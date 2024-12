Apple vydal iOS 18.2, na AI novinky si počkáme, zřejmě i na RCS

Zdroj: Apple

Apple více méně změnil strategii vydávání a představování novinek. Sice na jedné události uvede, co je všechno nového, ale následně si uživatelé musí počkat i několik měsíců na zavedení představených funkcí. U Apple Intelligence je to nejvíce vidět, jelikož se novinky dostávají do mobilů a dalších zařízení s postupnými iteracemi aktuální verze systému.

iOS 18.2

Sice se Apple pochlubil novinkami v Apple Intelligenci v iOS 18.2, ale stále platí, že si v Evropě počkáme až do dalšího roku. I tak bude většina funkcí jen v angličtině. Dnes zde máme ale i tak několik zajímavých funkcí pro uživatele v Česku.

Nová verze iOS 18. 2 přináší pro iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max dvoufázovou spoušť, která umožňuje při lehkém stisknutí ovladače fotoaparátu zamknout zaostření a expozici v aplikaci Fotoaparát. Jsou zde ale i novinky v rámci aplikací Fotky a Safari. Některé souvisí s ovládáním, jiné pak s možností smazání. U Safari naopak se zavádí vynucování HTTPS spojení, byť odkaz je uveden jako HTTP. Zatím to ale vypadá, že RCS pro Česko není součástí. Níže najdete všechny novinky.

Fotky

Vylepšené přehrávání videí včetně možnosti posouvání po snímcích a vypnutí automatického přehrávání ve smyčce

Vylepšení pohybu při prohlížení sbírek a možnost vrátit se zpět na předchozí zobrazení přetáhnutím doprava

Historii alb Nedávno zobrazené a Nedávno sdílené lze smazat

Album Oblíbené se kromě připnutých sbírek zobrazuje také ve sbírce Další alba

Safari

Nové obrázky na pozadí k přizpůsobení úvodní stránky v Safari

Volby Import a Export umožňují exportovat data prohlížení ze Safari a importovat data z jiného prohlížeče do Safari

Pomocí upřednostňování protokolu HTTPS se budou odkazy URL upgradovat na HTTPS, kdykoli to bude možné

Živá aktivita stahování souborů zobrazuje průběh stahování souborů v Dynamic Islandu a na ploše

Tato aktualizace dále obsahuje následující vylepšení a opravy chyb:

Aplikace Diktafon podporuje nahrávání více vrstev, pomocí kterého můžete přidávat vokály k existujícím hudebním nápadům bez použití sluchátek a potom svoje dvoustopé projekty importovat přímo do aplikace Logic Pro (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Sdílení polohy předmětu ve službě Najít vám umožní jednoduše a bezpečně sdílet polohu AirTagu nebo příslušenství sítě služby Najít s důvěryhodnou třetí stranou, například s leteckou společností, a pomůže vám najít a získat zpět ztracené předměty

V aplikaci Podcasty si můžete vybrat své oblíbené kategorie a dostávat relevantní doporučení pořadů, ke kterým budete mít přístup jednoduše přímo z knihovny

Na přizpůsobené stránce hledání v aplikaci Podcasty se zvýrazňují nejrelevantnější kategorie a redakcí spravované sbírky vybrané přímo pro vás

Funkce Sluchový test na AirPodech Pro 2 je nyní podporovaná na Kypru, v České republice, Francii, Itálii, Lucembursku, Rumunsku, Španělsku, Spojených arabských emirátech a Velké Británii

Režim sluchadel na AirPodech Pro 2 je nyní podporovaný ve Spojených arabských emirátech

V aplikaci Akcie se zobrazují ceny akcií před otevřením trhu, takže můžete tickery na burzách NASDAQ a NYSE sledovat ještě před jejich otevřením

Byla opravena chyba, která způsobovala, že se nedávno pořízené fotky okamžitě nezobrazovaly v mřížce Všechny fotky

Byly vyřešeny potíže, kdy se fotky zachycené v nočním režimu s dlouhou expozicí v aplikaci Fotoaparát mohly zobrazovat v nižší kvalitě (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)



Domů Články Apple vydal iOS 18.2, na AI novinky si počkáme, zřejmě i na RCS

Předchozí článek Google představil Gemini 2.0, zejména pak Deep Research Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama