Realme ukázalo koncept s vyměnitelnými objektivy

Dnes jsme se dočkali uvedení nových smartphonů na globální trh, včetně tedy toho českého. Kromě toho společnost nastínila pokroky v oblasti AI, tedy funkcí založených na umělé inteligenci, ale co je asi zajímavější, je i koncept smartphonu.

První dojmy realme 14 Pro+, co umí měnit barvu [preview]

Sice Realme nikde nezmiňuje ve své tiskové zprávě konkrétní název, ale již minule se nechala firma slyšet, že připravuje Ultra model. Jde ale zatím o koncept, by tedy funkční. Novinka přichází s vyměnitelnými plnohodnotnými objektivy, jak můžete vidět na videu níže.

Wanna know more about the realme Interchangeable-Lens Concept? Let's unbox it together! #realmeMWC2025 #TechDrivesStyleThrives pic.twitter.com/1RgWMhARw9

