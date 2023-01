iPad 10 – základ pro všechny [recenze]

iPad 10. generace; zdroj: Dotekománie

Dnes se v recenzi podíváme na zoubek iPadu 10, což je přepracovaný základní iPad. Rád bych řekl, že je to ten nejdostupnější iPad, ale Apple nechal v nabídce i loňský iPad 9 se starým designem, který je v současnosti ten nejlevnější. Dnes recenzovaný iPad 10.generace ho však jistě v průběhu let nahradí. Konečně totiž přináší nový design známý z vyšších řad stejně jako třeba konektor USB-C. Jaká je novinka v praxi?

Konstrukce

Popisovat konstrukci iPadu 10 není zas tak třeba. Představte si iPad Air 4 a novější nebo iPad Pro 11” jakékoliv generace a budete doma. Z těchto modelů tak novinka přímo vychází a převzala jejich design. Jen rámečky jsou možná o nějaký ten milimetr tlustší než třeba na Pro modelech. Tlačítko domů je tak konečně pryč.

Maličké rozdíly třeba oproti současnému iPadu Air 5 (recenze) na konstrukci najdeme. Nový iPad 10 nepodporuje Apple Pencil druhé generace, a tak ji magneticky nepřichytíte na bok zařízení. Důsledek tohoto je fakt, že si nejspíš výrobce mohl dovolit přemístit přední fotoaparát, který je na boku právě v místě, kam se u vyšších modelů připevňuje Apple Pencil.

Smart connector byste na zádech hledali marně. Není tam, výrobce ho přemístil na levý bok. Díky tomu je záležitost s kompatibilitou originálních klávesnic k iPadům zase o něco složitější.

Pro odemykání tu máme integrovanou čtečku TouchID do tlačítka pro odemčení na horní straně. To funguje prakticky identicky jako u předchozích iPadů s tímto řešení. Je nicméně škoda, že čtečka není třeba v displeji. Dnes to tak mají i levné Android telefony.

Zajímavé a nové jsou barevné varianty. Poprvé si můžete koupit žlutý iPad. V nabídce je pak dále sytě růžová, modrá a tradičnější stříbrná. Celkem překvapivě chybí černá nebo vesmírně šedá.

Kvalita zpracování je na vysoké úrovni a možná mi přijde o maličko lepší než na iPadu Air 5, kde jsem měl trochu pochybnosti. To však může být způsobeno i testovaným kusem.

Reproduktory jsou stereo a na těle se nachází celkem čtyři mřížky stejně jako u všech jiných iPadů tohoto designu. Zvuk se nicméně primárně line jen z dvou a kvalita je dostačující.

Displej

Při pohledu na displej je znát, že tady se šetřilo. Nový iPad 10.generace nemá plně laminovaný displej. Co to znamená v praxi? Mezi krycím sklem a samotným zobrazovacím panelem je maličká mezera, displej tedy není “přilepený” na sklo. Nejlevnější řada iPadů to tak měla vždycky a není to tak dlouho, co to takto bylo i u vyšších řad. V realitě to ale není tak špatné, mezera mi přijde o něco menší než dříve a zvyknete si. Stále se jedná o solidní retina IPS displej.

Oproti vyšším modelům je také ochuzen o antireflexní vrstvu, takže se v něm vše trochu více leskne a odráží. Pokud nemáte srovnání, tak si toho ale asi ani nevšimnete. Stejně tak si málokdo všimne faktu, že zobrazovací panel nemá široký barevný rozsah P3, ale jen sRGB. Obnovovací frekvence je 60 Hz a u základního iPadu ani nečekám více.

Hardware

Dovnitř Apple nasadit celkem starý čip, a to Apple A14 z roku 2020 určený původně pro iPhone 12. To ničemu nevadí, jedná se přeci jen stále o velmi výkonný čip z kterého pak vycházel čip M1 v iPadu Air a dalších zařízeních. Možná právě proto Apple nesáhl po novějším čipu z iPhonu, aby náhodou nebyl iPad 10 výkonnější než iPad Air 5. Apple A14 je u novinky spárován zřejmě se 4 GB operační paměti, tento údaj nicméně nelze ověřit, výrobce ho neudává.

Jakkoliv je běh systému výborně optimalizovaný, kvůli procesoru řady A si neužijete Stage Manager (běh aplikací v oknech), a to ani na externím monitoru. Po připojení k němu přes HDMI je jen zrcadlen obraz na iPadu. Pokud chcete víc, potřebujete zkrátka iPad s M1 čipem a novějším. Toto omezení ale chápu, je to přeci jen základní iPad.

Novinkou pro nejlevnější řadu iPadů je pak podpora 5G v případě verze s podporou mobilních dat. My ale testovali verzi bez 5G, tedy jen s WiFi. Zde potěší podpora novějšího standardu WiFi 6, která u předchůdce chyběla. Máme tu také novější Bluetooth 5.2.

Software

Operačním systémem je iPadOS 16, testovali jsme konkrétně především s verzí 16.1.1. Podpora u Applu je tradičně skvělá, a tak se zde případní majitelé mohou těšit dle odhadu na minimálně další čtyři velké aktualizace. Jak jsem už zmiňoval, pokročilá práce s okny zde kvůli procesoru není, ale stále tu máte tradiční možnost mít třeba dvě aplikace vedle sebe a třetí v okně přes ně.

Fotoaparát

Pokud srovnáme fotoaparát s předchůdcem, dostala desátá generace o chlup lepší snímač. Rozlišení poskočilo z 8 na 12 MPx a s tím přibyla schopnost nahrávat video ve 4K až při 60 snímcích za sekundu. Vyšší rozlišení rozhodně vítám, může se hodit na focení dokumentů. Jinak fotit iPadem je stále tak trochu divné a pravděpodobně je vždy lepší sáhnout po mobilu, kde budete mít téměř vždy lepší snímač.

Dle specifikací má nyní iPad 10 stejný fotoaparát jako iPad Air 5. Máme tu tedy hlavní snímač se clonou f/1.8 a s technologií Smart HDR 3 (což není ta nejnovější, iPhony už mají Smart HDR 4). Blesk zde bohužel také chybí, stejně jako optická stabilizace.

Výsledné snímky z fotoaparátu nejsou vůbec špatné, ve dne si poradí se situací celkem solidně. S ubývajícím světlem však přibývá šum. V noci pak chybí noční režim. Přední fotoaparát je umístěn v horizontální orientaci, tedy na boku. To je skvělé na videohovory, pokud máte iPad na šířku třeba i v klávesnici.

Zhodnocení

Nový iPad není žádná revoluce. Za mě se ale jedná o důležitý krok, jelikož tímto modelem se Apple pomalu loučí s tlačítkem domů u iPadu. Jen je trochu škoda, že v nabídce stále zůstal předchozí model iPad 9 se starým designem, jehož cena se navíc prakticky nezměnila. Dnes recenzovaná novinka tak přináší do nabídky další model v další cenové hladině. A co víc, iPad 10 začíná na 14,5 tisících, což je není málo. Skoro za stejnou cenu se přitom do nedávna prodával iPad Air 5, který ale na podzim výrobce zdražil o zhruba tři tisíce korun na 19 tisíc (v obou případech hovořím o nejnižší 64GB verzi).

Vyplatí se tedy ušetřit pár tisíc a sáhnout po novém iPadu 10? Podle mého názoru záleží, co budete s tabletem dělat. Pokud plánujete používat Apple Pencil, zcela jistě lépe poslouží Air s novější druhou generací této tužky. U Aira také dostanete výkonnější procesor s lepším multitaskingem. To je ale skoro vše, a pokud jen chcete iPad pro nenáročné použití, tato desátá generace vám pravděpodobně bude stačit. A možná by vám stačil i starší iPad 9, s kterým ušetříte 4 tisíce korun, jen ten už je na první pohled designově zastaralý.

Za zapůjčení iPadu děkujeme společnosti Mobil Pohotovost. Tablet si můžete zakoupit ZDE.

reklama reklama