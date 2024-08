Repasované telefony a tablety: Past, nebo šance ušetřit?

Každý kus techniky se může porouchat tak, že už nejde opravit. V souladu s Murphyho zákony se tak stane nejčastěji, když zrovna máte hluboko do kapsy. Telefon nebo tablet ale nemusíte kupovat nový. Výrazně ušetřit můžete koupí repasovaných přístrojů. Je to však dobrý nápad?

Co je to repase?

S pojmy jako repasovaný notebook nebo repasovaný mobil jste se nejspíše už setkali. Pokud nejste kovaný technik, možná vám ale uniká, co že to slovo repasovaný znamená. Repase je jednoduše řečeno proces, při kterém jsou použitá zařízení, jako například telefony nebo tablety, v maximální možné míře obnoveny do provozuschopného stavu. Tento proces obvykle zahrnuje diagnostiku a opravu vadných součástek, výměnu opotřebovaných dílů a kompletní čištění zařízení. Repasované produkty jsou důkladně testovány, aby se zajistilo, že budou fungovat podobně spolehlivě jako nové.

To vše proto, aby je bylo možné znovu nabídnout na trhu, samozřejmě ne jako nové, ale právě jako repasované zboží. Jeho výhoda je jasná – výrazně nižší cena. Třeba repasovaný iPhone 10 lze sehnat za méně než pět tisíc korun. Seriózní prodejce repasované techniky navíc při prodeji uvede i stav výrobku a upozorní na součástky, které se výkonem již odchýlily od standardu. Typicky může jít o nějaké oděrky nebo slabší akumulátor.

Výhody repasované techniky

O nižší ceně už byla řeč. Ta je určitě hlavním důvodem, proč si někdo koupí repasovaný notebook nebo tablet s tužkou. Rozhodně ale nejde o jediný přínos, který repasovaná technika má. Mezi ty hlavní dále patří:

Udržitelnost: Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Koupí repasovaného zařízení pomáháte snižovat množství elektronického odpadu. To má pozitivní dopad na životní prostředí. Repase navíc snižuje potřebu výroby nových zařízení, a tedy i potřebu těžby nových surovin. Záruka: Mnoho prodejců repasovaných zařízení nabízí záruku, která poskytuje kupujícímu jistotu, že zařízení bude fungovat správně. I když záruka nebývá tak dlouhá jako u nových produktů, stále představuje jistou míru bezpečí. Délka záruky se přitom liší podle stavu repasovaného zboží. Obvykle je v řádu měsíců až jednoho roku. Kvalita: Pokud je zařízení repasováno opravdu správně, kvalita může být velmi blízká novému zařízení. Mnohé repasované produkty procházejí důkladnými kontrolami a opravami, což zajišťuje, že budou fungovat bezchybně.

Nevýhody repasovaných zařízení

Každá mince má ale dvě strany a repasovaná technika v tomto směru není žádnou výjimkou. Nevýhod přináší také několik. Mezi ty nejvýznamnější patří:

Kratší záruka: Záruka je fajn věc a, jak už víte, na repasované zboží ji dostanete také, v porovnání s novým zbožím bývá však maximálně poloviční. Menší výběr modelů: Nabídka repasovaných zařízení bývá omezená. Firmy provádějící repase se obvykle specializují na ty nejrozšířenější výrobky. Důvod je jednoduchý – je po nich poptávka a repase známých modelů bývají provozně jednodušší. Možné kosmetické vady: I když jsou repasovaná zařízení důkladně čištěna, mohou mít drobné škrábance nebo jiné kosmetické vady, které nové zařízení nemají. Kdo je estét, ten si bude muset připlatit za nové zboží. Starší technologie: Repasovaná zařízení nejsou a z logiky věci nemohou být nejnovějšími modely na trhu. To znamená, že nemusí mít nejmodernější funkce nebo technologie, které byste našli u nového zařízení. Repasovaná technika proto určitě není vhodná pro ty, kdo mají rádi ty nejžhavější novinky.

Repasované notebooky, telefony či tablety představují skvělou volbu pro ty, kteří chtějí kvalitní elektroniku za nižší cenu. Je však důležité pečlivě zvažovat, od koho repasované zařízení kupujete a jaké jsou jeho podmínky, včetně záruky a nabízené kvality. Pokud jste ochotni přijmout určité kompromisy, může být repasované zařízení ideálním řešením právě pro vás.

Předchozí článek Na Realme 13 a 13+ nebudeme muset dlouho čekat [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama