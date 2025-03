Google chystá nového asistenta, původně se měl jmenovat Pixie

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se před nějakou dobou rozhodl zaříznout původního asistenta a nahradit ho kompletně Gemini. Tento přechod je stále v pohybu, přičemž Gemini postupně nabírá schopnosti původního Google Asistenta. To asi ještě nějakou chvíli potrvá, ale už zde máme informace o nové verzi, nebo spíše generaci.

Pixel Sense

První náznaky zcela nové verze se datují do roku 2023 a chvíli se myslelo, že právě Gemini je daná náhrada, ale asi tomu tak nebude. Gemini jako takové nikam asi neodejde a stále bude k dispozici. Novinka zamíří exkluzivně na smartphony Pixel, přičemž se prvně má objevit u série Pixel 10. Zřejmě se následně rozšíří i na starší modely.

Původní označení mělo být Pixie. AndroidAuthority získalo od interního zdroje informace, že došlo ke změně názvu na Pixel Sense. Tato verze má být propracovanější a má hlavně umět vše, co zvládá Gemini a Asistent, tedy i generování textů, obrázků a ovládat zařízení společně s chytrou domácností.

Kromě toho navíc bude spolupracovat s dalšími aplikacemi a službami od Googlu. Konkrétně má být schopen využívat data z Kalendáře, Chromu, Kontaktů, Dokumentů, Souborů, Gmailu, Keepu, Map, Zpráv, Telefonu, Fotek, Záznamníku, Screenshotů, Peněženky, Youtube Music a Youtube. Dokonce se zmiňuje aplikace Aurelius, ale zde se jedná o kódové označení zatím nevydané aplikace.

Pixel Sense se má učit od uživatele a napomáhat mu v různých úkonech. Kromě toho se má adaptovat průběžně na potřeby a zvyky uživatele. To vše by měl zvládat jen ze zařízení bez nutnosti komunikace se servery. Zřejmě to bude právě hlavní funkcí, kterou bude Google propagovat. Odhadujeme, že vše toto bude využívat Gemini Nano, aspoň zvětší části.

Už nyní má Google poměrně schopného asistenta, a je jedno, jestli myslíme původního, Gemini, případně i Gemini Live. Nyní se asi vše spojí do jednoho silnějšího řešení. Je celkem vtipné, že se objevují informace právě nyní, když Apple čerstvě oznámil, že jeho pokročilejší Siri se odkládá na příští rok.

