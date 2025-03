Google vydal Android 16 Beta 3 [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 13. 3.

Dnes Google vydal Android 16 Beta 3, přičemž tato verze je označena jako Platform Stability. To ve výsledku znamená, že dochází ke stabilizaci a optimalizaci. Čeká nás tedy ještě jedna beta verze a pak bude následovat stabilní verze. Té bychom se měli dočkat v červnu, možná na vývojářské konferenci Google I/O.

Novinky v Androidu 16 – uživatelské účty, peněženka, regionální nastavení

Už neočekáváme, že by se objevily nějaké významné novinky nebo změny. To očekáváme u další verze systému, která by měla být hotová na konci tohoto roku.

Aktualizováno 28. 2.

Google pokračuje ve vydávání i opravných beta verzí Androidu, takže se nyní nabízí Android 16 Beta 2.1, kde sice nejsou novinky, ale za to došlo na opravu chybného chování systému při snaze přejít do Doze mode, který šetří energii. Také se podařilo vyřešit problém s náhodným restartem, nestandardním chováním animací a samozřejmě se řešily komplikace se stabilitou, konektivitou a výkonem. Samotná aktualizace má pouze 11 MB, ale je vidět, že se Google už zaměřil na finalizaci systému.

Odhadujeme, že Beta 3 přijde v horizontu jednoho nebo dvou týdnů.

Aktualizováno 13. 2.

Neuplynul ani jeden měsíc a máme zde druhou beta verzi Androidu 16. Tato verze je dostupná pro:

Pixel 6 and 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 and 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 and 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL a 9 Pro Fold

Přináší opravy známých problémů, zvýšení stability a také nějaké novinky. O některých se dozvíme později, ale nyní se hodně zmiňuje vylepšení ovládání foťáků. Například se nabízí hybridní automatická expozice, přesné nastavení teploty barev a odstínů, podpora UltraHDR ve formátu HEIC a vylepšené zachytávání pohyblivých fotografií.

Další verze vyjde v březnu, přičemž stabilní varianta je očekávaná někdy kolem června.

Původní článek 24. 1.

Google zcela změnil strategii kolem vydávání nových verzí, což v podstatě znamená, že každý rok budou dostupné dvě aktualizace. Jedna je větší, zaměřující se hlavně na vývojáře, druhá je pak menší. Sice mnozí ještě nedostali od výrobců mobilů na své zařízení Android 15, ale v případě Pixelů se od dnešního dne nabízí první veřejná beta verze Androidu 16.

Google vydal Android 16 Developer Preview 2 [aktualizováno]

Android 16 Beta

Do této chvíle mohli testovat Android 16 jen vývojáři, jelikož byla dostupná varianta s označením Developer Preview. Tu si sice může nainstalovat kdokoliv, ale je právě výhradně určena pro vývojáře. Dnes zde ale máme veřejnou betu, takže pokud máte Pixel 6 a novější, můžete si nainstalovat tuto verzi- Stačí navštívit speciální stránku na Googlu.

Co se týče novinek, tak jsou výhradně zaměřeny na vývojáře, ale budou z nich těžit samozřejmě i uživatelé. Podstatným vylepšením je podpora pro kodek APV, který nabízí lepší vlastnosti a možnosti. Podporuje rozlišení až 8K a maximální bitrate je 2 Gbps. Součástí je například podpora pro HDR10/10+ obsah.

Google se hodně zaměřil na adaptibilitu aplikací, tedy jejich vzhledu. V tomto případě nejde o přizpůsobení vzhledu aplikace, jde o opak. Vývojáři budou moci omezit, jak moc se aplikace může roztáhnout. Ostatně ne každá aplikace vypadá dobře na větším displeji, zejména při používání na ohebném zařízení. Nově tak mohou nastavit maximální přizpůsobení. Novinka ale neplatí například pro hry.

Dost věcí se odehrává pod kapotou a je jen otázkou, jestli je vývojáři nebo výrobci využijí. Například došlo na úpravu Camera2 API, kde je nově indikace pro natáčení s nočním režimem. Zde ale není podpora u všech výrobců. Čeho si ale uživatelé všimnou, je nový typ notifikací nazvaných Live Updates. Ty mají vyšší prioritu a jsou vždy viditelné, v popředí a na prvním místě. I na uzamčené obrazovce jsou viditelné. Jsou určeny například pro donáškové služby a jiné podobné, kde je vhodnější vidět aktuální stav.

Android 16 také přináší vyšší stabilitu pro aplikace a různé modifikace. Samozřejmě i tentokrát se pokusíme sledovat všechny změny a informovat vás skrze další mini sérii novinek.

