💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Zdroj: DALL·E
Minulá anketa byla zaměřena na to, jestli byste si koupili repasovaný mobilní telefon. Polovina hlasujících preferuje nové mobily. Třetina by takový mobil koupila jen s oficiální zárukou a skoro 14 procent by koupilo takový mobil bez větších problémů.
- Ano, bez problémů: 13,81 %
- Ano, ale jen s oficiální zárukou: 33,47 %
- Ne, preferuji jen nové telefony: 51,05 %
- Už jsem takový mobil měl/a a byla to špatná zkušenost: 1,67 %
Nová anketa
V nové anketě nás zajímá, jakým způsobem platíte za tarif či předplacenku. Jestli tedy vše necháváte automatizované nebo to řešíte každý měsíc.
Dřívější ankety
- Anketa: Platíte mobilem (NFC/Apple Pay/Google Pay)?
- Anketa: Utrácíte peníze za mobilní aplikace (i ve formě předplatného)?
- Anketa: Co uděláte, když se vám mobil pokazí/výrazně poškodí?
- Anketa: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře