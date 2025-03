Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #9 – Satelitní SOS, podvod přes SMS, Android novinky

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Dva konce nepříliš zdařilých projektů

Waze upravuje rozhraní na Carplay, Apple Inteligence dostane větší výběr modelů, a dva konce nepříliš zdařilých služeb. Jaké to jsou? Řekneme si více. [pokračování článku]

Realme ukázalo koncept s vyměnitelnými objektivy

Dnes jsme se dočkali uvedení nových smartphonů na globální trh, včetně tedy toho českého. Kromě toho společnost nastínila pokroky v oblasti AI, tedy funkcí založených na umělé inteligenci, ale co je asi zajímavější, je i koncept smartphonu. [pokračování článku]

Xiaomi Modular Optical System aneb toto tu už bylo a neuspělo

Společnosti se snaží najít modernější technologie a v poslední době jde vidět značný posun u baterií. Už jsou na trhu mobily, kde baterie využívá křemík a nabízí větší kapacitu při zachování velikosti. Kromě toho se některé formy chlubí svými koncepty. I Xiaomi ukázalo, na čem pracuje. [pokračování článku]

Apple uvedl nové tablety iPad Air s M3 procesorem

Sem tam Apple jen tak představí bez nějaké speciální akce nové zařízení, což většinou znamená, že se moc nového neodehrálo. Dnes zde máme dva nové tablety, konkrétně iPad Air s M3 procesorem ve velikostech 11 a 13 palců. [pokračování článku]

Apple uvedl nový iPad v 11. generaci, cena začíná na 9 990 Kč

Apple dlouhou dobu nevydal pokračování základního iPadu, tedy 10. generace (recenze). Ten byl uveden v roce 2022 a až nyní zde máme nástupce. Původní měl zaváděcí cenu 14 490 Kč a dnešní novinka je levnější. [pokračování článku]

Samsung uvedl, kdy spustí aktualizace na One UI 7 s Androidem 15

V minulosti by už mnozí měli na svých smartphonech a tabletech Galaxy od Samsungu nejnovější verzi systému, ale letos došlo ke značenému zpoždění. Sice se nyní testuje veřejná beta verze, ale nebylo jasné, kdy bude vydána stabilní varianta. Nyní americké zastoupení společnosti uvedlo, že stabilní verze OneUI 7 s Androidem 15 zamíří na mobilní telefony a tablety v dubnu. Respektive dojde ke spuštění aktualizačního procesu, kdy se dočkají první nejnovější top modely a následovat budou nižší třídy a starší zařízení. To může zabrat i několik měsíců. Bohužel v červnu již vyjde Android 16 a není jasné, jak dlouho si na něj počkají majitelé Samsung zařízení. [pokračování článku]

TCL v Barceloně ukázalo šest nových telefonů a tablet

Na letošní ročník veletrhu MWC v Barceloně byla vzorně připravena čínská společnost TCL. Jejich stánek reprezentovalo celkem šest nových telefonů a k tomu ještě jeden tablet. Mezi novinkami nechybí ani několik zástupců, kteří jsou vybaveni známým displejem NXTPAPER. Tato technologie především prodlužuje výdrž baterie nebo šetří oči před únavou. [pokračování článku]

Nový AI Phone od operátora v přípravě, cena bude pod 1000 dolarů

T-Mobile a zejména pak mateřská společnost Deutsche Telekom se snaží přinášet inovace i v oblasti techniky, což jde například vidět dronu, který slouží jako základová stanice pro šíření mobilního signálu. Ve svém portfoliu zařízení ale má také mobilní telefony, které spíše řadíme do základní nebo nižší střední třídy. Brzy se ale máme dočkat dražšího kousku. [pokračování článku]

Google předběhl Apple – Satelitní SOS jsou nejen v Česku

Společnost Apple sice přišla s funkcí zasílání SOS zpráv přes satelity před nějakou dobou, ale do dnešního dne nedošlo k rozšíření do našich krajin. Google takovou funkci začal nabízet teprve u svých nejnovějších smartphonů Pixel, ale nečekali jsme, že bychom se dočkali brzkého rozšíření. Opak je pravdou a novinka se dostává i do našich končin. [pokračování článku]

Apple představuje nové funkce pro ochranu dětí a svůj přístup k ověřování věku

Apple v nově zveřejněném dokumentu „white paper“ představuje vylepšení svých nástrojů na ochranu dětí v digitálním prostředí, a to s důrazem na soukromí a bezpečnost. Mezi stávající funkce patří například Screen Time, Find My, Communication Safety a Communication Limits. V roce 2024 Apple přichází s novými funkcemi, které mají posílit kontrolu rodičů nad dětskými účty a přístupem k obsahu podle věkových kategorií. [pokračování článku]

Android dostává novou funkci Propojení kamer, vyzkoušeli jsme si ji

Google si nechává zajímavé funkce na své čtvrtletní aktualizace, tzv. Pixel Drop. Někdy jde jen o souhrn novinek, které vydal za poslední dobu, ale většinou se dočkáme něčeho nového. Už jsme vás informovalo o rozšíření dostupnosti Satelitních SOS, což se týká i České republiky. Zajímavou funkcí je i novinka Propojení kamer. [pokračování článku]

Další podvod přes SMS, vyhrožují pokutou za jízdu bez dálniční známky

Asi nebude měsíc, kdy se nebude šířit nějaký podvod Českém, zejména skrze SMS zprávy. Nedávno jsme vás informovali o jedné takové kampani a dnes zde máme další. [pokračování článku]

Google testuje AI Mode ve Vyhledávání

Google si nechce nechat ujet vlak a aktivně pracuje na vylepšování Vyhledávání. Například se nabízí funkce AI Overviews, což je v podstatě takový souhrn toho, co hledáte. Kromě toho nyní začíná testovat další novinku, která má doplnit stávající funkce. Jmenuje se AI Mode a je umístěna přímo ve Vyhledávání. [pokračování článku]

Android Auto: Chystá se další ovládací prvek pro vaše auto

Jde vidět, že Google stále pracuje na Android Auto a přidává novinky. Nedávno jsme vás informovali, že se Android Auto zřejmě dostane do motorek, ale mezitím se pracuje na podpoře USB disků a rádií. Tentokrát se objevují informace, že brzy budeme moci ovládat další součást auta. [pokračování článku]

Google chystá nového asistenta, původně se měl jmenovat Pixie

Google se před nějakou dobou rozhodl zaříznout původního asistenta a nahradit ho kompletně Gemini. Tento přechod je stále v pohybu, přičemž Gemini postupně nabírá schopnosti původního Google Asistenta. To asi ještě nějakou chvíli potrvá, ale už zde máme informace o nové verzi, nebo spíše generaci. [pokračování článku]

