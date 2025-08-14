Robotický vysavač Eureka J15 Pro Ultra: Haló, slyšíte mě?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Tak jo, další robotický vysavač… nudaaaa! Akorát že je to spíš právě naopak, protože Eureka J15 Pro Ultra má potenciál nadchnout. Takže se pohodlně usaďte, jdeme do akce!
Začneme tak trochu oklikou, a vezmeme to – jak se říká – od lesa. Tedy spíše zpoza oceánu, protože rodokmen vysavačů značky Eureka začíná v americkém Detroitu. Ten je znám spíše jako město automobilového průmyslu, ovšem už roku 1909 tam vznikla společnost vyrábějící vysavače. Tehdy pochopitelně ještě zdaleka nikoliv robotické, ale pomoci s úklidem dokázaly už před více než 100 lety.
Střih: jsme na jiném místě a v jiném čase: Česká republika, rok 2025. A je tu s námi i vzdálený (a pochopitelně mnohem více vyvinutý) potomek prvních vysavačů značky Eureka: model J15 Pro Ultra. Jak tedy vypadá, a co vlastně umí?
Unikátní vzhled
Začněme vzhledem. Robot se nabízí ve dvou barevných variantách s poměrně romantickými názvy: vulkanická černá a ledovcově bílá. V obou případech je pochopitelně identický tvar. Ten není klasicky kulatý, jde spíš o jakýsi zaoblený čtverec. Není to jen čistě designové rozhodnutí, tento tvar totiž spojuje výbornou manévrovatelnost kruhového půdorysu se schopností efektivně čistit rohy u půdorysu čtvercového. Výrobce se k výslednému tvaru dobral testováním 30 různých prototypů, a podle certifikace od TÜV Rheinland pokryje 99,95 % plochy v rozích.
Další zajímavostí designu jsou menší rozměry základové stanice. Ačkoliv působí poměrně kompaktně, je v ní dostatek prostoru pro čtyřlitrovou nádrž na čistou vodu. Nádrž na vodu špinavou pak má objem 3,4 litrů, a sáček na prach pak pojme až 3 litry. U mne určitě plus za to, že se rozměry neplýtvá, a stanice nezabírá zbytečně moc místa na výšku.
S návodem je to snadné… víceméně
Teď je čas vzít do ruky manuál. V elektronické verzi existuje jaké v češtině, u tištěné tomu tak není, ale obrázky jsou dostatečně názorné. Stažení mobilní aplikace, připojení zařízení, instalace bočního kartáče a rotačních mopovacích podušek vám pravděpodobně půjde rychle od ruky. Já jsem měl jen drobnou potíž při párování robota s aplikací, povedlo se mi to asi až na čtvrtý pokus, přestože mám dojem, že jsem postupoval pokaždé úplně stejně. Nakonec se však povedlo, takže jdeme dál.
Vytvoření mapy úklidu probíhá prostřednictvím mobilní aplikace, a je to proces velmi jednoduchý. Co mě zaujalo: možnost vytvoření plnohodnotné 3D mapy, včetně toho, že můžete pomocí prstů mapou rotovat, přibližovat ji i oddalovat. Možnosti editace mapy jsou jednoduše skvělé, včetně například toho, že můžete do mapy vkládat 3D modely nábytku. Jde to sice jen ve dvourozměrné variantě, ale při přepnutí do 3D je tam vidíte ve všech třech dimenzích.
Mapa umožňuje editaci podlahových krytin v jednotlivých místnostech, vyznačení koberců či vytvoření No-Go zón a virtuálních zdí. U nich mi nicméně přišlo, že jejich umístění není úplně nejpřesnější: zeď jsem musel posunout poté, co se robot zaseknul na prvním schodu. Eureka J15 Pro Ultra samozřejmě má detektor pádu, ale v naší domácnosti je první schod velmi nízký, takže si asi robot myslel, že to zvládne. Nezvládl, musel jsem ho ručně „zachránit“. Po mírném posunutí virtuální zdi už bylo vše v naprostém pořádku.
Tomu říkám výkon!
Po vytvoření mapy je čas pustit se s plnou vervou do práce. A když píšu „s plnou vervou“, tak to v praxi znamená „se sacím výkonem 16.200 pascalů“. To je podle mne naprosto fantastická hodnota, která je možná jen díky speciální hliníkové konstrukci větráků. A co je zajímavé: je to hodnota, které nedosahuje celá řada klasických vysavačů.
A ještě jeden důležitý parametr: hlučnost, respektive její nepřítomnost. J15 Pro Ultra je totiž možná ten nejtišší robotický vysavač, se kterým jsem měl tu čest. Při práci jej opravdu téměř neslyšíte…
A co rohy?
Ano – rohy, to je věčné téma u robotických vysavačů. Jak dostat kruh do rohu? Eureka u svého modelu J15 Pro Ultra na to jde svou cestou. Nebo spíše cestami. První z nich už jsem zmínil – speciální tvar těla vysavače. Druhým způsobem je pak speciální systém vysouvání ramen s mopy tak, aby efektivně dosáhly i tam, kam vysavač samotný zajet nemůže. Tento systém, známý i z vysavačů jiných značek, je u Eureky ještě doplněn konstantním tlakem ramene o síle 7 newtonů, který mop přitlačuje k zemi pro ještě vyšší účinnost.
Další zajímavá funkce, kterou jsme u nás doma hodně ocenili, se jmenuje FlexiRazor. Poradí si s totiž s vlasy, které se s oblibou zamotávají do rotačního kartáče tak, že je velmi, velmi pracné je odstranit. J15 Pro Ultra na to jde s pomocí vibrujících ostří, které pokryjí celý kartáč, a dokážou rozřezat i dlouhé vlasy. Procedura probíhá ve stanici po dokončení úklidu a funguje to velmi dobře. A jelikož mám doma tři ženy, tak o vlasech na podlaze něco vím…
Bez AI by to asi nešlo
Umělá inteligence je dnes asi nejpoužívanějším technologickým „zaklínadlem“. Nejinak tomu je i u testovaného robotického vysavače. A jelikož každá podobná vychytávka musí mít i dobře znějící název, vězte, že u Eureky ji nazývají IntelliView. Co tedy má umět a co skutečně umí?
Nezbytnou součástí této technologie je přední kamera. Pokud máte funkci IntelliView aktivovanou, robot při práci neustále skenuje prostor před sebou, a svou práci upravuje podle toho, co vidí. Detekuje před sebou rozlitou vodu? Automaticky zvedne kartáče, aby nedošlo k rozstříknutí tekutiny, a natočí se ke skvrně tak, aby se k ní jako první dostaly mopy. Zaznamená třeba hromádku smetí? Upraví rychlost otáčení bočního kartáče tak, aby se smetí nerozlétlo po okolí. Najde na podlaze extra odolnou špínu? Použije horkou vodu, a také danou oblast projede opakovaně, aby si se špínou poradil. Objeví před sebou koberec? Automaticky nazdvihne mopy tak, aby nedošlo k namočení koberce. Detekuje na zemi ležící hračky nebo pantofle? Očistí bezprostřední okolí, ale překážce se opatrně vyhne.
Tolik alespoň teorie. A praxe? V realitě to zatím nefunguje úplně jako v marketingových materiálech, koneckonců výrobce sám udává, že AI funkce zatím fungují v beta verzi. Nicméně zde je má osobní zkušenost z naší domácnosti: za zvládání odolných fleků či detekci překážek určitě můžu pochválit; výborně si robot poradil i s rozlitou vodou. Co naopak nefungovalo úplně podle představ, je čištění koberce. Vyšší koberec s delším vlasem zvládl velmi dobře, zvedání mopu fungovalo spolehlivě. Nicméně máme ještě jeden „hrací“ koberec s dopravním hřištěm v dětském pokoji, a při najetí na něj se robotovi už tolik nedařilo – častokrát totiž okraje nahrnul před sebe, takže vytvořil nehezkou vlnu, která mu pak překážela při vysávání. Nakonec jsem rezignoval, a v mapě označil koberec jako No-Go zónu.
Ještě doplním, že IntelliView může fungovat v kteroukoliv denní dobu – v noci si totiž robot přisvítí poměrně výkonným LED reflektorem.
U zmíněné přední kamery se ještě zdržím: celkem logicky může někoho napadnout, jestli je skutečně dobrý nápad nechat si po domově toulat pojízdnou robotickou kameru, která může vidět i věci, které chceme udržet v soukromí. Dobrá zpráva je, že Eureka má stejný názor, a výrobce pro své výrobky získal certifikaci TÜV Rheinland. Ta potvrzuje dodržování přísných pravidel ochrany soukromí uživatelů.
Opravdu multifunkční základna
A nakonec je tu základová stanice. Ta neslouží jen k nabíjení: robot se do ní vrací i během úklidu, aby průběžně odčerpal špinavou vodu z probíhajícího úklidu, a zároveň aby doplnil zásoby vody čisté. Po dokončení úklidu také vyprázdní obsah vnitřní prachové nádoby do velkého sáčku ve stanici. Základna dále také slouží k vyprání a vysušení mopu. K praní se použije čistá voda ze zásobníku, ale ohřátá na 75 stupňů. Poté, co jsou mopy vyprány, následně jsou po dobu 2 hodin sušeny teplým vzduchem o teplotě 55 stupňů.
Praní a sušení je tedy docela zdlouhavé, ale ušetří opravdu spoustu otravné manuální práce, stačí dohlédnout na vodu. Mop i vše kolem něj funguje zkrátka výborně, a jen doplňuje celkový dojem.
Dojmy, zkušenosti, doporučení
Rozsáhlé testování je za námi, jak tedy J15 Pro Ultra dopadl?
Co mě nadchlo:
- perfektní, a hlavně tichá práce;
- schopnost vyhýbání se překážkám;
- efektní 3D mapy s modely nábytku;
- bezpečnostní certifikace TÜV;
- funkce FlexiRazor.
Co se mi nelíbilo:
- nepříliš úspěšně zvládá nízký koberec;
- aplikace umí česky jen částečně;
- občas volí nelogickou trasu.
Na základě zkušeností mohu robotický vysavač Eureka J15 Pro Ultra určitě doporučit. Upřímně: má své malé chybky, ale vysávání i vytírání zvládá výborně, na opravdu vysoké úrovni. Není divu: jedná se o vlajkovou loď mezi roboty od Eureky, a tomu pochopitelně odpovídá i cena. Ta v současnosti lehce převyšuje 20 000 Kč, ale svých peněz nebudete litovat. Práci totiž odvede způsobem, který se s levnými robotickými vysavači vůbec nedá srovnat – zejména co se týče vytírání podlah.
