Konference Google I/O se odehraje v druhé polovině května

Jako každý rok, i letos si Google nachystal vývojářskou konferenci. Google I/O má už i datum konání, přičemž se vše odehraje na starém místě, tedy Shoreline Amphitheater v Mountain View, hned poblíž Googleplexu.

Google zveřejnil první informace kolem samotné vývojářské konference. Dříve jsme se dočkali uvedení i nějakých zařízení, ale od toho se v poslední době upustilo. Google se více soustřeďuje na vývojáře a hlavní své služby a softwarové produkty.

Samotná konference se bude konat od 20. do 21. května. K dispozici bude několik akcí, které bude možné sledovat o na internetu skrze streamování. Očekáváme, že se Google soustředí na nejrůznější AI modely, ukáže služby, na kterých pracuje, případně se pochlubí nějakými koncepty a pokusy.

Samozřejmě očekáváme informace kolem Androidu 16 a nové strategie ve vydávání nových verzí. Další informace poskytne Google postupně, ale mezitím si můžete na oficiálních stránkách zahrát puzzle.

Come play the Google I/O puzzle. ✨

Solve riddles to unlock bonus worlds. Play today and share your milestones with #GoogleIO.https://t.co/rJhBX2ZSv9 pic.twitter.com/ZTwocnH5dJ

— Google for Developers (@googledevs) February 11, 2025