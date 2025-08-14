Android 15 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz∞
Bylo běžné, že Google vydává novou verzi Androidu ve stejnou dobu, kdy představuje své smartphony. Mobily jsou ale již v prodeji, ale bez Androidu 15. Ten oficiálně vyšel v rámci AOSP, ale Google nějak nespěchá s uvedením pro Pixely. I přes tuto počáteční změnu zde máme oblíbený článek sledující dostupnost aktualizace.
- Novinky v Androidu 15 – nevypnutí Bluetooth, adaptivní vypnutí displeje a další novinky
- Novinky v Androidu 15 – lepší zabezpečení, archivování aplikací, webkamera a další
- Novinky v Androidu 15 – potěší vás vylepšení u notifikací
- Novinky v Androidu 15 – NFC, aktualizace, bezpečnost
- Novinky v Androidu 15 – lepší správa notifikací, sdílení audia a další
- Novinky v Androidu 15 – ochrana před juice jacking, notifikační lišta, delší výdrž
- Novinky v Androidu 15 – diagnostické nástroje, rychlé nabíjení, adaptivní vypnutí a další
Dostupnost aktualizace na Android 15
Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 15. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 15 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.
- Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
- Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 15 u majitelů v České republice.
- Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.
Již máte aktualizaci na Android 15? Dejte nám vědět do komentářů.
Nově přidané modely za aktuální týden:
- Motorola Moto G84
- Realme GT 2 Pro
Vivo
- Vivo X Fold3 Pro
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
- Vivo X100 Ultra (S)
- Vivo 80 Pro (S)
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a (S)
- Pixel 7 (S)
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel Tablet
- Pixel Fold
- Pixel 8 (S)
- Pixel 8 Pro (S)
- Pixel 8a (S)
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro (S)
- Pixel 9 Pro XL (S)
- Pixel 9 Pro Fold
Xiaomi
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13T Pro (S)
- Xiaomi 14 Ultra (S)
- Xiaomi 13T (S)
- Xiaomi 13 Pro (S)
- Xiaomi 14T Pro (S)
- Xiaomi 12T (S)
Redmi
- Redmi 13C
- Redmi Pad Pro (S)
- Redmi Note 13 (S)
- Redmi Note 13 Pro 5G (S)
- Redmi Note 14 Pro+ (S)
- Redmi Note 12 (S)
- Redmi Note 13 5G (S)
OnePlus
- OnePlus 12 (S)
- OnePlus 12R
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G
- OnePlus Pad
- OnePlus 11 (S)
- OnePlus 11R
- OnePlus Open (S)
- OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (S)
- OnePlus Nord 3 (S)
Sony
- Sony Xperia 1 VI (S)
- Sony Xperia 1 V (S)
- Sony Xperia 5 V (S)
- Sony Xperia 10 V (S)
- Sony Xperia 10 VI
Motorola
- Motorola Edge 50 Ultra (S)
- Motorola Edge 50 Fusion (S)
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Razr 40 Ultra (S)
- Motorola Edge 50 (S)
- Motorola Razr 50 Ultra (S)
- Motorola Moto G54 5G (S)
- Motorola Edge 30 Ultra (S)
- Motorola Moto G75 5G (S)
- Motorola Moto G84 (S)
Nothing
- Nothing Phone (2a) (S)
- Nothing Phone (2) (S)
- Nothing Phone (2a) Plus
- Nothing Phone (1) (S)
HMD
- HMD Pulse Pro
- HMD Skyline
Honor
- Honor Magic 6 Pro (S)
- Honor 200 Pro (S)
- Honor 90 (S)
- Honor 200 Lite (S)
Poco
- Poco X6 Pro 5G (S)
- Poco F5 Pro (S)
Realme
- Realme GT 6
- Realme 12 Pro
- Realme GT 2 Pro
Samsung
- Samsung Galaxy S24 (S)
- Samsung Galaxy S24 Plus
- Samsung Galaxy S24 Ultra (S)
- Samsung Galaxy S23 Ultra (S)
- Samsung Galaxy S23 Plus
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy Z Fold4
- Samsung Galaxy Z Flip4 (S)
- Samsung Galaxy Z Fold5 (S)
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy S23 FE (S)
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S22 Plus
- Samsung Galaxy S22 (S)
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Samsung Galaxy A54 (S)
- Samsung Galaxy A05s
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy A06 4G
- Samsung Galaxy S21 FE (S)
- Samsung Galaxy A34 5G (S)
- Samsung Galaxy A15 (S)
Komentáře
Ondra Kolarik13. 8. 2025, 19:12
Prave se mi instaluje A15 na Motorola G84 12/256
Přemysl Vaculík14. 8. 2025, 11:58
Díky, přidáno.
René Jaroš4. 8. 2025, 13:23
Aha, už jsem na to přišel, jsou to nová zařízení přidaná. Tak se omlouvám za dotaz.
René Jaroš4. 8. 2025, 13:21
Proč je u některých mobilů tučné písmo a u jiných ne? děkuji.
Černý Korzar7. 7. 2025, 12:53
S androidem 15 jste už trochu mimo asi není o čem psát co??
Přemysl Vaculík7. 7. 2025, 14:00
Píšete u článku, který aktualizujeme měsíce a stopujeme společně se čtenáři, kdo má dostupnou aktualizaci? Pokud to není dost aktuální, můžete se podívat na stejný článek o Androidu 16. Ten už také sleduje dostupnost aktualizací.
Zdenko Rozenberg7. 7. 2025, 12:34
Teď mi dorazil update UI6 s A15 na Realme GT2pro
Přemysl Vaculík14. 8. 2025, 12:00
Díky, přidáno.
Martin Jeřábek6. 7. 2025, 17:39
Xiaomi 15 A16 dostává globálně.
Semcz Semcz6. 7. 2025, 12:19
Honor 200 lite od 4.7 dostupný update android 15 v Česku
Přemysl Vaculík6. 7. 2025, 12:41
Díky, přidáno.
Martina Konečná24. 6. 2025, 18:00
Samsung Galaxy S21 FE
Motorola G75 5G
Přemysl Vaculík6. 7. 2025, 12:41
Díky, přidáno.
Vojtěch Jakubík14. 6. 2025, 0:22
Samsung galaxy a34 5g
Přemysl Vaculík6. 7. 2025, 12:41
Díky, přidáno.
Michal Aubus13. 6. 2025, 7:43
Samsung A15 už taky😉
Přemysl Vaculík6. 7. 2025, 12:41
Díky, přidáno.
Jiří Bělík8. 6. 2025, 8:30
Dobrý den,
Xiaomi 12T , aktualizováno 5.6. 25.
S pozdravem Bělík Jiří
Přemysl Vaculík12. 6. 2025, 12:45
Díky, přidáno.
Pepa Vít5. 6. 2025, 16:06
Motorola Edge 30 Ultra obdržela 2.6.25 v našem regionu Android 15 včetně nové nadstavby Hello Moto – to mě překvapilo👍
Přemysl Vaculík5. 6. 2025, 19:10
Díky, přidáno.
Kateřina Kolderová26. 5. 2025, 22:00
Aktualizace UI 7 Android 15 na Samsung A54 se mi stáhla dnes.
Přemysl Vaculík5. 6. 2025, 19:10
Díky, přidáno.
Kateřina Kolderová22. 5. 2025, 18:21
Kdy prosím proběhne aktualizace modelů s Andoid 15? Má někdo v ČR již aktualizaci na Samsung A54?
Přemysl Vaculík23. 5. 2025, 4:52
Odhad je v následujících týdnech, ale přesné datum nevíme.
Filda1100 Kmoch9. 5. 2025, 18:40
SAMSUNG Galaxy S23 FE aktualizováno.
Přemysl Vaculík9. 5. 2025, 20:23
Díky, přidáno.
Ivana Mikovcová9. 5. 2025, 18:34
Galaxy S24 a Galaxy Z Flip4 aktalizováno
Přemysl Vaculík9. 5. 2025, 20:23
Díky, přidáno.
Jan Čermák7. 5. 2025, 23:47
S22 5G dnes 7. 5. aktualizován.
Přemysl Vaculík9. 5. 2025, 17:34
Díky, přidáno.
Bedřich Musil2. 5. 2025, 14:14
Motorola g54 5g má A15 delší dobu, ale má problém s BT v autě Ford. Při vyzvednutí hovoru vždy nutno zesílit hovor, protože ho telefon vždy na počátku hovoru ztlumí. To A14 nedělala. Má někdo podobnou zkušenost?
Přemysl Vaculík3. 5. 2025, 17:51
Díky, přidáno.
RADAR CZ29. 4. 2025, 7:07
Fold 5 hlásím a vše funguje dobře👍👍
Přemysl Vaculík1. 5. 2025, 15:56
Díky, přidáno.
Lucie Budínová28. 4. 2025, 20:51
Chybí Vám tam Xiaomi Redmi Note 13 5G.
Přemysl Vaculík3. 5. 2025, 17:51
Díky, přidáno.
Jannemec28. 4. 2025, 12:46
Samsung Galaxy S23 Ultra již má android 15 (S918BXXU8DYD9/S918BOXM8DYD9/S918BXXU8DYD9)
Přemysl Vaculík28. 4. 2025, 19:21
Díky, přidáno.
Jaroslav Kopal15. 4. 2025, 15:13
Motorola Razr 50 Ultra, právě se mi instaluje…
Přemysl Vaculík15. 4. 2025, 19:33
Díky, přidáno.
Milan Matejka15. 4. 2025, 11:44
Honor 90, dnes aktualizace na A15 s MagicOS 9
Přemysl Vaculík15. 4. 2025, 19:33
Díky, přidáno.
Petr Hladík11. 4. 2025, 9:56
Redmi Note 14 pro+ android 15 v rámci aktualizace
Přemysl Vaculík15. 4. 2025, 19:33
Díky, přidáno.
Nikola Kočí10. 4. 2025, 8:07
Dnes 10.4 v 07:42 došla aktualizace Android 15 na Samsung Galaxy S24 Ultra.
Přemysl Vaculík10. 4. 2025, 18:40
Díky, přidáno.
Michaela Moravkova4. 4. 2025, 22:23
Motorola g85 5G již má android 15 .
Vojtěch Jakubík25. 2. 2025, 21:58
Poco F5 Pro 12GB / 512GB – Android 15 a HyperOS 2.0.3.0. dnes.
Přemysl Vaculík2. 4. 2025, 15:54
Díky, přidáno.
Břetislav Černík18. 2. 2025, 22:04
Motorola Edge 50 Ultra aktualizovano na android 15.
Bohuzel prinasi i minusy. Nelze se dostat na soubory aplikaci. Takze jiz nejde zkopirovat nastaveni aplikaci, ktere to samy o sobe neumi. Rovnez se neda dostat k datum aplikaci jako napr. Zaznam gps z navigace
Přemysl Vaculík20. 2. 2025, 16:46
Díky, přidáno.
Břetislav Černík18. 2. 2025, 22:04
Motorola Edge 50 Ultra aktualizovano na android 15.
Bohuzel prinasi i minusy. Nelze se dostat na soubory aplikaci. Takze jiz nejde zkopirovat nastaveni aplikaci, ktere to samy o sobe neumi. Rovnez se neda dostat k datum aplikaci jako napr. Zaznam gps z navigace
Přemysl Vaculík20. 2. 2025, 16:46
Díky, přidáno.
Jiří Sekanina18. 2. 2025, 17:14
V komentářích jedna čínská sračka za druhou, díky za lidi, co tuhle lumparnu nepodporují a kupují tradici (mám na Xperii 1VI A15 už od listopadu)
Přemysl Vaculík20. 2. 2025, 16:46
Díky, přidáno.
Jura Třoska18. 3. 2025, 11:10
Tak sis tady pěkně ulevil, paráda. Je ti teď lépe?
Zdeněk Horský18. 2. 2025, 16:58
Teď mi přistála aktualizace na Android 15 pro moji Morotola Edge 50
Přemysl Vaculík20. 2. 2025, 16:46
Díky, přidáno.
Milan Karban18. 2. 2025, 13:12
Android 15 na One Plus Nord 3 přišel včera 17.2.2025. Verze softwaru (CPH2493_15.0.0.403(EX01)
Přemysl Vaculík20. 2. 2025, 16:46
Díky, přidáno.
Josef Žák18. 2. 2025, 7:28
Honor Pro 200 – aktualizace 15.2.2025
Přemysl Vaculík20. 2. 2025, 16:46
Díky, přidáno.
Miroslav Klika18. 2. 2025, 5:07
One+ nord 3 5 G aktualizace 17.2.
Přemysl Vaculík20. 2. 2025, 16:46
Díky, přidáno.
Marek Havlíček16. 2. 2025, 11:06
Potvrzuji aktualizaci na Android 15 u OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (OxygenOS 15) v ČR.
Přemysl Vaculík17. 2. 2025, 19:17
Díky, přidáno.
Jura Třoska10. 2. 2025, 10:47
Poco X6 Pro 5G – Android 15 a HyperOS 2.0.2.0. dnes.
Přemysl Vaculík17. 2. 2025, 19:16
Díky, přidáno.
Karel Berkovec9. 2. 2025, 16:20
Samsung si dává na čas?
Přemysl Vaculík17. 2. 2025, 19:15
Ano, možná to má spojitost se změnou v uvádění Androidu. Již nyní se testuje Android 16 a půjde ven dřív, než jsme zvyklí.
Tomáš Ministr30. 1. 2025, 7:15
Dnes Motorola RAZR 40 Ultra
Přemysl Vaculík17. 2. 2025, 19:14
Díky, přidáno.
Vojtěch Kordina28. 1. 2025, 14:17
Sony Xperia 10 V aktualizován na Android 15.
Přemysl Vaculík29. 1. 2025, 16:37
Díky, přidáno.
Michal K17. 1. 2025, 13:41
Zdravím, již minulí týden v pondělí jsem si rozbalil Xiaomi 14T Pro a hned se aktualizoval na Android 15 a HyperOS 2
Přemysl Vaculík29. 1. 2025, 16:37
Díky, přidáno.
Miroslav Smékal16. 1. 2025, 10:48
Včera Android15 na Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
Přemysl Vaculík16. 1. 2025, 16:43
Díky, přidáno.
zdeněk hantl15. 1. 2025, 21:27
Dobrý den, dnes jsem si podle návodu, přes oblast (Rusko)
nainstaloval Hyperos 02
již to funguje
Martin Lojík15. 1. 2025, 17:48
Aktuálně nainstalován android 15 na sony xperia 5 v
Přemysl Vaculík16. 1. 2025, 16:43
Díky, přidáno.
David Vlach15. 1. 2025, 16:15
Dnes přišla aktualizace na Nothing phone 1.
Marek Havlíček16. 1. 2025, 6:36
Potvrzuji Android 15 na Nothing Phone 1 v ČR .
Přemysl Vaculík16. 1. 2025, 16:43
Díky, přidáno.
Michaela Morávková10. 1. 2025, 15:11
Právě dnes mě přišla 15 na Motorolu Edge 50 fushion 🙂
Přemysl Vaculík16. 1. 2025, 16:43
Díky, přidáno.
Viktor Němeček9. 1. 2025, 10:01
Dnes Xperia 1 V
Přemysl Vaculík9. 1. 2025, 19:25
Díky, přidáno.
Miroslav Smékal8. 1. 2025, 13:27
Xiaomi 14 Ultra,dnes HyperOS 2 a Android 15 po přepnutí na oblast Německo
Přemysl Vaculík9. 1. 2025, 19:25
Díky, přidáno.
Vaclav Ružička8. 1. 2025, 10:33
Redmi Note 13 Pro 5G přišla včera aktualizace HyperOS 2 a android 15
Přemysl Vaculík9. 1. 2025, 19:25
Díky, přidáno.
Martin Jeřábek6. 1. 2025, 19:32
Xiaomi 13T HyperOS 2 a A15 je zde 6GB.
Radek Koubek6. 1. 2025, 16:39
Xiaomi 13 pro, dnes přišla aktualizace na android 15 a HyperOs 2.
Radek Koubek6. 1. 2025, 19:02
Ještě navíc dnes přišla manželce na Xiaomi 13 T aktualizace na android 15 a HyperOs 3
Martin Jeřábek6. 1. 2025, 19:32
Mohu potvrdit HyperOS 2 na Xiaomi 13T
Přemysl Vaculík9. 1. 2025, 19:25
Díky, přidáno.
Přemysl Vaculík9. 1. 2025, 19:25
Díky, přidáno.
Přemysl Vaculík9. 1. 2025, 19:25
Díky, přidáno.
jaroslav melena6. 1. 2025, 10:08
Vivo 80 pro aktualizováno minulý týden.
Přemysl Vaculík9. 1. 2025, 19:25
Díky, přidáno.
Jiri Plesinger5. 1. 2025, 14:04
nemate Vivo X100ultra
A15 od poloviny listopadu
Přemysl Vaculík6. 1. 2025, 9:32
Díky, přidáno.
Jan Drdla5. 1. 2025, 13:10
Honor magic 6 pro aktualizace již na Štědrý den.
Přemysl Vaculík6. 1. 2025, 9:33
Díky, přidáno.
jiri_14. 1. 2025, 18:03
Moje Motorola edge 50 neo stále Android 15 nedostala. Kde jste to vzali,že už upgrade dostala? Stále čeká na schválení.
Martin Mazálek4. 1. 2025, 14:43
OnePlus Open již mám aktualizováno od 4.1.25
Přemysl Vaculík16. 1. 2025, 16:42
Díky, přidáno.
Michal Cekota4. 1. 2025, 11:11
Redmi note 13 už má android 15 jenom jsem musel změnit oblast na Německo a pak to šlo, potom po stažení aktualizace na Česko.
Přemysl Vaculík4. 1. 2025, 13:39
Díky, přidáno.
zdeněk hantl2. 1. 2025, 23:17
Dobrý den mám Redmi 13 c a Android 15 nedošel
Nevím co si o tom myslet
Prodat mobil za pár korun a koupit si jinou značku ?????????
Přemysl Vaculík3. 1. 2025, 14:17
Nevím konkrétně, jestli má mobil dostat aktualizaci. Možná to bude jen chvíli trvat, ale jinak není úplně nutné kupovat nový mobil, pokud chodí bezpečnostní aktualizace.
zdeněk hantl3. 1. 2025, 21:59
Děkuji, budu čekat
Michal Nováček30. 12. 2024, 16:17
Dnes přišla na OnePlus 11 aktualizace na android 15
Přemysl Vaculík30. 12. 2024, 19:28
Díky, přidáno.
Tomáš Brejcha29. 12. 2024, 3:16
U Redmi Pad Pro mám už také Android 15
Přemysl Vaculík30. 12. 2024, 19:29
Díky, přidáno.
jiri_128. 12. 2024, 16:32
Na stránkách Motorola, při volbě ČR je u Motorola edge 50 neo hláška , že se čeká na schválení aktualizace Android 15. Sám jsem ještě žádnou neobdržel. Telefon je cz distribuce.
David Vlach28. 12. 2024, 11:59
Nothing phone 2 A15 už 19. 12.
Přemysl Vaculík30. 12. 2024, 19:28
Díky, přidáno.
zdeněk hantl28. 12. 2024, 11:51
Dobrý den, prosím dostal někdo android 15 na Xiaomi redmi 13 c ???
děkuji za odpověď
Ivan Huček20. 12. 2024, 11:14
19.12.2024 som dostal aktualizáciu Android 15 na Nothing Phone 2
Přemysl Vaculík30. 12. 2024, 19:28
Díky, přidáno.
Jaromír Opálka18. 12. 2024, 11:52
Dnes přišla aktualizace Androidu 15 na Nothing phone 2a
Přemysl Vaculík30. 12. 2024, 19:28
Díky, přidáno.
Martin Jeřábek10. 12. 2024, 23:27
OnePlus 11 globální A15:
https://www.notebookcheck.net/OnePlus-11-receives-new-update-containing-OxygenOS-15-and-Android-15.930510.0.html
Martin Jeřábek7. 12. 2024, 18:27
https://x.com/sunnny1583/status/1865404297908801692
Přemysl Vaculík8. 12. 2024, 16:23
díky
Jan Krkoska4. 12. 2024, 18:39
Xiaomi 13TPro dostal Android 15 minulý týden
Přemysl Vaculík6. 12. 2024, 15:16
Díky, přidáno.
Jaja Urbankova8. 11. 2024, 19:21
Google Pixel 6a dnes naskočil aktualizováno na Androidu
Přemysl Vaculík6. 12. 2024, 15:15
Díky, přidáno.
David Kotala8. 11. 2024, 8:24
Realme GT 2, už má také Android 15. Zakoupeno Od Alzy.
Přemysl Vaculík6. 12. 2024, 15:14
A není to jen verze nadstavby?
Martin Jeřábek6. 11. 2024, 18:51
Iqoo 12 má A15 globální :D
https://www.notebookcheck.net/iQoo-12-Global-version-of-ex-flagship-smartphone-upgrades-to-Android-15.914227.0.html
Miroslav Sarman6. 11. 2024, 13:06
Dnes dorazil na OnePlus 12.
Přemysl Vaculík6. 11. 2024, 15:08
Ale to je beta, ne?
Miroslav Sarman7. 11. 2024, 9:11
Není, pokud je potřeba doložit screen, není problém.Nebo jen mrknout na Facebook Oneplus Cz
Martin Jeřábek6. 11. 2024, 7:44
Xiaomi 14 Ultra má také A15.
zdroj: Smartmania.
Pavel Horák6. 11. 2024, 5:08
Pixel 8a, potvrzuji u dvou telefonů, zakoupených skrz Alzu. Jen se nenabídla sama, chtělo to 2x manuálně vynutit check aktualizace (poprvé po instalaci bezpečnostního updatu na 14 check tvrdil, že telefon je aktuální, až při druhém checku nalezl verzi 15).
Přemysl Vaculík6. 11. 2024, 15:07
Díky, přidáno.
Jiří Kocina16. 10. 2024, 4:54
Pixel 7, právě aktualizováno
Přemysl Vaculík16. 10. 2024, 6:24
Díky, přidáno.
Kamil Stanek16. 10. 2024, 3:51
Pixel 8 PRO Česká distribuce update 15.10 vše ok.velikost updatu 1.5 GB.
Přemysl Vaculík16. 10. 2024, 6:24
Díky, přidáno.
Filip Veselý15. 10. 2024, 21:24
Pixel 8 Pro, aktualizováno na Android 15 dnes
Přemysl Vaculík16. 10. 2024, 6:25
Díky, přidáno.
Martin Jeřábek28. 9. 2024, 18:25
Chybí vám X u 100.
Přemysl Vaculík28. 9. 2024, 19:31
Díky, už tam je.