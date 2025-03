Android Auto: Chystá se další ovládací prvek pro vaše auto

Zdroj: Jiří Bartál

Jde vidět, že Google stále pracuje na Android Auto a přidává novinky. Nedávno jsme vás informovali, že se Android Auto zřejmě dostane do motorek, ale mezitím se pracuje na podpoře USB disků a rádií. Tentokrát se objevují informace, že brzy budeme moci ovládat další součást auta.

Prohlubuje se napojení

Android Auto zatím spíše funguje jen jako systém informací a centrum pro multimediální obsah. Moc informací nesdílí auto s tímto systémem, ale to se pomalinku mění. Například u některých elektrických aut bude možné v systému zobrazit úroveň baterie, což se zdá být jako drobnost, ale taková informace se dá využít při plánování cest v Google Mapách. Brzy se dočkáme možnosti využití USB portu pro přehrávání hudby a nejnovější zdrojové kódy poukazují na možnost ovládání teploty v autě.

Novinka se podařila objevit v Android Auto 13.9, jen se tedy jedná jen o tři řádky kódu. Ty jednoznačně zmiňují možnost ovládání teploty a jsou zde tři stavy: HI, LO, OFF. Sice to vypadá, že z Android Auto bude možné nastavit vysokou teplotu, nízkou a vypnutí klimatizace, zřejmě.

<string name=”control_temperature_hi”>HI</string>

<string name=”control_temperature_lo”>LO</string>

<string name=”control_temperature_off”>OFF</string>

Odhadujeme, že se jedná o první iteraci implementace. Výsledná verze asi nabídne více možností, ale je zde nutné upozornit na jeden fakt. Aby Android Auto mohlo nějak ovládat klimatizaci v autě, musí to výrobce dovolit, případně nabídnout patřičné API. Je otázkou, jestli se novinka vůbec dostane na existující auta, nebo bude dostupná u vybraných značek nebo modelů v budoucnu.

