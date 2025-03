Novinky v Gemini – personalizace, pro roboty a více propojení

Zdroj: Google

Google se snaží přidat Gemini do každé své služby nebo aplikace, naposledy například do Google Kalendáře. Mezitím zde ale máme některé zajímavé novinky, které se testují a zavádějí. Takovou spíše zajímavostí je nová verze Gemini Robotics. V tomto případě se ale nepoužívá LLM, je zde nasazeno VLA, tedy vision-language-action. Novinka je určena pro roboty, kteří takto mohou dělat více úkonů za pomocí AI. Zde jde hlavně o to, aby nebylo nutné programovat každý krok, pohyb nebo úkon. Místo toho zde pracuje Gemini, které se snaží porozumět prostředí a reagovat na povely. Na ukázce níže jde vidět, že stačí zadat hlasem, aby bylo složeno origami a systém to provede.

Personalizace

Co se týče běžných modelů pro uživatele, již nyní se nabízí několik variant. Nyní je dostupný nový model s personalizací. Je založen na Gemini 2.0 Flash Thinking a pro jeho lepší využití se nabízí propojení s vašimi aplikacemi a službami od Googlu. Aktuálně tedy má k dispozici jen jednu možnost, napojení na historii prohlížení internetu.

Jde spíše ale možnost, jak vylepšit výsledky. Při položení dotazu nebo příkazu rozhodne Gemini, jestli historie prohlížení může být cenná pro vytvoření odpovědi a případně tedy použije. Může tak více personalizovat samotné výsledky a dodat větší kontext. Novinka se postupně dostane do 45 zemí, včetně tedy Česka, dle našich informací. Google zde nabízí i větší kontrolu nad propojením a zpracováním dat, přičemž je kdykoliv možné odpojit tento model od vaší historie.

Není to ale jediná novinka pro uživatele. Například 2.0 Flash Thinking Experimental dostává k dispozici 1M tokenů, takže bude moci řešit náročnější, složitější nebo rozsáhlejší úkoly. I Deep Research dostává toto rozšíření, takže by měl nabídnout lepší uvažování, analytické možnosti a rozsáhlejší výstup reportů. Navíc ukazuje i samotné procházení internetu.

Google chystá nového asistenta, původně se měl jmenovat Pixie

Navíc Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental dostává možnost napojení na Kalendář, Poznámky, Úkoly a Fotky, takže bude moci více personalizovat samotné výsledky nebo provádět úkony. Jsou zde i další novinky, tedy se zaměřením spíše na vývojáře. Například je k dispozici Gemma 3, což je model schopný běžet lokálně a lze jej používat na jednom GPU, případně TPU.

