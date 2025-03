To nej z uplynulého týdne #11 – Grok, Google Asistent, Mapy.cz a další

Zdroj: Mapy.cz

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Umělá inteligence Grok má brzy zamířit do vozů Tesla

Kalifornská automobilka Tesla již brzy opět posune svá vozidla na další úroveň. Hodlá tak učinit za pomoci integrace hlasového asistenta Grok od společnosti xAI. Nedávné uvedení Groku 3 s možností hlasového zadávání tak nyní dává naději všem majitelům Tesly. [pokračování článku]

Mapy.cz spouští možnost zakoupení předplatného na webu

Minulý měsíc Seznam.cz oznámil, že se chystá možnost nákupu předplatného pro Mapy.cz ve webové verzi. Novinka je již k dispozici a kupodivu stojí stejně jako v mobilní aplikaci. Právě v aplikacích si společnosti jako Apple a Google berou svou provizi, takže jsme očekávali, že webová varianta bude levnější, ale nakonec stojí stejně. [pokračování článku]

Pokémon GO mění majitele, Niantic prodává herní divizi

Možná si ještě pamatujete hru Ingress, která se stala fenoménem, jelikož kombinovala nejen hran na mobilu, ale také hraní v prostoru, takže jste museli skutečně cestovat po okolí. Daleko větší úspěch měla hra Pokémon GO, která stavěla právě na základech Ingress. Za vším stojí společnost Niantic Labs, která mimo jiné pracuje i na vývoji dalšího softwaru pro rozšířenou a virtuální realitu. Nyní ale jedna kapitola končí a druhá začíná. [pokračování článku]

Google vydal Android 16 Beta 3

Dnes Google vydal Android 16 Beta 3, přičemž tato verze je označena jako Platform Stability. To ve výsledku znamená, že dochází ke stabilizaci a optimalizaci. Čeká nás tedy ještě jedna beta verze a pak bude následovat stabilní verze. Té bychom se měli dočkat v červnu, možná na vývojářské konferenci Google I/O. [pokračování článku]

Novinky v Gemini – personalizace, pro roboty a více propojení

Google se snaží přidat Gemini do každé své služby nebo aplikace, naposledy například do Google Kalendáře. Mezitím zde ale máme některé zajímavé novinky, které se testují a zavádějí. Takovou spíše zajímavostí je nová verze Gemini Robotics. V tomto případě se ale nepoužívá LLM, je zde nasazeno VLA, tedy vision-language-action. Novinka je určena pro roboty, kteří takto mohou dělat více úkonů za pomocí AI. Zde jde hlavně o to, aby nebylo nutné programovat každý krok, pohyb nebo úkon. Místo toho zde pracuje Gemini, které se snaží porozumět prostředí a reagovat na povely. Na ukázce níže jde vidět, že stačí zadat hlasem, aby bylo složeno origami a systém to provede. [pokračování článku]

Nový obchod s hrami pro iOS, jmenuje se Skich

Nová legislativa EU donutila Apple otevřít svůj systém iOS alternativním obchodům, tedy v rámci EU. Už nyní se objevilo několik, které se snaží nabídnout uživatelům trochu jiný obsah a vývojářům jiné podmínky. Nabízí se například AltStore PAL, Aptoide a Epic Store. Nyní zde máme další novinku zaměřenou na hry. [pokračování článku]

Redmi Note 14S v tichosti uveden na český trh

Někdy výrobci uvedou mobil bez jakékoliv tiskové zprávy, natož představovací akce. Xiaomi není výjimkou a dnes jsme se dočkali modelu Redmi Note 14S. [pokračování článku]

Google Asistent letos končí, nově jen Gemini

Google v tomto týdnu představil novinky v Gemini, přičemž jde vidět, že posouvá možnosti. Nějakou dobu Google nabízí možnost změny Asistenta na mobilu na Gemini, ale jednalo se o dobrovolnou změnu. V tomto roce se to změní. [pokračování článku]

ChatGPT můžete nastavit jako hlavního asistenta na Androidu

Ještě před nějakou dobou byl Google Asistent jedinou možností na mobilu, ale Google pomalinku přechází na Gemini. Kromě toho uvolnil v systému nastavení a již si lze zvolit i jiného digitálního asistenta. Nyní se přidává další. [pokračování článku]

Android a iOS – konečně se dočkáme end-to-end šifrování mezi systémy u RCS

Dnes se dají považovat SMS zprávy jako nouzové řešení pro textovou komunikaci, pokud není k dispozici internet nebo patřičná komunikační platforma. SMS je ale zastaralá technologie a pokud jde o běžnou komunikaci, již dávno nestačí těžké konkurenci. Naštěstí vznikla technologie RCS, která se rozšiřuje nějakou dobu a relativně nedávno zavedl podporu i Apple. Zatím ale nebyla komunikace zabezpečena, což se v dohledné době změní. [pokračování článku]

Apple a Meta čelí pokutám za údajné porušení evropského zákona DMA

Apple a Meta se podle nejnovějších zpráv ocitly pod tlakem Evropské unie kvůli údajnému porušení Digital Markets Act (DMA), zákona zaměřeného na podporu konkurence v digitálním prostoru. Pokud by byly shledány vinnými, hrozí jim pokuty až 10 % jejich celosvětových ročních tržeb, i když se očekává, že EU se spíše zaměří na zajištění souladu s pravidly než na udělování vysokých sankcí. [pokračování článku]

