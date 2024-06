Obchod Aptoide je nově pro iOS, soustřeďuje se na hry

Zdroj: aptoide

Apple byl donucen vzdát se monopolu v EU, tedy konkrétně musel nabídnout vstupu konkurence, co se týče obchodů s aplikacemi a hrami. Zatím jsme zde měli několik kauz, ale nyní zde máme nováčka v podobě Aptoide.

Aptoide

Obchod Aptoide není úplně neznámý. Pro Android se nabízí již nějakou dobu, ale Google nezakazuje alternativní obchody, tak mohl fungovat. Nově je Aptoide dostupný i pro iOS. Je zde ale háček, a to nemyslíme dostupnost jen pro uživatele v EU. Zatím si nelze jen tak stáhnout Aptoide pro iOS.

Vývojáři se rozhodli, že první spuštění bude pro 20 000 uživatelů. Následně budou denně rozdávat 500 až 1000 pozvánek, respektive speciálních kódů, které umožňují používání Aptoide pro iOS. Stačí se zaregistrovat na oficiálních stránkách.

V tuto chvíli je k dispozici jen několik her, ale dle firmy přislíbilo mnoho vývojářů, že nahrají svůj obsah. Aptoide se ale bude soustřeďovat zejména na hry a zatím to nevypadá, že by se nabízely aplikace.

