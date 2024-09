Android Auto: Chystá se podpora nejen pro USB disky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Android Auto je poměrně dobré rozšíření u automobilů, přičemž se nabízí poměrně široká paleta aplikací. I tak se pracuje na rozšíření o další možnosti. Nedávno jsme vás informovali, že by Android Auto mělo podporovat zanedlouho i rádio, a tím nemyslíme nějakou internetovou službu nebo speciální aplikaci. Prostě klasické rádio s využitím možností auta. Jak se ukazuje, asi to nebude jediná novinka.

USB a Android Auto

Android Auto je poměrně oddělený systém od samotného automobilu, byť se postupně pracuje na možnostech využití některých informací a dat. Zde je ale nutná spolupráce s výrobci. Google ale připravuje další rozšíření, aspoň soudě dle zdrojových kódů a další zdrojů.

Systém by měl získat v budoucnu přístup k lokálním souborům, tedy zejména k hudbě, v autě, pokud něco takového podporuje. Případně Android Auto bude moci přehrávat hudbu s disku připojeného přes USB v autě. To by ve výsledku znamenalo, že byste si mohli přehrát své uložené sklady a nespoléhat se na streamované služby.

Sice v běžných podmínkách to asi nemá moc využití, ale při cestování mimo domovskou zemi se to může hodit, jelikož nebudete spotřebovávat mobilní data. Tak či onak, tato podpora si může najít své využití. Nepředpokládáme, že by kromě audio souborů a případně video souborů bylo podporováno i něco jiného.

