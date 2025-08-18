Anketa: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Anketa: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?
2025-08-17T17:32:14+02:00
• 18. 8. 2025#Ostatní

Zdroj: DALL·E

Minulá anketa byla zaměřena na to, jestli byste si koupili repasovaný mobilní telefon. Polovina hlasujících preferuje nové mobily. Třetina by takový mobil koupila jen s oficiální zárukou a skoro 14 procent by koupilo takový mobil bez větších problémů.

  • Ano, bez problémů: 13,81 %
  • Ano, ale jen s oficiální zárukou: 33,47 %
  • Ne, preferuji jen nové telefony: 51,05 %
  • Už jsem takový mobil měl/a a byla to špatná zkušenost: 1,67 %

Nová anketa

V nové anketě nás zajímá, jakým způsobem platíte za tarif či předplacenku. Jestli tedy vše necháváte automatizované nebo to řešíte každý měsíc.

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dřívější ankety

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
Vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat