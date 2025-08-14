Android 15 – které mobily mají dostupnou aktualizaci aktualizováno

Android 15 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]
2025-08-14T11:50:55+02:00
• 14. 8. 2025#Aktualizace #Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

Bylo běžné, že Google vydává novou verzi Androidu ve stejnou dobu, kdy představuje své smartphony. Mobily jsou ale již v prodeji, ale bez Androidu 15. Ten oficiálně vyšel v rámci AOSP, ale Google nějak nespěchá s uvedením pro Pixely. I přes tuto počáteční změnu zde máme oblíbený článek sledující dostupnost aktualizace.

Dostupnost aktualizace na Android 15

Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 15. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 15 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.

Android 15 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Zdroj: Google

  • Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
  • Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 15 u majitelů v České republice.
  • Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.

Již máte aktualizaci na Android 15? Dejte nám vědět do komentářů.

Nově přidané modely za aktuální týden:

  • Motorola Moto G84
  • Realme GT 2 Pro

Vivo

  • Vivo X Fold3 Pro
  • Vivo X100 Pro
  • Vivo X100
  • Vivo X100 Ultra (S)
  • Vivo 80 Pro (S)

Google

  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a (S)
  • Pixel 7 (S)
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel Tablet
  • Pixel Fold
  • Pixel 8 (S)
  • Pixel 8 Pro (S)
  • Pixel 8a (S)
  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro (S)
  • Pixel 9 Pro XL (S)
  • Pixel 9 Pro Fold

Xiaomi

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 13T Pro (S)
  • Xiaomi 14 Ultra (S)
  • Xiaomi 13T (S)
  • Xiaomi 13 Pro (S)
  • Xiaomi 14T Pro (S)
  • Xiaomi 12T (S)

Redmi

  • Redmi 13C
  • Redmi Pad Pro (S)
  • Redmi Note 13 (S)
  • Redmi Note 13 Pro 5G (S)
  • Redmi Note 14 Pro+ (S)
  • Redmi Note 12 (S)
  • Redmi Note 13 5G (S)

OnePlus

  • OnePlus 12 (S)
  • OnePlus 12R
  • OnePlus Pad 2
  • OnePlus Nord CE4 Lite 5G
  • OnePlus Pad
  • OnePlus 11 (S)
  • OnePlus 11R
  • OnePlus Open (S)
  • OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (S)
  • OnePlus Nord 3 (S)

Sony

  • Sony Xperia 1 VI (S)
  • Sony Xperia 1 V (S)
  • Sony Xperia 5 V (S)
  • Sony Xperia 10 V (S)
  • Sony Xperia 10 VI

Motorola

  • Motorola Edge 50 Ultra (S)
  • Motorola Edge 50 Fusion (S)
  • Motorola Edge 50 Pro
  • Motorola Edge 50 Neo
  • Motorola Razr 40 Ultra (S)
  • Motorola Edge 50 (S)
  • Motorola Razr 50 Ultra (S)
  • Motorola Moto G54 5G (S)
  • Motorola Edge 30 Ultra (S)
  • Motorola Moto G75 5G (S)
  • Motorola Moto G84 (S)

Nothing

  • Nothing Phone (2a) (S)
  • Nothing Phone (2) (S)
  • Nothing Phone (2a) Plus
  • Nothing Phone (1) (S)

HMD

  • HMD Pulse Pro
  • HMD Skyline

Honor

  • Honor Magic 6 Pro (S)
  • Honor 200 Pro (S)
  • Honor 90 (S)
  • Honor 200 Lite (S)

Poco

  • Poco X6 Pro 5G (S)
  • Poco F5 Pro (S)

Realme

  • Realme GT 6
  • Realme 12 Pro
  • Realme GT 2 Pro

Samsung

  • Samsung Galaxy S24 (S)
  • Samsung Galaxy S24 Plus
  • Samsung Galaxy S24 Ultra (S)
  • Samsung Galaxy S23 Ultra (S)
  • Samsung Galaxy S23 Plus
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S24 FE
  • Samsung Galaxy Z Fold4
  • Samsung Galaxy Z Flip4 (S)
  • Samsung Galaxy Z Fold5 (S)
  • Samsung Galaxy Z Flip5
  • Samsung Galaxy S23 FE (S)
  • Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Samsung Galaxy S22 Plus
  • Samsung Galaxy S22 (S)
  • Samsung Galaxy A35
  • Samsung Galaxy A25
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite
  • Samsung Galaxy A54 (S)
  • Samsung Galaxy A05s
  • Samsung Galaxy M33
  • Samsung Galaxy A06 4G
  • Samsung Galaxy S21 FE (S)
  • Samsung Galaxy A34 5G (S)
  • Samsung Galaxy A15 (S)

Zdroje: neowin.net, 9to5google.com, gsmarena.com, 9to5google.com, androidheadlines.com, fonearena.com, gsmarena.com, gizmochina.com, gsmarena.com, x.com, gsmarena.com, gsmarena.com, androidpolice.com, gsmarena.com, fonearena.com, gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com, sammobile.com, gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější? Nothing Phone (3) recenze

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Ondra Kolarik

13. 8. 2025, 19:12

Prave se mi instaluje A15 na Motorola G84 12/256

Přemysl Vaculík

VIP 14. 8. 2025, 11:58

Díky, přidáno.

René Jaroš

4. 8. 2025, 13:23

Aha, už jsem na to přišel, jsou to nová zařízení přidaná. Tak se omlouvám za dotaz.

René Jaroš

4. 8. 2025, 13:21

Proč je u některých mobilů tučné písmo a u jiných ne? děkuji.

Černý Korzar

7. 7. 2025, 12:53

S androidem 15 jste už trochu mimo asi není o čem psát co??

Přemysl Vaculík

VIP 7. 7. 2025, 14:00

Píšete u článku, který aktualizujeme měsíce a stopujeme společně se čtenáři, kdo má dostupnou aktualizaci? Pokud to není dost aktuální, můžete se podívat na stejný článek o Androidu 16. Ten už také sleduje dostupnost aktualizací.

Zdenko Rozenberg

7. 7. 2025, 12:34

Teď mi dorazil update UI6 s A15 na Realme GT2pro

Přemysl Vaculík

VIP 14. 8. 2025, 12:00

Díky, přidáno.

Martin Jeřábek

VIP 6. 7. 2025, 17:39

Xiaomi 15 A16 dostává globálně.

Semcz Semcz

6. 7. 2025, 12:19

Honor 200 lite od 4.7 dostupný update android 15 v Česku

Přemysl Vaculík

VIP 6. 7. 2025, 12:41

Díky, přidáno.

Martina Konečná

24. 6. 2025, 18:00

Samsung Galaxy S21 FE
Motorola G75 5G

Přemysl Vaculík

VIP 6. 7. 2025, 12:41

Díky, přidáno.

Vojtěch Jakubík

14. 6. 2025, 0:22

Samsung galaxy a34 5g

Přemysl Vaculík

VIP 6. 7. 2025, 12:41

Díky, přidáno.

Michal Aubus

13. 6. 2025, 7:43

Samsung A15 už taky😉

Přemysl Vaculík

VIP 6. 7. 2025, 12:41

Díky, přidáno.

Jiří Bělík

8. 6. 2025, 8:30

Dobrý den,
Xiaomi 12T , aktualizováno 5.6. 25.
S pozdravem Bělík Jiří

Přemysl Vaculík

VIP 12. 6. 2025, 12:45

Díky, přidáno.

Pepa Vít

5. 6. 2025, 16:06

Motorola Edge 30 Ultra obdržela 2.6.25 v našem regionu Android 15 včetně nové nadstavby Hello Moto – to mě překvapilo👍

Přemysl Vaculík

VIP 5. 6. 2025, 19:10

Díky, přidáno.

Kateřina Kolderová

26. 5. 2025, 22:00

Aktualizace UI 7 Android 15 na Samsung A54 se mi stáhla dnes.

Přemysl Vaculík

VIP 5. 6. 2025, 19:10

Díky, přidáno.

Kateřina Kolderová

22. 5. 2025, 18:21

Kdy prosím proběhne aktualizace modelů s Andoid 15? Má někdo v ČR již aktualizaci na Samsung A54?

Přemysl Vaculík

VIP 23. 5. 2025, 4:52

Odhad je v následujících týdnech, ale přesné datum nevíme.

Filda1100 Kmoch

VIP 9. 5. 2025, 18:40

SAMSUNG Galaxy S23 FE aktualizováno.

Přemysl Vaculík

VIP 9. 5. 2025, 20:23

Díky, přidáno.

Ivana Mikovcová

9. 5. 2025, 18:34

Galaxy S24 a Galaxy Z Flip4 aktalizováno

Přemysl Vaculík

VIP 9. 5. 2025, 20:23

Díky, přidáno.

Jan Čermák

7. 5. 2025, 23:47

S22 5G dnes 7. 5. aktualizován.

Přemysl Vaculík

VIP 9. 5. 2025, 17:34

Díky, přidáno.

Bedřich Musil

2. 5. 2025, 14:14

Motorola g54 5g má A15 delší dobu, ale má problém s BT v autě Ford. Při vyzvednutí hovoru vždy nutno zesílit hovor, protože ho telefon vždy na počátku hovoru ztlumí. To A14 nedělala. Má někdo podobnou zkušenost?

Přemysl Vaculík

VIP 3. 5. 2025, 17:51

Díky, přidáno.

RADAR CZ

29. 4. 2025, 7:07

Fold 5 hlásím a vše funguje dobře👍👍

Přemysl Vaculík

VIP 1. 5. 2025, 15:56

Díky, přidáno.

Lucie Budínová

VIP 28. 4. 2025, 20:51

Chybí Vám tam Xiaomi Redmi Note 13 5G.

Přemysl Vaculík

VIP 3. 5. 2025, 17:51

Díky, přidáno.

Jannemec

VIP 28. 4. 2025, 12:46

Samsung Galaxy S23 Ultra již má android 15 (S918BXXU8DYD9/S918BOXM8DYD9/S918BXXU8DYD9)

Přemysl Vaculík

VIP 28. 4. 2025, 19:21

Díky, přidáno.

Jaroslav Kopal

15. 4. 2025, 15:13

Motorola Razr 50 Ultra, právě se mi instaluje…

Přemysl Vaculík

VIP 15. 4. 2025, 19:33

Díky, přidáno.

Milan Matejka

15. 4. 2025, 11:44

Honor 90, dnes aktualizace na A15 s MagicOS 9

Přemysl Vaculík

VIP 15. 4. 2025, 19:33

Díky, přidáno.

Petr Hladík

11. 4. 2025, 9:56

Redmi Note 14 pro+ android 15 v rámci aktualizace

Přemysl Vaculík

VIP 15. 4. 2025, 19:33

Díky, přidáno.

Nikola Kočí

10. 4. 2025, 8:07

Dnes 10.4 v 07:42 došla aktualizace Android 15 na Samsung Galaxy S24 Ultra.

Přemysl Vaculík

VIP 10. 4. 2025, 18:40

Díky, přidáno.

Michaela Moravkova

4. 4. 2025, 22:23

Motorola g85 5G již má android 15 .

Vojtěch Jakubík

25. 2. 2025, 21:58

Poco F5 Pro 12GB / 512GB – Android 15 a HyperOS 2.0.3.0. dnes.

Přemysl Vaculík

VIP 2. 4. 2025, 15:54

Díky, přidáno.

Břetislav Černík

18. 2. 2025, 22:04

Motorola Edge 50 Ultra aktualizovano na android 15.
Bohuzel prinasi i minusy. Nelze se dostat na soubory aplikaci. Takze jiz nejde zkopirovat nastaveni aplikaci, ktere to samy o sobe neumi. Rovnez se neda dostat k datum aplikaci jako napr. Zaznam gps z navigace

Přemysl Vaculík

VIP 20. 2. 2025, 16:46

Díky, přidáno.

Břetislav Černík

18. 2. 2025, 22:04

Motorola Edge 50 Ultra aktualizovano na android 15.
Bohuzel prinasi i minusy. Nelze se dostat na soubory aplikaci. Takze jiz nejde zkopirovat nastaveni aplikaci, ktere to samy o sobe neumi. Rovnez se neda dostat k datum aplikaci jako napr. Zaznam gps z navigace

Přemysl Vaculík

VIP 20. 2. 2025, 16:46

Díky, přidáno.

Jiří Sekanina

18. 2. 2025, 17:14

V komentářích jedna čínská sračka za druhou, díky za lidi, co tuhle lumparnu nepodporují a kupují tradici (mám na Xperii 1VI A15 už od listopadu)

Přemysl Vaculík

VIP 20. 2. 2025, 16:46

Díky, přidáno.

Jura Třoska

18. 3. 2025, 11:10

Tak sis tady pěkně ulevil, paráda. Je ti teď lépe?

Zdeněk Horský

18. 2. 2025, 16:58

Teď mi přistála aktualizace na Android 15 pro moji Morotola Edge 50

Přemysl Vaculík

VIP 20. 2. 2025, 16:46

Díky, přidáno.

Milan Karban

18. 2. 2025, 13:12

Android 15 na One Plus Nord 3 přišel včera 17.2.2025. Verze softwaru (CPH2493_15.0.0.403(EX01)

Přemysl Vaculík

VIP 20. 2. 2025, 16:46

Díky, přidáno.

Josef Žák

18. 2. 2025, 7:28

Honor Pro 200 – aktualizace 15.2.2025

Přemysl Vaculík

VIP 20. 2. 2025, 16:46

Díky, přidáno.

Miroslav Klika

18. 2. 2025, 5:07

One+ nord 3 5 G aktualizace 17.2.

Přemysl Vaculík

VIP 20. 2. 2025, 16:46

Díky, přidáno.

Marek Havlíček

16. 2. 2025, 11:06

Potvrzuji aktualizaci na Android 15 u OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (OxygenOS 15) v ČR.

Přemysl Vaculík

VIP 17. 2. 2025, 19:17

Díky, přidáno.

Jura Třoska

10. 2. 2025, 10:47

Poco X6 Pro 5G – Android 15 a HyperOS 2.0.2.0. dnes.

Přemysl Vaculík

VIP 17. 2. 2025, 19:16

Díky, přidáno.

Karel Berkovec

9. 2. 2025, 16:20

Samsung si dává na čas?

Přemysl Vaculík

VIP 17. 2. 2025, 19:15

Ano, možná to má spojitost se změnou v uvádění Androidu. Již nyní se testuje Android 16 a půjde ven dřív, než jsme zvyklí.

Tomáš Ministr

30. 1. 2025, 7:15

Dnes Motorola RAZR 40 Ultra

Přemysl Vaculík

VIP 17. 2. 2025, 19:14

Díky, přidáno.

Vojtěch Kordina

28. 1. 2025, 14:17

Sony Xperia 10 V aktualizován na Android 15.

Přemysl Vaculík

VIP 29. 1. 2025, 16:37

Díky, přidáno.

Michal K

17. 1. 2025, 13:41

Zdravím, již minulí týden v pondělí jsem si rozbalil Xiaomi 14T Pro a hned se aktualizoval na Android 15 a HyperOS 2

Přemysl Vaculík

VIP 29. 1. 2025, 16:37

Díky, přidáno.

Miroslav Smékal

16. 1. 2025, 10:48

Včera Android15 na Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Přemysl Vaculík

VIP 16. 1. 2025, 16:43

Díky, přidáno.

zdeněk hantl

15. 1. 2025, 21:27

Dobrý den, dnes jsem si podle návodu, přes oblast (Rusko)
nainstaloval Hyperos 02
již to funguje

Martin Lojík

15. 1. 2025, 17:48

Aktuálně nainstalován android 15 na sony xperia 5 v

Přemysl Vaculík

VIP 16. 1. 2025, 16:43

Díky, přidáno.

David Vlach

15. 1. 2025, 16:15

Dnes přišla aktualizace na Nothing phone 1.

Marek Havlíček

16. 1. 2025, 6:36

Potvrzuji Android 15 na Nothing Phone 1 v ČR .

Přemysl Vaculík

VIP 16. 1. 2025, 16:43

Díky, přidáno.

Michaela Morávková

10. 1. 2025, 15:11

Právě dnes mě přišla 15 na Motorolu Edge 50 fushion 🙂

Přemysl Vaculík

VIP 16. 1. 2025, 16:43

Díky, přidáno.

Viktor Němeček

9. 1. 2025, 10:01

Dnes Xperia 1 V

Přemysl Vaculík

VIP 9. 1. 2025, 19:25

Díky, přidáno.

Miroslav Smékal

8. 1. 2025, 13:27

Xiaomi 14 Ultra,dnes HyperOS 2 a Android 15 po přepnutí na oblast Německo

Přemysl Vaculík

VIP 9. 1. 2025, 19:25

Díky, přidáno.

Vaclav Ružička

8. 1. 2025, 10:33

Redmi Note 13 Pro 5G přišla včera aktualizace HyperOS 2 a android 15

Přemysl Vaculík

VIP 9. 1. 2025, 19:25

Díky, přidáno.

Martin Jeřábek

VIP 6. 1. 2025, 19:32

Xiaomi 13T HyperOS 2 a A15 je zde 6GB.

Radek Koubek

6. 1. 2025, 16:39

Xiaomi 13 pro, dnes přišla aktualizace na android 15 a HyperOs 2.

Radek Koubek

6. 1. 2025, 19:02

Ještě navíc dnes přišla manželce na Xiaomi 13 T aktualizace na android 15 a HyperOs 3

Martin Jeřábek

VIP 6. 1. 2025, 19:32

Mohu potvrdit HyperOS 2 na Xiaomi 13T

Přemysl Vaculík

VIP 9. 1. 2025, 19:25

Díky, přidáno.

Přemysl Vaculík

VIP 9. 1. 2025, 19:25

Díky, přidáno.

Přemysl Vaculík

VIP 9. 1. 2025, 19:25

Díky, přidáno.

jaroslav melena

6. 1. 2025, 10:08

Vivo 80 pro aktualizováno minulý týden.

Přemysl Vaculík

VIP 9. 1. 2025, 19:25

Díky, přidáno.

Jiri Plesinger

5. 1. 2025, 14:04

nemate Vivo X100ultra
A15 od poloviny listopadu

Přemysl Vaculík

VIP 6. 1. 2025, 9:32

Díky, přidáno.

Jan Drdla

5. 1. 2025, 13:10

Honor magic 6 pro aktualizace již na Štědrý den.

Přemysl Vaculík

VIP 6. 1. 2025, 9:33

Díky, přidáno.

jiri_1

4. 1. 2025, 18:03

Moje Motorola edge 50 neo stále Android 15 nedostala. Kde jste to vzali,že už upgrade dostala? Stále čeká na schválení.

Martin Mazálek

4. 1. 2025, 14:43

OnePlus Open již mám aktualizováno od 4.1.25

Přemysl Vaculík

VIP 16. 1. 2025, 16:42

Díky, přidáno.

Michal Cekota

4. 1. 2025, 11:11

Redmi note 13 už má android 15 jenom jsem musel změnit oblast na Německo a pak to šlo, potom po stažení aktualizace na Česko.

Přemysl Vaculík

VIP 4. 1. 2025, 13:39

Díky, přidáno.

zdeněk hantl

2. 1. 2025, 23:17

Dobrý den mám Redmi 13 c a Android 15 nedošel
Nevím co si o tom myslet
Prodat mobil za pár korun a koupit si jinou značku ?????????

Přemysl Vaculík

VIP 3. 1. 2025, 14:17

Nevím konkrétně, jestli má mobil dostat aktualizaci. Možná to bude jen chvíli trvat, ale jinak není úplně nutné kupovat nový mobil, pokud chodí bezpečnostní aktualizace.

zdeněk hantl

3. 1. 2025, 21:59

Děkuji, budu čekat

Michal Nováček

30. 12. 2024, 16:17

Dnes přišla na OnePlus 11 aktualizace na android 15

Přemysl Vaculík

VIP 30. 12. 2024, 19:28

Díky, přidáno.

Tomáš Brejcha

29. 12. 2024, 3:16

U Redmi Pad Pro mám už také Android 15

Přemysl Vaculík

VIP 30. 12. 2024, 19:29

Díky, přidáno.

jiri_1

28. 12. 2024, 16:32

Na stránkách Motorola, při volbě ČR je u Motorola edge 50 neo hláška , že se čeká na schválení aktualizace Android 15. Sám jsem ještě žádnou neobdržel. Telefon je cz distribuce.

David Vlach

28. 12. 2024, 11:59

Nothing phone 2 A15 už 19. 12.

Přemysl Vaculík

VIP 30. 12. 2024, 19:28

Díky, přidáno.

zdeněk hantl

28. 12. 2024, 11:51

Dobrý den, prosím dostal někdo android 15 na Xiaomi redmi 13 c ???
děkuji za odpověď

Ivan Huček

20. 12. 2024, 11:14

19.12.2024 som dostal aktualizáciu Android 15 na Nothing Phone 2

Přemysl Vaculík

VIP 30. 12. 2024, 19:28

Díky, přidáno.

Jaromír Opálka

18. 12. 2024, 11:52

Dnes přišla aktualizace Androidu 15 na Nothing phone 2a

Přemysl Vaculík

VIP 30. 12. 2024, 19:28

Díky, přidáno.

Jan Krkoska

4. 12. 2024, 18:39

Xiaomi 13TPro dostal Android 15 minulý týden

Přemysl Vaculík

VIP 6. 12. 2024, 15:16

Díky, přidáno.

Jaja Urbankova

8. 11. 2024, 19:21

Google Pixel 6a dnes naskočil aktualizováno na Androidu

Přemysl Vaculík

VIP 6. 12. 2024, 15:15

Díky, přidáno.

David Kotala

8. 11. 2024, 8:24

Realme GT 2, už má také Android 15. Zakoupeno Od Alzy.

Přemysl Vaculík

VIP 6. 12. 2024, 15:14

A není to jen verze nadstavby?

Miroslav Sarman

6. 11. 2024, 13:06

Dnes dorazil na OnePlus 12.

Přemysl Vaculík

VIP 6. 11. 2024, 15:08

Ale to je beta, ne?

Miroslav Sarman

7. 11. 2024, 9:11

Není, pokud je potřeba doložit screen, není problém.Nebo jen mrknout na Facebook Oneplus Cz

Martin Jeřábek

VIP 6. 11. 2024, 7:44

Xiaomi 14 Ultra má také A15.
zdroj: Smartmania.

Pavel Horák

6. 11. 2024, 5:08

Pixel 8a, potvrzuji u dvou telefonů, zakoupených skrz Alzu. Jen se nenabídla sama, chtělo to 2x manuálně vynutit check aktualizace (poprvé po instalaci bezpečnostního updatu na 14 check tvrdil, že telefon je aktuální, až při druhém checku nalezl verzi 15).

Přemysl Vaculík

VIP 6. 11. 2024, 15:07

Díky, přidáno.

Jiří Kocina

16. 10. 2024, 4:54

Pixel 7, právě aktualizováno

Přemysl Vaculík

VIP 16. 10. 2024, 6:24

Díky, přidáno.

Kamil Stanek

16. 10. 2024, 3:51

Pixel 8 PRO Česká distribuce update 15.10 vše ok.velikost updatu 1.5 GB.

Přemysl Vaculík

VIP 16. 10. 2024, 6:24

Díky, přidáno.

Filip Veselý

15. 10. 2024, 21:24

Pixel 8 Pro, aktualizováno na Android 15 dnes

Přemysl Vaculík

VIP 16. 10. 2024, 6:25

Díky, přidáno.

Martin Jeřábek

VIP 28. 9. 2024, 18:25

Chybí vám X u 100.

Přemysl Vaculík

VIP 28. 9. 2024, 19:31

Díky, už tam je.

Reklama

Vodafone
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat