Umělá inteligence Grok má brzy zamířit do vozů Tesla

Kalifornská automobilka Tesla již brzy opět posune svá vozidla na další úroveň. Hodlá tak učinit za pomoci integrace hlasového asistenta Grok od společnosti xAI. Nedávné uvedení Groku 3 s možností hlasového zadávání tak nyní dává naději všem majitelům Tesly.

Grok na palubě i vaší Tesly

O přidání umělé inteligence Grok do elektromobilů společnosti Tesla se spekuluje již nějakou dobu. Vždyť i v nových škodovkách si báječně popovídáte s AI asistentkou Laurou, která nabízí opravdu slušnou řádků funkcí. Kalifornská automobilka, jež si na inovacích zakládá, ale v tomto ohledu ztrácí.

To by se mělo změnit již opravdu brzy, a to přidáním asistenta Grok. Nedávno publikovaná verze Grok 3 totiž konečně přinesla hlasový mód pro prémiové předplatitele sociální sítě X, což vzbudilo nadšení v některých majitelích vozů Tesla, kteří začali se spekulacemi, kdy se konečně dočkají populárního AI modelu i ve svém voze. Jejich spekulace pak potvrdil Elon Musk, když uvedl, že Grok do Tesel opravdu zamíří.

Řidiči elektromobilů značky tak budou moci přes hlasové zadávání například nastavovat trasy, otevírat zadní kufr i frunk a mnoho dalších věcí. Kdy se ale dočkají, je jednou velkou neznámou. Typické Muskovo „brzy“ totiž může znamenat opravdu cokoliv.

