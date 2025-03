Mapy.cz spouští možnost zakoupení předplatného na webu [aktualizováno]

Zdroj: Mapy.cz

Aktualizováno 12. 3.

Minulý měsíc Seznam.cz oznámil, že se chystá možnost nákupu předplatného pro Mapy.cz ve webové verzi. Novinka je již k dispozici a kupodivu stojí stejně jako v mobilní aplikaci. Právě v aplikacích si společnosti jako Apple a Google berou svou provizi, takže jsme očekávali, že webová varianta bude levnější, ale nakonec stojí stejně.

Je zvláštní, že se Seznam.cz rozhodl nasadit platební bránu Paddle, který nenabízí českou lokalizaci. Proč se tak společnost rozhodla, nevíme, ale asi v tom hrají svou roli poplatky. I tak jsme od české společnosti očekávali spíše vlastní řešení nebo české. Samotná brána nabízí možnost zadání platební karty, případně jsou zde služby jako PayPal a Google Pay.

Původní článek 25. 2.

Česká služba Mapy.cz rozhodně nespí na vavřínech a snaží se přidávat nejrůznější funkce a novinky. Tentokrát se o několika dozvídáme, ale společnost není moc konkrétní.

Mapy.cz – První dvě novinky v tomto roce

I nové sportovní aktivity

Aplikace Mapy.cz má několik zajímavých funkcí, mezi které patří Stopař. Ta je určena pro zaznamenávání aktivit, přičemž si můžete nyní nově vybrat z 20 typu. Mezi nimi najdete například Chůze, Běh, Jízda na kole, Jízda na motocyklu, Jízda autem, Jízda na koloběžce, Veslování, Běžecké lyžování, Sjezdové lyžování, Paragliding, Paddleboard, Chůze s kočárkem, Jízda na koni, Skialpinismus a další.

Druhá novinka se teprve chystá, i tak o ní společnost informuje. Konkrétně jde o možnost nákupu předplatného verze Premium skrze webovou verzi. To zatím není možné. Mapy.cz zatím používají jen řešení od Googlu a Applu, ale zde musí platit značný poplatek z dané ceny. Webová verze bude pro společnost levnější. Dá se předpokládat, že dojde jen k integraci nějaké platební brány. Kdy se tak stane, zatím nevíme, ale mělo by to být velmi brzy.

Poslední dvě novinky, které jsou v případě, informuje společnost jen skrze svou aplikaci. Právě při spuštění se zobrazují většinou nějaké novinky, které přibyly v aplikaci, ale nově se láká na dvě nadcházející. Jedna přivede Mapy.cz na chytré hodinky. Druhá novinka bude mít prvky AR, tedy rozšířené reality. Poslouží pro rozpoznání lokace, důležitých míst a bodů skrze kameru mobilu.

