Anketa: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

2025-08-10T22:35:40+02:00
#Android

Zdroj: DALL·E

V minulé anketě jsem se ptali, co uděláte, když se vám pokazí nebo výrazně poškodí mobilní telefon. Spíše jsme předpokládali, že většina sáhne po nějakém starším nebo třeba z bazaru, ale nakonec více než polovina rovnou kupuje nový. Až na druhém místě s 15,31 % se pokusí o opravu a jen 9,09 % si ho nechá opravit.

  • Nechám ho opravit, i když to něco stojí: 9,09 %
  • Pokusím se opravit sám/sama: 15,31 %
  • Koupím rovnou nový: 56,46 %
  • Používám záložní starší telefon: 6,7 %
  • Používám stále, pokud je to možné: 12,44 %

Nová anketa

Bazarové mobily mohou být rizikem, ale co tak nákup repasovaného, tedy ověřeného použitého mobilu?

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Dřívější ankety

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější?

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

