To nej z uplynulého týdne #9 – deepfake, Mapy.cz, nové tarify a další novinky

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

HONOR představí revoluční detekci deepfake pomocí umělé inteligence už v dubnu

HONOR oznámil globální spuštění své technologie pro detekci deepfake obsahu založené na umělé inteligenci. Tato inovace, která by měla být dostupná již od dubna, umožní uživatelům okamžitě odhalit manipulované obrázky a videa, čímž významně přispěje k bezpečnějšímu digitálnímu prostředí. [pokračování článku]

Mobily dostanou energetické štítky, ale poslouží i jako benchmark

Dnes se můžeme v případě běžné elektroniky orientovat i podle energetických štítků, kde se jednoduše dozvíme, jaká je například spotřeba energie, ale jsou obsaženy i další informace. Nyní zde máme novinku, která začne velmi brzy platit, přičemž se týká smartphonů a tabletů. [pokračování článku]

Mapy.cz chystají několik novinek, rozšiřují i možnosti

Česká služba Mapy.cz rozhodně nespí na vavřínech a snaží se přidávat nejrůznější funkce a novinky. Tentokrát se o několika dozvídáme, ale společnost není moc konkrétní. [pokračování článku]

Mobily s Androidem a Snapdragonem dostanou delší podporu, ale ne všechny

Pokud jde o softwarovou podporu, tak se situace na trhu lepší, tedy v případě mobilů s Androidem. Mnohé společnost již nyní nabízí několik let, a to i v případě levných modelů. Příkladem zde jde Samsung, který již běžně nabízí 4 roky. Některé společnosti jdou ale ještě dál a mají u svých modelů 7 let. Zde je naopak tahounem Google. Zřejmě se ale brzy objeví nějaký firma, která bude nabízet 8 let. [pokračování článku]

O2 vylepšuje tarify Neo, přidává služby navíc

Mobilní operátoři se více zaměřují na přidávání služeb než na samotné zlevňování dat. O2 se nyní přidává, přičemž k tarifům Neo přidává dvě služby navíc. [pokračování článku]

Google představil nový nástroj na odstraňování osobních dat

Ještě před nějakou dobou nebylo moc jednoduché odebrat osobní informace z internetu. Nějakou dobu platí legislativa, která dává uživatelům právo na odebrání osobních údajů z digitálního prostoru. V případě menších služeb nebo i webových stránek stačí jednoduše požádat o vymazání a daný provozovatel tak musí učinit. V případě Googlu je to ale komplikovanější proces, zejména s ohledem na množství dat, které má k dispozici v rámci vyhledávání. Zde již nabízí nástroj na odebrání, ale právě ten dostává podstatnou aktualizaci. [pokračování článku]

Google vydal Android 16 Beta 2.1

Google pokračuje ve vydávání i opravných beta verzí Androidu, takže se nyní nabízí Android 16 Beta 2.1, kde sice nejsou novinky, ale za to došlo na opravu chybného chování systému při snaze přejít do Doze mode, který šetří energii. Také se podařilo vyřešit problém s náhodným restartem, nestandardním chováním animací a samozřejmě se řešily komplikace se stabilitou, konektivitou a výkonem. Samotná aktualizace má pouze 11 MB, ale je vidět, že se Google už zaměřil na finalizaci systému. [pokračování článku]

Waze 5.4 začíná podporovat heads-up displeje v autech

V dnešních moderních autech je běžné, že se nabízí více než jedna obrazovka. Jedna standardní, kde jde promítat obsah z mobilu, se nachází na středové desce, druhý pak bývá často hned za volantem. U modernějších aut, nebo v lepší výbavě, je právě i tento barevný a poskytuje interaktivní prvky. Do této chvíle ho ale nemohla využívat aplikace Waze, což se mění. [pokračování článku]

Přes aplikaci si už objednáte i bodyguarda. Zatím jen ve dvou městech v USA

Skrze aplikaci Protecto – Book Armed Agents si nyní můžete v Los Angeles a New Yorku objednat své vlastní bodyguardy. Plánuje se rozšíření do dalších měst v Americe, nejdříve do Washingtonu D.C. a Miami. Možná i do dalších zemí. Aplikaci se přezdívá Uber se zbraněmi. Uživatelé si mohou přes aplikaci objednat jednoho nebo více ozbrojených bodyguardů, kteří jsou bývalými příslušníky armády nebo policejní složky. Kromě osobní ochrany a jejich stylu oblečení si v aplikaci můžete objednat eskortní kolonu černých Cadillaců Escalade. Zákazníci si mohou dokonce vybrat styl oblečení ochranky, od formálního byznys oblečení po taktické vybavení. [pokračování článku]

iPhone 16e v redakci – co nás zaujalo na nejnovějším iPhonu?

Apple poměrně netradičně uvedl nový iPhone na konci února s ještě méně tradičním názvem iPhone 16e. Všichni přitom očekávali spíše nový iPhone SE čtvrté generace. Novinka nicméně spadá do řady iPhone 16. Pojďme si říct, jaké v nás zanechala první dojmy a co nás na nejnovějším iPhonu zaujalo. [pokračování článku]

GUG: Když se březen vydaří, máme akce v předjaří

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]

V aplikaci Apple Najít byla objevena hrozba umožňující sledování jakéhokoli bluetooth zařízení

Aplikace Najít od Applu, která pomáhá uživatelům sledovat lidi, zařízení a příslušenství jako AirTag, čelí novému bezpečnostnímu riziku. Výzkumníci z George Mason University odhalili exploit, který umožňuje hackerům tajně sledovat jakékoli bluetooth zařízení prostřednictvím Apple sítě – a to bez vědomí majitele. [pokračování článku]

