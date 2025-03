ChatGPT můžete nastavit jako hlavního asistenta na Androidu

Zdroj: Qualcomm

Ještě před nějakou dobou byl Google Asistent jedinou možností na mobilu, ale Google pomalinku přechází na Gemini. Kromě toho uvolnil v systému nastavení a již si lze zvolit i jiného digitálního asistenta. Nyní se přidává další.

ChatGPT bez klíčové funkce

Seznam digitálních asistentů se pomalinku rozrůstá a poslední novinka byla v podobě Perplexity. Ten jde nastavit, ale například ChatGPT nic takového nenabízelo. To se nyní mění s novou aktualizací. Právě ChatGPT jde nebo půjde nastavit a nahradit nativního od Googlu.

Dle dostupných informací je novinka k dispozici v aplikaci ChatGPT ve verzi 1.2025.070, tedy konkrétně ve betě. Ačkoliv jsme si ji nainstalovali, tak se nám nic takového nenabídlo. Zřejmě společnost spouští tuto možnost postupně, nebo aktualizace teprve přijde. I zde může být šíření ve vlnách.

Je zde ale jeden podstatný nedostatek. ChatGPT lze vyvolat jen manuálně, i po nastavení jako hlavní asistent. Nejrychlejší cesta se tedy nabízí skrze vypínací tlačítko, které stačí podržet, případně nějaké speciální, pokud takové máte na mobilu. ChatGPT nereaguje na hlasový povel aktivace. K tomu by aplikace potřebovala vyšší oprávnění a přístup ke specifickému API v Androidu. To zatím Google neumožňuje, možná jen samotným výrobcům mobilů. Snad se to časem změní.

