Nový AI Phone od operátora v přípravě, cena bude pod 1000 dolarů

T-Mobile a zejména pak mateřská společnost Deutsche Telekom se snaží přinášet inovace i v oblasti techniky, což jde například vidět dronu, který slouží jako základová stanice pro šíření mobilního signálu. Ve svém portfoliu zařízení ale má také mobilní telefony, které spíše řadíme do základní nebo nižší střední třídy. Brzy se ale máme dočkat dražšího kousku.

V tomto případě za novinkou stojí přímo Deutsche Telekom, ale dá se odhadovat, že se dostane i do Česka v rámci T-Mobile. Operátor zatím používá označení AI Phone a jen se o něm zmínil na veletrhu MWC. Co se týče specifikací, nic nebylo prozrazeno, ale máme zde obrázek nadcházející novinky.

Kromě toho Deutsche Telekom uvádí, že se má jednat o osobního komorníka, takže mobil nabídne hodně softwarových vychytávek a AI funkcí. Už nyní ale víme, že zde bude osobní asistent postavený na technologiích od AI Perplexity. Zde stačí zmínit, že T-Mobile dává svým zákazníkům roční Perplexity Pro zdarma. Operátor také zmiňuje, že se nabídnout služby a aplikace jako Google Cloud AI, ElevenLabs a Picsart.

Samotná cena by měla být pod hranicí 1000 dolarů, ale to může znamenat cokoliv. Klidně může být cenovka nastavena na 500 dolarů, případně zde bude nějaká symbolická částka a k tomu předplatné pro všechny služby, včetně tarifu. Na kompletní odhalení mobilu se všemu funkcemi a informacemi si musíme počkat do druhé poloviny roku. Kdy se tak stane, zatím přesně nevíme.

