adresářů) a žen (jeden velký chaos a nepořádek). Je to celkem vtipné, nicméně bych neřekl, že to je čistě záležitostí pohlaví. Já osobně jsem ovšem spíše příznivcem plochy uspořádané a přehledné, třeba i proto, že si dávám záležet na výběru tapety, a chci, aby z ní také bylo něco vidět.
Pokud jste na tom podobně, ale často bojujete s tím, že se vám vaše plocha nějakým záhadným způsobem „znečistí“, možná stejně jako já oceníte zajímavého pomocníka. Jmenuje se iTop Easy Desktop, a podíváme se teď spolu, co dokáže nabídnout.
Aplikace iTop Easy Desktop je k dispozici zdarma, a stáhnout si ji můžete ve verzi pro Windows ZDE. Instalace je triviální, jedinými volbami jsou vlastně cílový adresář instalace (můžete nechat defaultní), a to, zda chcete nainstalovat také aplikaci iTop VPN či nikoliv.
Po nainstalování a spuštění stačí vybrat možnost Rychlý start, která vám pomůže se snadným nastavením jednotlivých funkcí. Ty hlavní jsou zejména tyto:
Rámečky
iTop Easy Desktop organizuje plochu tím, že jednotlivé ikony automaticky zařadí do tematických rámečků. Ty se nazývají „Programy“, „Adresáře“, „Hry“ atd. Můžete si také vytvořit rámeček vlastní. Aplikace rozdělí ikony dle své vlastní logiky, ale vy si můžete jednotlivá pravidla velmi detailně uzpůsobovat vašim specifickým potřebám. Mě však standardní rozdělení docela vyhovovalo.
Už jen tato funkce samotná dá vaší ploše mnohem větší organizaci. Hodně se mi líbila i možnost mít tyto rámečky sbalené (srolované), přičemž se automaticky rozbalí až ve chvíli, kdy na ně najedete myší. Možností dalšího přizpůsobení (grafického i funkčního) je opravdu hodně, a doporučuji si postupně vyzkoušet všechny možnosti, abyste objevili všechna kouzla, která iTop Easy Desktop umí.
Tapety
Další sekcí aplikace jsou tapety. Těch je v nabídce velké množství, ať už statických, nebo velmi zajímavých dynamických. Jsou jich skutečně desítky a desítky, a to v nejrůznějších stylech, takže věřím, že si vybere i ten nejnáročnější. Opět platí, že si nastavení tapet a jejich chování můžete velmi detailně přizpůsobit.
Vyhledávání
iTop Easy Desktop má integrovaný svůj vlastní vyhledávací engine, který se spustí stiskem kláves „Alt +S“, případně dvojím stisknutím klávesy „Ctrl“. Jeho součástí je i AI chat s vestavěnou umělou inteligencí. Ta sice nedokáže generovat obrázky, ale odpovědí a rad má obrovské množství, a její čeština je na úrovni.
Widgety
Poslední sekcí jsou widgety umístěné na ploše. Nabízený „Kalendář“ sice nevyužívám, nicméně velmi jsem si oblíbil praktické lístečky s poznámkami, které lze upevňovat na různá místa obrazovky. Pro můj styl práce je to velmi šikovná pomůcka.
Zapnutý mám i widget „Rychlé nástroje“, který umožňuje snadnou práci s rámečky (třeba vytvoření soukromého rámečku chráněného až dvacetiznakovým heslem). Je zde také možnost rychle spustit již zmíněnou umělou inteligenci.
Radost mi udělal i widget iPomodoro. Pokud tento koncept neznáte, tak vězte, že jde o jednoduchý, ale efektivní nástroj pro zvýšení vaší produktivity.
Hodnocení
Jak už jsem psal, možností úprav a nastavení je opravdu velké množství. Proto může přijít vhod funkce Snímek, která po každé změně automaticky provede zálohu nastavení, ke které se můžete kdykoliv vrátit, pokud byste zjistili, že vám provedené změny nevyhovují.
Jak tedy iTop Easy Desktop hodnotím?
Co se mi líbilo:
- rychlá a snadná instalace
- prvotní automatické nastavení je samo o sobě velmi funkční
- mnoho možností detailního nastavení
- widget iPomodoro
Co se mi nelíbilo:
- některé funkce Vylepšeného panelu úloh se samovolně vypínaly
- umělá inteligence nedokáže generovat obrázky
- nemožnost vytváření Soukromých rámečků v bezplatné verzi
Aplikace iTop Easy Desktop je zajímavá tím, že nabízí rozumný mix velkého množství funkcí, a zároveň jednoduchosti používání. Detailní nastavení vám možná zabere trochu času na počátku, ale vězte, že se vám to mnohokrát vrátí optimalizací používání plochy na vašem PC. Základní verze je bezplatná, má ovšem řadu omezení.
Špatná zpráva je, že během zkušebního období zdarma si navyknete na celou řadu užitečných funkcí, které vám po jeho uběhnutí nabídne jen verze PRO, která je placená.
Dobrá zpráva je, že aktuálně můžete získat upgrade na iTop Easy Desktop PRO za vynikající cenu. Předplatné pro 5 zařízení na 1 rok se slevou 73 %, tedy za 699 Kč včetně DPH, případně doživotní licenci (opět pro 5 zařízení) se slevou 85 %, tedy jen za 799 Kč včetně DPH.
