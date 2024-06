Novinky v Androidu 15 – ochrana před juice jacking, notifikační lišta, delší výdrž

Zdroj: Google

Nejnovější operační systém od Googlu pro mobily vyšel už ve verzi Android 15 Beta 2.2 a zanedlouho zde máme finální stabilní variantu. Opět se podařilo najít několik novinek a vylepšení.

Notifikační lišta

Android 15 dostane lehce přepracovanou notifikační lištu. Změní se uspořádání v režimu na šířku. Konkrétně budou k dispozici dva panely, takže budete mít jednoduší přístup k notifikacím a také k nastavení. Rychlé nastavení se pak zobrazí v dialogovém oknu. Toto rozvržení přejímá spíše z tabletů.

Úložiště

Informace o úložišti bude o něco přesnější a přehlednější. Kromě seznamu typů souborů a jejich velikosti také uvidíte pod tímto seznamem sekci, kde se jednak dozvíte, kolik zabírá systém, ale také je zde zde informace, o jakou verzi se jedná. Tato sekce se dá nazvat systémovou, takže budete mít lepší představu, kolik místa máte ve skutečnosti pro své soubory.

Prodloužení doby

Android 15 obsahuje nejrůznější úpravy, vylepšení a opravy, ale jedna z nich se týká úspory energie. Mobil s Android 15 rychleji přejde do stavu Doze, tedy režimu spánku. Konkrétně došlo na zkrácení doby čekání o 50 %. Výsledkem má být prodloužení pohotovostního režimu až o 3 hodiny na některých zařízeních. Zde bude hodně záležet na samotné výbavě mobilu, jeho běžné spotřebě a podobně. I tak prodloužení je vítané. Tato funkce by se později měla dostat i na hodinky, takže i zde by mělo dojít k prodloužení.

Profilová fotka

Už v Androidu 14 můžete vybrat alternativní profilový obrázek pro svůj účet na mobilu, ale nově zde přibude možnost zvolit profilovou fotku z vašeho Google účtu. Jde spíše o sjednocení, jelikož současný stav nabízí jen výběr alternativního obrázku.

Přidání widgetu

Jedno drobné vylepšení je u přidávání widgetů. Do této chvíle byl systém méně intuitivní, jelikož jste museli na konkrétním widgetu podržet prst, abyste ho přesunuli na plochu. Nově je u každého tlačítko pro přidání.

Lepší podpora pro naslouchátka

Android podporuje naslouchátka, tedy zařízení vylepšující poslouchání okolních zvuků. Systém vylepšuje o možnost používání dvou technologií současně, Bluetooth LE Audio (LEA) a Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA). Současně upravuje nabídku rychlého ovládání pro pohodlnější přepínání.

Ochrana před „juice jacking“

Google přidává další úroveň zabezpečení, zejména před útokem typu juice jacking. Jde o metodu, kdy se využívá datová signalizace u USB, tedy zařízení se snaží komunikovat přes USB, a to kdykoliv. Jakmile v Androidu 15 ale aktivujete režim uzamčení, tato datová signalizace je vypnuta. Maximálně zůstane nabíjení. Pro povolení je následně nutné zařízení odemknout.

Zastavení widgetů

Někdy je nutné, abyste aplikaci vynuceně ukončili, protože se například chová divně nebo nedělá to, co by měla. Pakliže jste měli od té samé aplikace i widget, tak zůstával fungovat dál. Pokud se ale problém týká i widgetu, restartováním aplikace nedojde k dočasnému vyřešení komplikace. Android 15 mění toto chování. Jakmile vynuceně ukončíte aplikaci, její widget zešedne a přestane fungovat v reálném čase. Znovu se nastartuje, jakmile spustíte danou aplikaci.

Zdroje: androidauthority.com, androidheadlines.com, androidauthority.com, androidauthority.com, phonearena.com, androidauthority.com, androidpolice.com



