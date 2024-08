Samsung Galaxy S24 FE: Uniklé obrázky a informace [aktualizováno]

Zdroj: @onleaks

Aktualizováno 5. 8.

Po více než měsíci zde máme další informace k chystanému modelu Galaxy S24 FE. Tentokrát se podařilo objevit stránku podpory přímo od výrobce, takže se samotné představení blíží. Současně jsou zde náznaky, že novinka bude vybavena procesorem Exynos 2400 na zadní straně bude sestava 50+12+10 MPx, přičemž poslední má nabídnout 3násobný zoom. Displej by měl mít 6,5palcovou úhlopříčku.

Původní článek 15. 6.

Samsung si dal na chvíli pauzu s řadou mobilů FE, ale nakonec se vrátil s novinkou Samsung Galaxy S23 FE. Už ale nejde jen o mobilní telefon. Série FE se rozšířila o tablety Galaxy Tab S9 FE, sluchátka Galaxy Buds FE a nově také o chytré hodiny Watch FE. Také se máme dočkat ohebných zařízení FE, ale zde je vše jen na úrovni spekulací. Nyní zde máme více méně potvrzení příchodu mobilu Galaxy S24 FE.

Galaxy S24 FE jen s Exynos?

K dispozici máme neoficiální rendery od @onleaks, tedy od věrohodného zdroje, který je vytvořil na základě uniklých CAD schémat. Je nutné podotknout, že právě @onleaks má velmi dobré informace a ve většině případů je velmi přesný. Dá se tedy říci, že na obrázcích níže můžete vidět Galaxy S24 FE, jak nakonec bude vypadat. Asi bude mít jinou barvu, ale nic jiného by se nemělo změnit.

Galaxy S24 FE by měl zapadnout mezi Galaxy S24 a Galaxy S24+ (první dojmy). Měl by mít rozměry 162 x 77,3 x 8 mm, což by znamenalo, že bude vyšší než S24 a S24+ a měl by spíše být takovou subtilnější verzí Galaxy S24 Ultra, jen tedy bez stylusu. Z renderů jde také vidět, že displej nebude mít rovnoměrné rámečky a spodní bude trochu širší.

Co se týče specifikací, tak se očekává, že na většině trhá bude mít mobil procesor Exynos 2400, ale na některých by se mohl objevit se Snapdragonem 8 Gen 3, možná bude mít Snapdragon 8s Gen 3, ale na takové detaily si budeme muset počkat. U nás by se mohl objevit s Exynosem. Hlavní foťák asi bude mít 50MPx rozlišení a k dispozici bude mobil s 12 GB RAM a 256GB úložištěm.

Zatím nevíme, kdy dojde k představení. Budeme si muset počkat, až se ozve @evleaks, který zpravidla vydá tiskové rendery, které uniknou Samsungu. Následně bude jisté, že se mobil představí v řádu týdnů. Vzhledem k tomu, že současný model byl uveden v říjnu, lze očekávat podobný časový rámec i u této novinky.

