Google předběhl Apple – Satelitní SOS jsou nejen v Česku

Společnost Apple sice přišla s funkcí zasílání SOS zpráv přes satelity před nějakou dobou, ale do dnešního dne nedošlo k rozšíření do našich krajin. Google takovou funkci začal nabízet teprve u svých nejnovějších smartphonů Pixel, ale nečekali jsme, že bychom se dočkali brzkého rozšíření. Opak je pravdou a novinka se dostává i do našich končin.

Satelitní SOS na Androidu

Google v rámci vydání nejnovější aktualizace pro Pixely přidal rozšíření dostupnosti Satelitních SOS. Konkrétně bylo pokrytí rozšířeno na Havaj, Aljašku, Evropu a Kanadu. My jsme si hned vyzkoušeli, jestli novinku můžeme využít i u nás. Právě na Pixelu 9 Pro se nám funkce nabízí.

V případě nouze a aktivace této funkce dochází k odeslání informací jako jméno, e-mail, telefonní číslo, poloha, informace o zařízení (IMEI, jazyk, model, úroveň baterie) a nouzové kontaktní informace poskytovateli tísňové linky a poskytovateli satelitních služeb.

Google ještě v informacích uvádí, že služba je zdarma po dobu 2 let, ale to se může klidně změnit a může ji klidně prodloužit. Kdy a jestli dojde k rozšíření na další smartphony, zatím nevíme.



