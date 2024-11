Motorola a Android 15: Aktualizovaný seznam zařízení, kam se dostaví nová verze systému [aktualizováno]

motorola edge 50 neo; zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 15. 11.

Motorola aktualizovala seznam zařízení, která dostanou Android 15. Na seznamu je nově šest mobilů, dva z řady Razr, čtyři pak ze série Edge. Je možné, že ani tentokrát není seznam kompletní. Kdy budou aktualizace vydány, zatím není jasné.

Razr

Motorola Razr 50s

Motorola Razr 40s

Edge

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 30 Ultra

Původní článek 11. 10.

Nejnovější verze Androidu je již k dispozici pro výrobce, ale zatím začal vydávat aktualizace jeden výrobce. Samotné mobily Pixel od Googlu si chvíli počkají a co se týče Samsungu, zřejmě se začne s aktualizováním mobilů až na začátku roku 2025. Do této chvíle se ale výrobci neozvali, jak to bude s jejich existujícími mobily. Nyní ale Motorola uveřejnila plán.

Motorola a Android 15

Motorola neuveřejnila tiskovou zprávu, spíše na stránkách podpory pro jednotliví zařízení je uvedeno, jestli je plánována nová verze či nikoliv. Navíc zatím máme potvrzené jen některé mobily.

U mnoha z nich není uvedeno, jestli se nakonec dočkají či nikoliv. Pokud tedy váš mobil není v seznamu, není zaručeno, jestli dostane Android 15 nebo ne. Zde je tedy seznam zařízení, kde je jisté, že bude dostupná aktualizace na Android 15:

Motorola Razr:

Motorola Razr (2023) / Razr 40

Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra

Motorola Razr (2024) / Razr 50

Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra

Motorola Edge:

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola G:

Moto G Power 5G (2024)

Moto G 5G (2024)

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

Další:

ThinkPhone by Motorola

ThinkPhone (2025)

