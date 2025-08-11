💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Zdroj: DALL·E
V minulé anketě jsem se ptali, co uděláte, když se vám pokazí nebo výrazně poškodí mobilní telefon. Spíše jsme předpokládali, že většina sáhne po nějakém starším nebo třeba z bazaru, ale nakonec více než polovina rovnou kupuje nový. Až na druhém místě s 15,31 % se pokusí o opravu a jen 9,09 % si ho nechá opravit.
- Nechám ho opravit, i když to něco stojí: 9,09 %
- Pokusím se opravit sám/sama: 15,31 %
- Koupím rovnou nový: 56,46 %
- Používám záložní starší telefon: 6,7 %
- Používám stále, pokud je to možné: 12,44 %
Nová anketa
Bazarové mobily mohou být rizikem, ale co tak nákup repasovaného, tedy ověřeného použitého mobilu?
Dřívější ankety
- Anketa: Jak si nejčastěji financujete nákup nového telefonu?
- Anketa: Platíte mobilem (NFC/Apple Pay/Google Pay)?
- Anketa: Utrácíte peníze za mobilní aplikace (i ve formě předplatného)?
- Anketa: Co uděláte, když se vám mobil pokazí/výrazně poškodí?
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, s AMOLED, i levnější
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře