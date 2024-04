Novinky v Androidu 15 – NFC, aktualizace, bezpečnost

Zdroj: Google

Google vydal první beta verzi pro majitele mobilů Pixel, ale obsahuje chybu v NFC, takže nelze používat bezkontaktní placení. Díky objeveným novinkám je již jasné, kde je chyba. Google začleňuje značná vylepšení právě pro NFC.

Aktualizace NFC

Android lze aktualizovat v dnešní době mnoha způsoby, přičemž menší raritou je Project Mainline. Zde Googlu stačí vydat novou verzi určité sekce prostřednictvím Obchodu Play, a to i bez zapojení výrobců. Nově ale může vyslat novou verzi firmwaru pro NFC, díky čemuž může Google velmi rychle opravovat chyby a také přidávat některé funkce.

Widgety pro tablety

Widgety jsou spojeny se systémem Android již velmi dlouho. Jak se ukazuje, Android 15 nabídne tuto funkcionalitu u tabletů, konkrétně na zamykací obrazovce. To se bude hodit zejména pro domácí tablety. Funkce ale není nativně aktivní, uživatel ji bude muset povolit.

Defaultní peněženka

Sice Android měl v jednu chvíli mnoho aplikací pro placení, ale následně se prosadila služba přímo od Googlu. Ostatně tak umožnila jednodušší nástup a navíc banky nemusely investovat do vlastního řešení. Až nyní ale půjde zvolit defaultní peněženku na jinou, než právě na tu od Googlu.

Lepší zabezpečení

Google se pokusí přimět uživatele, aby používali bezpečnější WiFi. Důvod je jednoduchý, stále existují sítě, které používají zastaralé zabezpečení. Abyste se na ně mohli s Androidem 15 připojit, budete muset výslovně povolit tuto možnost.

Bezpečnější připojení

Obdobná funkce bude i pro mobilní sítě. Zde se ale nabízí funkce upozornění na takovou, která nemá šifrování, případně umožňuje zaznamenávání zařízení nebo SIM identifikátorů. Současně půjde zvolit vyžadování šifrování. V takém případě se mobil nepřipojí.

Nabíjení přes NFC

V tomto případě nepůjde o možnost nabíjení mobilního telefonu skrze tuto technologii. Google pracuje na možnosti, jak využít NFC pro nabití například trackeru, stylusu a podobných zařízení. Zdrojové kódy naznačují, že se pracuje na implementaci NFC Wireless Charging (WLC), ale zatím je těžké odhadnout, jestli novinka bude k dispozici s Androidem 15, nebo si budeme muset počkat na další generaci.

Karanténa

Android 15 bude obsahovat funkci karanténa pro aplikace. To by znamenalo, že taková aplikace sice bude stále patrná na vašem mobilu, ale nebude mít žádné možnosti, ani ji nebude možné spustit, tedy jen tak. Uživatel bude moci stále spustit aplikaci. Co se týče umístění do karantény, tak tato možnost bude náležet asi jen Googlu. Dalo by se říci, že se jedná o nějakou další bezpečnostní funkci.

