Novinky v Androidu 15 – lepší zabezpečení, archivování aplikací, webkamera a další

Zdroj: Google

Google vydal druhou vývojářskou verzi Androidu 15 a již zanedlouho zde budeme mít první beta verzi, kterou si bude moci otestovat více uživatelů. První se dočkají majitelé Pixelů a následně se zřejmě připojí i výrobci dalších mobilů. I díky nové verzi se podařilo objevit několik novinek, které můžeme již nyní vyhlížet.

Blokování aplikací?

Vývojáři budou muset zapracovat na svých aplikacích, jelikož to vypadá, že Android 15 bude vyžadovat, aplikace cílila minimálně na Android 7.1, tedy API ve verzi 24, přičemž Android 15 bude mít API 35. Pokud tedy nějaká aplikace necílí minimálně na Android 7.1 a podporuje primárně jen Android 6, tak aplikace nebude dostupná pro nejnovější verzi operačního systému.

To může ve výsledku znamenat, že na Android 15 už uživatelé nedostanou nějakou starší aplikaci, o kterou se vývojář nestará. Google se zatím nevyjádřil k této novince, ale zjevně souvisí s bezpečnostní.

Lepší prožitek z her?

Někteří výrobci již nyní nabízí možnost fungování her na vyšší obnovovací frekvenci, ale stále se nejedná o nic běžného. Spíše to nejde bez spolupráce výrobce a vývojáře. Android 15 ale získává možnost vypnutí omezení 60 fps u her, takže si budete moci vychutnat více titulů při vyšší frekvenci. Je ale otázka, jak si s tímto poradí vývojáři.

Pro ohebné

U zařízení se sekundárním displejem bude možné pokračovat v používání aplikace při zavření. Novinka je určena pro ty mobily, které mají ohebný displej a dostatečný vnější panel. Při zavření tak budete moci nadále používat aplikaci, případně můžete nastavit gesto pro pokračování.

Sdílení audia

Google pracuje i na funkci pro sdílení audia skrze Bluetooth technologii. V tomto případě budete moci použít mobil jako zdroj a posílat signál do několika zařízení. Funkce ale zatím nepracuje tak, jak by měla. Je tedy ve vývoji a není jasné, jaké jsou zde limity.

Mobil jako webkamera

Android 14 přišel s funkcí webkamery a nejnovější verze přidává vylepšení. Konkrétně se nabídne možnost zvýšení kvality, což by mělo nabídnout ostřejší obraz. Novinka je vedena jako HQ, ale zatím neznáme konkrétní parametry přenosu, případně jestli dojde na změnu rozlišení.

Archivování aplikací

O možnosti archivování aplikací v Androidu jsme vás již informovali, ale jak to vypadá, bude se jednat o integrovanou funkci v Androidu 15. Aplikaci tak nebudete muset zcela odinstalovat, pokud budete chtít ušetřit místo. Navíc díky této funkci nepřijdete o soukromá data.

Zabezpečení USB

Připojení počítače přes USB nemusí být zrovna nejbezpečnější, a i taková změna USB módu nemusí být vykonána vlastníkem zařízení. Proto se přidává jedna bezpečnostní funkce. Při změně USB režimu bude požadováno ověření pomocí hesla, PIN kódu nebo pomocí biometriky.

